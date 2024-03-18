Правительство ФРГ не признало результаты президентских выборов в России, но заявило о готовности беседовать с Путиным

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Правительство ФРГ не признало результаты президентских выборов в России, но заявило о готовности беседовать с Путиным

Власти Германии не признают результаты президентских выборов в России. Такой тезис озвучил пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер.

По утверждению чиновника, выборы президента в России якобы не являются «свободными и честными», поскольку их результаты были «известны заранее». Россию пресс-секретарь МИД ФРГ назвал «авторитарной диктатурой», не имея на такое определение никаких оснований.

Как отметил представитель МИД ФРГ, канцлер Олаф Шольц не поздравит Владимира Путина с победой на президентских выборах. Кроме того, германское правительство в официальных заявлениях будет именовать главу российского государства не президентом, а просто Путиным.

При этом МИД ФРГ заявляет о готовности германского правительства вести переговоры с российским президентом. Однако сейчас контакты между Берлином и Москвой, некогда бывшие весьма насыщенными, максимально сократились. Сейчас, утверждают в немецком правительстве, смысла в контактах с Москвой якобы нет. Но если он появится, то Берлин готов разговаривать и с Владимиром Путиным в том числе.

Как мы видим, страны Запада демонстрируют вопиющее пренебрежение к суверенитету нашей страны. Они позволяют себе вмешиваться во внутренние дела российского государства, по неизвестному праву пытаясь присвоить себе роль «судей», определяющих, где власть легитимна, а где нет. Возможно, стоит поставить вопрос о суверенитете самой Германии, где до сих пор стоят американские войска, и называть ФРГ не суверенным государством, а колонией США.
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    61 комментарий
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    1. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +3
      Сегодня, 16:07
      Вот прям забыли их спросить!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 16:20
        Охренеть!!! Ну прям великое одолжение "гансы " Путину и всей России сделали... Да пусть подавятся и своим "не признанием" и своими "переговорами"!!! am
        1. vik669 Ранг пользователя
          vik669
          +1
          Сегодня, 16:48
          А в Нюрнберге в 1945-46 годах ведь предупредили - но что опять "Deutschland, Deutschland über alles" так лечить и учить больше не будут - полная утилизация!
        2. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          +3
          Сегодня, 16:51
          Как бы то ни было, а непризнание итогов выборов имеет далеко идущие последствия. Если Запад считает переизбрание Путина нелегитимным, то это развязывает ему руки к "легальному" назначению альтернативного человека из "демократической оппозиции", признаваемого Западом! То, что они фактически не выполняли договора с Россией -теперь уже и теоретически "обосновано". И наши активы, замороженные на Западе, теперь гораздо "проще" конфисковать и "передать в управление" "демократическому правительству в изгнании", которое конечно приютит соседняя Украина..... Так что ждем нового клоуна, которого назначит Запад /наподобие Тихановской для Белоруссии/!
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +1
            Сегодня, 17:04
            Цитата: Peter1First
            Так что ждем нового клоуна, которого назначит Запад /наподобие Тихановской для Белоруссии/!

            Вот теперь понятны, стоны Запада по Навальному.
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +5
      Сегодня, 16:07
      Правительство ФРГ не признало результаты президентских выборов

      Буду пить три дня ,траур .......нас не признали немцы .
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Сегодня, 16:52
        Цитата: APASUS
        Правительство ФРГ не признало результаты президентских выборов

        Буду пить три дня ,траур .......нас не признали немцы .

        На хвоста можно? feel
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 17:04
          Цитата: isv000
          На хвоста можно?

          Что магазин далеко ?
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +4
      Сегодня, 16:08
      Как мы видим, страны Запада демонстрируют вопиющее пренебрежение к суверенитету нашей страны.

      Какой уровень дипотношений с Германией и другими подобными... Надо понижать...
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 16:25
        Цитата: Msi
        Как мы видим, страны Запада демонстрируют вопиющее пренебрежение к суверенитету нашей страны.

        Какой уровень дипотношений с Германией и другими подобными... Надо понижать...

        Я правильно понимаю, что если власти какой-либо страны не воспринимают лидера другой страны легитимным, то о дипломатических и прочих отношениях между этими странами можно даже не заикаться?

