Ракеты 3М44 «Прогресс» в Спецоперации
Старт ракеты 3М44 с пусковой установки комплекса "Утес" / "Объект 100"
Для принудительной силовой демилитаризации киевского режима российские вооруженные силы используют широкую номенклатуру ракетных вооружений, как современных, так и достаточно старых. К примеру, в середине января стало известно, что в очередном ударе по украинским объектам были использованы противокорабельные ракеты семейства П-35. Эти изделия не отличаются новизной и имеют значительный возраст, но вполне способны показывать высокие результаты.
По разным данным
В середине января украинская сторона пожаловалась на очередной российский ракетный удар, а также раскрыла некоторые его особенности. Изучив обломки прилетевших боеприпасов, противник предположил, что его атаковали противокорабельные ракеты П-35 или их более поздняя версия 3М44.
В качестве доказательства были опубликованы фотографии неких дымящихся обломков. В груде металла с трудом можно было узнать отдельные элементы изделия П-35. При этом фотоснимки не позволяли определить место и дату съемки, результаты удара и т.д.
Вскоре появились данные с российской стороны. 20 января РИА Новости опубликовало подробности этого ракетного удара, полученные от неназванного информированного источника. Источник рассказал, что наши ракетчики действительно использовали ПКР П-35Б. Был проведен запуск нескольких таких изделий по позициям украинской ПВО в районе г. Одесса. Цели были успешно поражены.
Источник напомнил, что ракеты семейства П-35 давно не производятся, а их модернизация не имеет смысла. В связи с этим в недавнем ударе использовались ПКР в исходной комплектации, оснащенные аналоговыми приборами управления и штатной телерадиокомандной системой. Несмотря на моральное устаревание таких устройств, ракеты показали хорошую эффективность.
Предполагаемые обломки "Прогресса" на украинской территории
Организационные и технические подробности ракетного удара источник не раскрыл. В частности, не сообщается количество выпущенных ракет. При этом можно предполагать, что не все изделия добрались до своих целей. Как минимум, одна ракета упала на территории противника – по техническим причинам или из-за воздействия его ПВО. Впрочем, остальные ПКР справились с поставленной задачей.
С момента первого применения ракет семейства П-35 в Спецоперации прошло около двух месяцев. О новых боевых стрельбах такого рода пока не сообщалось. Возможно, причины этого кроются в отсутствии подходящих целей. Кроме того, ракетные комплексы и их боеприпасы не отличаются новизной, и их дальнейшее применение может попросту не иметь смысла.
Десятилетия службы
Ракету П-35 можно считать одним из наиболее старых образцов вооружения, задействованных в нынешней Спецоперации. Работы по базовому варианту этого изделия начались еще в середине пятидесятых годов. Будущая ракета П-35 / 4К44 создавалась в ОКБ-52 В.Н. Челомея (ныне НПО Машиностроения, г. Реутов) в качестве глубокой модернизации существующей ПКР П-5. На рубеже десятилетий новая ракета прошла испытания и в 1962 г. была принята на вооружение.
Изначально ПКР 4К44 была оружием боевых кораблей. Основными ее носителями стали ракетные крейсера проектов 58 (2 пусковые установки по 4 ракеты; боекомплект – 16 ПКР) и 1134 (две сдвоенные установки с 4 ракетами) – по 4 ед. каждого типа. К середине шестидесятых на базе П-35 разработали ПКР П-6 предназначенную для подлодок пр. 651 и пр. 675 – суммарно 45 вымпелов.
Параллельно разрабатывались два береговых комплекса с доработанной ракетой П-35Б – самоходный «Редут» и стационарный «Утес». Самоходные БРК строились достаточно крупной серией и поступили на вооружение ряда подразделений береговых войск ВМФ. Стационарный комплекс построили в двух экземплярах. В Крыму появился т.н. «Объект 100» в составе двух дивизионов и пары пусковых установок. Аналогичный «Объект 101» построили на о. Кильдин в Баренцевом море. Эксплуатация двух «Утесов» началась в 1972-75 гг.
В 1982 г. на вооружение была принята глубоко модернизированная ракета 3М44 «Прогресс». От базовой П-35 она отличалась современными приборами, повышенной помехоустойчивостью и наличием новых режимов полета. За счет этих нововведений удалось повысить вероятность поражения типовых надводных или береговых целей, имеющих соответствующую защиту.
В конце восьмидесятых и начале девяностых годов все надводные и подводные носители ракет семейства П-35 были выведены из боевого состава ВМФ. Причиной этого стало моральное устаревание кораблей и ракет, а также отсутствие необходимого финансирования. По итогам этих событий ракеты 3М44 остались на вооружении только береговых войск.
БРК «Утес» на о. Кильдин продолжал службу до 1995 г., после чего был снят с дежурства и с вооружения. Ответственный за его эксплуатацию полк расформировали. Технические средства были частично вывезены «на большую землю».
