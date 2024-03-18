Член команды Трампа резко раскритиковал украинский законопроект, который открывает дорогу к запрету УПЦ

Член команды Дональда Трампа, занимавший должность помощника госсекретаря в 2017-2021 годах, подверг резкой критике «законопроект 8731», поданный в Верховную Раду правительством Украины и подразумевающий запрет деятельности УПЦ на территории страны.Напомним, что документ уже был принят украинскими законодателями в первом чтении в октябре прошлого года. В свою очередь, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламентариям в целом принять законопроект и запретить Украинскую православную церковь.В ходе своего комментария изданию Страна.UA Дестро назвал вышеупомянутый законопроект грубым нарушением прав человека, а членов администрация США, которые его не осуждают – соучастниками киевских властей.Американский чиновник отметил, что украинские власти преподносят данное решение, как вынужденную меру в сфере национальной безопасности. Однако на деле внесенный в парламент документ не имеет никакого отношения к противостоянию с Россией.Наоборот, как выразился Дестро, власти Украины объявили войну священнослужителям и прихожанам, грубо нарушая их конституционное право на вероисповедание. Со слов американского чиновника, обвинения со стороны киевского режима в адрес УПЦ необоснованны, так как не доказаны в суде. Ни в одной демократической стране такое невозможно.В связи с этим Дестро считает, что в Вашингтоне должны объявить Украину «страной, вызывающей особое беспокойство» в связи с тем, что действия ее властей грубо нарушают существующий в США закон о международной религиозной свободе.

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