        Посольство Германии в полном составе уже собирает чемоданы?
        Всё-таки, не какой-нибудь Юлиан Рёпке озвучил, а цельный пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии, выражающий позицию министерства иностранных дел Германии, которое есть официальный орган в германских международных делах.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 17:06
          Цитата: Zoldat_A
          Я правильно понимаю, что если власти какой-либо страны не воспринимают лидера другой страны легитимным, то о дипломатических и прочих отношениях между этими странами можно даже не заикаться?

          Ну примерно как Вы сказали. Приезжает новый посол Германии в Россию, а верительные грамоты вручать некому. "Аэропорт, билет, Берлин".
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +2
        Сегодня, 16:54
        Цитата: Msi
        Какой уровень дипотношений с Германией и другими подобными... Надо понижать...

        yes Оставить одного представителя от ЕС и будет с них. Дать комнату в общаге под офис и пусть там сидит...
        1. Станислав_Шишкин
          Станислав_Шишкин
          0
          Сегодня, 17:15
          Цитата: isv000
          Дать комнату в общаге под офис и пусть там сидит...
          Зачем ему целая комната? Ограждение рядом с вахтёршей для приёма посетителей; она будет следить, чтобы посетители в общагу не проскочили, заодно и за представителем присмотрит, а очередь на улице.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +7
      Сегодня, 16:09
      Президент РФ Путин Владимир Владимирович не готов разговариваривать с властями Германии ,потерявшими свою государственность.В очередь дети самки собаки!
      1. Аркадий007 Ранг пользователя
        Аркадий007
        +4
        Сегодня, 16:15
        Если для них Путин не президент России, о чём тогда он может разговаривать с Шольцем?
        Только о капитуляции Германии. Они сами себе ультиматум подписали.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 16:22
          Аркадий 007.Если правительство Германии не признаёт итоги выборов Президента РФ ,они должны назначить Президентом РФ - Иолланту и выслать посла РФ в Германии на Родину.Без этого ,это заявление пук в лужу ,всем правительством Германии.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +3
        Сегодня, 16:22
        Цитата: tralflot1832
        Президент РФ Путин Владимир Владимирович не готов разговариваривать с властями Германии ,потерявшими свою государственность.В очередь дети самки собаки!

        Согласно канцлер-пакту Германия является колонией США.
        Какой смысл Путину вести переговоры с МИД американской колонии?
        Переговоры с ФРГ должен вести посол России в Германии: большего они не стоят.
        С холопами вести переговоры - себя не уважать. good
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 17:09
          Цитата: Бородач
          Переговоры с ФРГ должен вести посол России в Германии: большего они не стоят.

          Переговоры должен вести посол России в США.
    5. yo-yo Ранг пользователя
      yo-yo
      +3
      Сегодня, 16:10
      Нужно точнее выражаться, не 'правительство ФРГ не признало результаты президентских выборов в России', а звёздно-полосатый хозяин запретил ФРГ признавать результаты президентских выборов в России
    6. Mowgli_2 Ранг пользователя
      Mowgli_2
      +5
      Сегодня, 16:10
      ФРГ - федеративная республика Грузия, США - соединенные штаты Армении.
    7. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +2
      Сегодня, 16:11
      Ну, так и перестать с ними иметь дела. Все дела. Всем без исключения. И, через кого бы там ни было .
    8. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 16:12
      беседовать в качестве кого?!!!!
      1. Rage66 Ранг пользователя
        Rage66
        +1
        Сегодня, 16:18
        Просто в качестве Олафа
        1. mikh-korsakov Ранг пользователя
          mikh-korsakov
          +1
          Сегодня, 16:36
          МИД ФРГ заявляет о готовности германского правительства вести переговоры с российским президентом

          Во-первых, а Путин готов с ними беседовать? Во-вторых, если дозвонились по принципу взаимности Путину следует называть собеседника просто Шольц. Адресат в официальных бумагах, направляемых в ФРГ, из России следует именовать так: Шольцу, без необходимого в деловых бумагах слова херр
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 16:51
            Цитата: mikh-korsakov
            без необходимого в деловых бумагах слова херр

            а можно херррр без шольца?
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 17:10
          Цитата: Rage66
          Просто в качестве Олафа

          Какой Олаф - колбаска, колбаска из ливера.
    9. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      +4
      Сегодня, 16:12
      How long must I stick my head in the sand before things I don't like go away?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 16:24
        How long must I stick my head in the sand before things I don't like go away? Как долго мне придется прятать голову в песок, прежде чем вещи, которые мне не нравятся, исчезнут?