Крымский «Утес» по договору о разделе Черноморского флота достался Украине. Эксплуатация этого комплекса не планировалась, что привело к понятным печальным последствиям. Один из дивизионов попросту забросили, и он был разворован. Второй законсервировали, что поспособствовало его сохранению.
При возвращении Крыма в состав России в 2014 г. оставшийся комплекс «Утес» перешел под контроль береговых войск КЧФ. Вскоре начались работы по расконсервации, завершившиеся в 2016 г. успешным учебным пуском ракеты «Прогресс». В дальнейшем расчет БРК неоднократно участвовал в различных учениях и выполнял стрельбы. В основном он обеспечивал мишенную обстановку для тренировки ПВО – ракеты 3М44 применялись в качестве тяжелых сверхзвуковых мишеней.
Пусковая установка "Утеса" в процессе подъема в боевое положение
После начала Спецоперации какие-либо сведения об эксплуатации или боевом применении БРК «Утес» с ПКР «Прогресс» не появлялись в течение почти двух лет. Первые новости такого рода поступили только в середине минувшего января. Как оказалось, комплекс готов к эксплуатации и способен решать боевые задачи. При этом у противника уже отсутствует надводный флот, и ПКР приходится применять по целям на суше. Впрочем, такой удар тоже показал желаемую эффективность.
Изделие тяжелого класса
Изделие 3М44 «Прогресс» представляет собой тяжелую противокорабельную крылатую ракету. Она построена по нормальной аэродинамической схеме и имеет вытянутый обтекаемый фюзеляж с характерным воздухозаборником под днищем. Предусмотрено раскладное стреловидное крыло и хвостовое оперение малого размаха. Общая длина 3М44 достигает 9,75 м при стартовой массе 4,2 т.
Ракета оснащена турбореактивным двигателем и имеет пару стартовых ускорителей. Полет осуществляется со скоростью 1,5 М. Дальность пуска для поздних изделий семейства достигла 350 км. Высота полета, в зависимости от выбранного профиля, – до 7 км.
Ракета имеет комбинированную систему управления. Основную часть маршрута она проходит по командам ракетного комплекса, контролирующего передвижения цели и ПКР. На дальности ок. 50 км от цели включается активная радиолокационная головка самонаведения, обеспечивающая поиск и поражение цели. От предшественников «Прогресс» отличается улучшенной помехозащищенностью, возможностью выбора приоритетной цели, новыми профилями полета, снижающими вероятность перехвата, и т.д.
Большая стартовая масса позволила оснастить ракету тяжелой боевой частью. 3М44 несет 560-кг фугасно-кумулятивный заряд. Кроме того, изделия семейства П-35 могли оснащаться специальной БЧ мощностью до 15-20 кт.
Старт ракеты в ходе учений
БРК «Утес», находящийся в Крыму, представляет собой подземное сооружение с помещениями для командного пункта, хранения и транспортировки ракет и т.д. Пусковая установка так же смонтирована под землей и перед пуском поднимается на поверхность через сдвижную крышу. ПУ дивизиона несет две ракеты с возможностью последовательного запуска. Также на поверхности смонтированы радиолокационные средства освещения надводной обстановки и иные устройства.
Сохраненный потенциал
Береговой комплекс «Утес» и его ракеты 3М44 не отличаются новизной, и к настоящему времени растеряли значительную часть своего исходного потенциала. Тем не менее, и сейчас они могут найти применение при решении тех или иных задач. Как всегда, грамотная организация боевой работы позволяет получить максимальные результаты и нивелировать негативные факторы. Январский удар по украинским объектам ПВО в очередной раз подтверждает это правило.
Сильной стороной ракеты 3М44 «Прогресс» являются высокие летно-технические характеристики и тяжелая боевая часть. Перехват такой воздушной цели может быть сложной задачей для устаревших ЗРК, составляющих основу ПВО киевского режима и ряда иных зарубежных стран. При этом прорвавшаяся ракета за счет тяжелой БЧ наносит серьезный урон.
Явным недостатком является электроника ПКР, построенная на технологиях семидесятых-восьмидесятых годов. Для своего времени она была эффективной и защищенной от помех, но возможность нормальной работы при противодействии нынешних систем РЭБ не гарантируется. Впрочем, у противника могут отсутствовать такие средства, и тогда ракета справится со своей задачей.
Пожалуй, главным недостатком «Утеса» является его стационарное исполнение. Из-за него ракеты 3М44 могут применяться только в одном районе, охватывающем лишь часть украинских территорий и объектов. В этом отношении старый БРК проигрывает современным подвижным комплексам и другим ракетам на прочих платформах.
Тем не менее, как показывает практика, даже устаревший образец с рядом объективных ограничений может внести свой вклад в достижение общих целей. Вряд ли применение «Утеса» и «Прогресса» будет регулярным и частым, но даже сам факт наличия таких инструментов положительно влияет на ударные возможности Черноморского флота и вооруженных сил в целом.
- Рябов Кирилл
- Минобороны РФ, Telegram / "Военный осведомитель"
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