Решение немецкого канцлера Шольца не отправлять Киеву ракеты Taurus поддержал один из его предшественников на посту канцлера

Олаф Шольц поступает именно так, как я бы ожидал от канцлера Германии в данный момент

Я вижу, Шольца сейчас пытаются выставить человеком, который напрасно пытается установить мир

С каких пор посредничество в установлении мира перестало быть задачей ответственного политика не только в Германии, но и за ее пределами?