        Реально у немцев страусиная политика!!! drinks
    10. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +6
      Сегодня, 16:13
      по большому счету, посла выдворить после такого демарша
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 16:31
        Цитата: Василенко Владимир
        по большому счету, посла выдворить после такого демарша

        Где тут тысячу "плюсов" поставить?

        Не признают лидера - значит не признают Правительство, конституционный строй и страну, которую лидер собой олицетворяет.
        Какой уж тут посол...
        Всё посольство с чемоданами на вокзал, а здание посольства под Дом пионеров (или как там это сейчас называется?)...
        Мы-то без посольства Германии, думается, точно прожить сумеем.

        Как барон Мюнхгаузен в фильме - жду до вечера. Либо пресс-секретаря на площади перед Рейхстагом четвертуют, либо немцы клином с курлыканьем на вокзал.
      2. Офицер запаса Ранг пользователя
        Офицер запаса
        +2
        Сегодня, 16:31
        В Совфеде недавно поддержали предложение сенатора от Крыма Сергея Цекова о денонсации договора «Два плюс четыре», поскольку Германия игнорирует положения документа.
        Так что уже сейчас можно декларировать, что это мы не признаем Германию в ее нынешнем виде. А там и денонсация договора возможна.
    11. abrakadabre Ранг пользователя
      abrakadabre
      +5
      Сегодня, 16:13
      В ответ надо взаимодействовать lol с землями, игнорируя федеральные власти.
    12. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Сегодня, 16:14
      Путин с болванами и лакеями не беседует. Идите в жо...куда нибудь.
    13. п-к Ранг пользователя
      п-к
      +1
      Сегодня, 16:14
      В германском МИДе, по ходу, старшие братья кастрюлеголовых сидят.
    14. kor1vet1974 Ранг пользователя
      kor1vet1974
      +1
      Сегодня, 16:16
      германское правительство в официальных заявлениях будет именовать главу российского государства не президентом, а просто Путиным
      "И вы вовсе не величайший из королей, а всего лишь выдающийся, да и только! Что, съел? Выдающийся, да и только! И вы вовсе не по заслугам именуетесь почётным святым. Вы отшельник, подвижник, но не святой."(с) smile
    15. Igor1915 Ранг пользователя
      Igor1915
      -2
      Сегодня, 16:16
      Выборов где есть явный победитель по всему миру пруд пруди . При этом я бы не посылал немцев а вел бы с ними диалог как ни в чем не бывало - РФ сейчас не в той ситуации когда на всех можно класть, выгоднее играть на противоречиях внутри ЕС
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 16:52
        Цитата: Igor1915
        . При этом я бы не посылал немцев а вел бы с ними диалог как ни в чем не бывало

        вы подаете руку, вам туда плют и вы делаете вид, что все нормально?!
    16. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 16:16
      А ВВП будет называть шольца просто "вюрст". И Минобр вводит новое нецензурное существительное "шольц".
      1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 16:22
        Цитата: fiv
        А ВВП будет называть шольца просто "вюрст". И Минобр вводит новое нецензурное существительное "шольц".

