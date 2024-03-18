Решение немецкого канцлера Шольца не отправлять Киеву ракеты Taurus поддержал один из его предшественников на посту канцлера
Глава правительства ФРГ делает именно то, что должен. Такими словами решение немецкого канцлера Олафа Шольца не отправлять Киеву ракеты Taurus поддержал его предшественник на этой должности Герхард Шрёдер.
Свое мнение политик высказал в интервью немецкому информагентству DPA.
- сказал Шрёдер.
Он считает несправедливой критику в адрес Шольца, которая видит в его отказе от поставок дальнобойных ракет лишь желание канцлера войти в историю «миротворцем».
- заявил глава немецкого правительства.
По мнению Шрёдера, это неправильно, ведь любой ответственный политик должен рассматривать для себя усилия по установлению и сохранению мира одной из своих приоритетных задач.
- задает экс-канцлер риторический вопрос.
Он назвал смехотворными нападки на Шольца со стороны оппозиционных сил Германии.
Ранее немецкий канцлер отказался отправлять дальнобойные ракеты воздушного базирования Taurus на Украину. Он объяснил свое решение тем, что для их эксплуатации требуется присутствие военнослужащих бундесвера, а это было бы равносильно прямому участию Германии в украинском конфликте.
Информация