Власти Германии не признают результаты президентских выборов в России. Такой тезис озвучил пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер.По утверждению чиновника, выборы президента в России якобы не являются «свободными и честными», поскольку их результаты были «известны заранее». Россию пресс-секретарь МИД ФРГ назвал «авторитарной диктатурой», не имея на такое определение никаких оснований.Как отметил представитель МИД ФРГ, канцлер Олаф Шольц не поздравит Владимира Путина с победой на президентских выборах. Кроме того, германское правительство в официальных заявлениях будет именовать главу российского государства не президентом, а просто Путиным.При этом МИД ФРГ заявляет о готовности германского правительства вести переговоры с российским президентом. Однако сейчас контакты между Берлином и Москвой, некогда бывшие весьма насыщенными, максимально сократились. Сейчас, утверждают в немецком правительстве, смысла в контактах с Москвой якобы нет. Но если он появится, то Берлин готов разговаривать и с Владимиром Путиным в том числе.Как мы видим, страны Запада демонстрируют вопиющее пренебрежение к суверенитету нашей страны. Они позволяют себе вмешиваться во внутренние дела российского государства, по неизвестному праву пытаясь присвоить себе роль «судей», определяющих, где власть легитимна, а где нет. Возможно, стоит поставить вопрос о суверенитете самой Германии, где до сих пор стоят американские войска, и называть ФРГ не суверенным государством, а колонией США.

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