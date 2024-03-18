Решение немецкого канцлера Шольца не отправлять Киеву ракеты Taurus поддержал один из его предшественников на посту канцлера

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Решение немецкого канцлера Шольца не отправлять Киеву ракеты Taurus поддержал один из его предшественников на посту канцлера

Глава правительства ФРГ делает именно то, что должен. Такими словами решение немецкого канцлера Олафа Шольца не отправлять Киеву ракеты Taurus поддержал его предшественник на этой должности Герхард Шрёдер.

Свое мнение политик высказал в интервью немецкому информагентству DPA.



Олаф Шольц поступает именно так, как я бы ожидал от канцлера Германии в данный момент

- сказал Шрёдер.

Он считает несправедливой критику в адрес Шольца, которая видит в его отказе от поставок дальнобойных ракет лишь желание канцлера войти в историю «миротворцем».

Я вижу, Шольца сейчас пытаются выставить человеком, который напрасно пытается установить мир

- заявил глава немецкого правительства.

По мнению Шрёдера, это неправильно, ведь любой ответственный политик должен рассматривать для себя усилия по установлению и сохранению мира одной из своих приоритетных задач.

С каких пор посредничество в установлении мира перестало быть задачей ответственного политика не только в Германии, но и за ее пределами?

- задает экс-канцлер риторический вопрос.

Он назвал смехотворными нападки на Шольца со стороны оппозиционных сил Германии.

Ранее немецкий канцлер отказался отправлять дальнобойные ракеты воздушного базирования Taurus на Украину. Он объяснил свое решение тем, что для их эксплуатации требуется присутствие военнослужащих бундесвера, а это было бы равносильно прямому участию Германии в украинском конфликте.
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    8 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 16:29
      Зашибись! Здравомыслящий политик, хотя и экс!
      Уверен, вся мышиная возня с Таурус, сливом прослушки переговоров фриццев - тонко толстая игра саксо-наглов и матрасников нагнуть лидера РФ и пойти на уступки
      по договорняку вна 404!
      Цели и задачи СВО никто не отменял!
      Только капитулиция на наших условиях и требованиях Победителя1
      Победа будет за нами, одна на всех, мы за ценой не постоимЙ!
    2. Andriuha077 Ранг пользователя
      Andriuha077
      0
      Сегодня, 16:30
      Главнокомандующий вооруженных сил Германии Карстен Бройер разъяснил, что использование Taurus сложнее, чем было известно общественности. По его словам, для этого необходимы обширные комплексные данные, которые должны быть подготовлены специальными техническими установками. Бундесвер располагает незначительным количеством этого оборудования.
      Председатель оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) заявила о "последовательных шагах" по раскрытию источника утечки.
      Утечка информации первоначально поддержала бы позицию канцлера, сообщает "Süddeutsche Zeitung". Поэтому внутри страны также выражается подозрение, что информация могла быть передана сторонниками канцлера.
      Шольц затем обвинил иностранного политика ХДС Норберта Реттгена в том, что он обладает секретными знаниями по теме «Таурус», но которые не могут обсуждаться открыто.
      https://www.tagesschau.de/inland/taurus-verteidigungsausschuss-geheimnisverrat-100.html
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 16:30
      Он объяснил свое решение тем, что для их эксплуатации требуется присутствие военнослужащих бундесвера, а это было бы равносильно прямому участию Германии в украинском конфликте.

      Всем Запад показал, что он считает украинцев подопытными папусами и никакого современного оборудования ,передавать не собирается.Вот от сюда в экипажах систем ПВО ,артиллерии,ракетных систем американские инструкторы .Папуасам секреты не открывают и не собирались
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 16:35
      На завтра фантастический сценарий.Путин ВВ законно избранный Президент России ( не признаный властями Германни) встаёт не с той ноги,и делает заявление: Я признаю Германию стороной конфликта и мы наносим удар по Германии всеми имеющимися средствами в 00: : 00 часов по МСК .Кому Шольц будет звонить - Иоланте?Не думаю,они будут обрывать линию с Москвой,с Президентом РФПутиным В.В. laughing
    5. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 16:35
      Шрёдер лучше бы спросил у Шольца: Кто взорвал Северные Потоки? Почему Мерседес переводит производство автомобилей в Китай?
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        0
        Сегодня, 16:41
        Цитата: Бородач
        Шрёдер лучше бы спросил у Шольца: Кто взорвал Северные Потоки? Почему Мерседес переводит производство автомобилей в Китай?

        Зачем ему спрашивать, он прекрасно знает ответы на все эти "кто" и "почему". yes
    6. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      0
      Сегодня, 17:12
      С "леопардами" уже проходили.
      Но интересно другое - войдёт ли ФРГ в кураж?
    7. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 17:15
      А старуха Макакель куда подевалась ? От неё ни слуху ни духу.

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