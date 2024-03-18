Тук-тук, откройте,

Это я - ваше сердце.

Меня заперли за дверцу,

За седьмым замком,

Дураком, босиком, целиком...

Кровь с молоком.

Тук-тук, откройте,

Это я - ваша совесть:

Недочитанная повесть

С обожжёнными страницами,

С равнодушными лицами,

Где-то за границами.

Тук-тук, откройте,

Это я - ваше счастье:

Разобрали на запчасти,

Собираем по осколку...

Толку - искать иголку

На книжной полке?

Тук-тук, откройте,

Это я - ваше горе:

Нарисованное море.

Глубоко до дна,

Не достать, не отстать,

Не восстать, не пролистать.

Тук-тук, откройте,

Это я - ваша правда.

Никогда не будет завтра:

К нам придет вчерашнее сегодня,

Как злая сводня

В одном исподнем.

Тук-тук, откройте,

Это я - ваша честь.

Постелили у порога,

С чистыми подошвами в берлогу:

И слава Богу. Зачем так много,

Когда всё есть?

Тук-тук, откройте,

Это я, ваша память,

Я должна вот вот растаять:

Слишком жаркая планета эта,

Здесь мало света,

Одни секреты.

Тук-тук, откройте,

Это я, ваша смерть!

Я устала ждать за дверью,

Я хочу войти: по поверью,

Вся в белых перьях.

Соберётесь по пути,

Пора идти.

Наша мед. точка

Медикаменты и перевязочный материал. Слева виден тот самый рюкзак с физраствором и всем необходимым для работы

Пневмокаркасный модуль. Позади - памятник