        Не просто шольц, а " Шольц - ливерная колбаса"! laughing
    17. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 16:17
      Шольца тоже не признавать и называть просто Олафом yes
    18. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 16:18
      Зашибись! Имею сказать, таки,печалька , мл ин!
      Запьём с горя, как всегда, страшно сказать,не знаю что делать.
      Ежли Магомет не идёт к горе, то гора ?
      Разве так можно в священный для мусульман месяц Рамадан, эти политики совсем того, с катушек или спьяну или на полном серьёзе?
      Други по оружию подсказывают мне, ничего страшного, к Магомету в лице РФ
      придёт ещё много более достойных гор, нежели мусор остатков райского сада гей-еуропии!
    19. Appraiser Ранг пользователя
      Appraiser
      0
      Сегодня, 16:18
      Как там в песне про зайцев ?: "А нам всё равно, а нам все равно"
    20. Владимир - USSR Ранг пользователя
      Владимир - USSR
      0
      Сегодня, 16:20
      кто-бы ливерную колбасу ещё выбирал. А Шольца будем звать просто колбаса
    21. п-к Ранг пользователя
      п-к
      0
      Сегодня, 16:22
      Да, немцы нас не признали. Как дальше жить будем?
      1. Комментарий был удален.
    22. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 16:23
      А Германия, после 1945 г., вообще никаких прав не имеет. Условный срок, за совершенные преступления, еще не закончился.
    23. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 16:25
      Разорвать дипломатические отношения, когда признают - можно и востановить.
      1. vik669 Ранг пользователя
        vik669
        0
        Сегодня, 16:52
        Да послать их в пешее эротическое путешествие - кто не с нами тот против нас !
    24. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 16:28
      Ну не признали . Начнёт припекать признают де-факто . Жизнь продолжается . Вообще , подобная необдуманность порождает проблемы скорее для необдумавшего . Повторяю , припечёт , то и приедут , и господином Президентом назовут , причём на Вы и шёпотом .
    25. teron Ранг пользователя
      teron
      0
      Сегодня, 16:31
      Это оскорбление нашей страны и ее народа. Разорвать с Германией дипломатические отношения.
    26. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 16:31
      Завидно, у них там президентов и канцлеров выбирает сборище цветных депутатов (светофоры, радуги), а у нас народ в порядке прямых выборов. Им еще до нас расти и расти, за полосатых тоже самое, выборщики/временщики....... , постояльцы с кладбищ.
    27. samarin1969 Ранг пользователя
      samarin1969
      0
      Сегодня, 16:39
      Как мы видим, страны Запада демонстрируют вопиющее пренебрежение к суверенитету нашей страны. Они позволяют себе вмешиваться во внутренние дела российского государства, по неизвестному праву пытаясь присвоить себе роль «судей», определяющих, где власть легитимна, а где нет.


      А что мешает ответить адекватно бывшему "энергетическому партнёру"? Мол, гхер Шольц не достоин представлять германский народ. Только не устами Пескова-Захаровой.
    28. Rt Rt Ранг пользователя
      Rt Rt
      0
      Сегодня, 16:42
      Основания для не признания у ливерной колбасы имеется?
    29. XYZ Ранг пользователя
      XYZ
      0
      Сегодня, 16:43
      Сразу встает вопрос - а почему мы их всех признаем? Признаем даже руководство соседней страны. Может быть тактически более выгодно считать их не более, чем марионетками США, не обладающими юридической легитимностью?
    30. zloybond Ранг пользователя
      zloybond
      0
      Сегодня, 16:48
      Я правильно понял, что наш МИД вызвал германского посла и вручил ему билеты до берлина???? А посольство германии уже опечатали????? - Хотя что наш МИД может,- только побухтеть в ответ на это непризнание.
    31. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 16:49
      «Власти Германии не признают результаты президентских выборов в России» —

      — Поэтому они будут считать президентом предыдущего ...
    32. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 16:50
      Власти Германии не признают результаты президентских выборов в России. Такой тезис озвучил пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер.

      Не признаёте но готовы "беседовать"?! belay Забирайте своего посла с консулами, сядьте кружком и калякайте, как вы дальше жить будете, дятлы подводные...
    33. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      0
      Сегодня, 16:53
      Чего можно требовать от правительства Германии, арестовавшего 16-летнюю девочку?
      Просто потому, что она сказала: Германия — мой дом!
    34. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 17:02
      Но если он появится, то Берлин готов разговаривать и с Владимиром Путиным в том числе.
      Звонит Шольц в Москву и скажет - "Здравствуй Путин !", а Путин ему - "Здравствуй ливерная колбаса !"
    35. Бубубу Ранг пользователя
      Бубубу
      0
      Сегодня, 17:04
      Очередной плевок в сторону ГРАЖДАН России. У него уже есть ранчо в Парагвае?
    36. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 17:09
      Сейчас, утверждают в немецком правительстве, смысла в контактах с Москвой якобы нет.

      Ну и нечего их послу в Москве делать! Выгнать необходимо!
    37. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 17:11
      Ой какие смелые то, а ничего что непризнание главы государства тем более большого это и непризнание существования этого государства тоже? А с кем вы тогда будите договариватся чтоб торговать? И вообще через сколько дней испугаетесь собственной смелости и включите заднюю?

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