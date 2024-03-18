Западные СМИ: ВС РФ могут наносить ракетные удары по объектам Украины на основе спутниковых изображений США

Интересную информацию опубликовало издание The Atlantic, ссылающееся на собственные источники среди украинских военнослужащих. По данным издания, ВС РФ могут наносить ракетные удары по объектам Украины на основе спутниковых изображений США.Один из опрошенных украинских военнослужащих рассказал о своем предположении. Первоначально американский спутник делает снимки определенного объекта. Спустя несколько дней или недель по этому месту наносится удар российской ракетой. Затем спутник делает повторный снимок.По мнению военнослужащего ВСУ, это может осуществляться для оценки степени ущерба в результате ракетного удара. Якобы количество подобных совпадений очень велико и случайностью это назвать сложно.Далее издание утверждает, будто бы провело собственное расследование. Перед тем, как ВС РФ наносят ракетные удары, происходят запросы на места, где находятся военные объекты ВСУ. Однако возникает вопрос, каким образом российская армия может получать доступ к американским спутниковым снимкам.По версии украинского военного ведомства, Россия может приобретать спутниковые изображения через различные компании. Покупка спутниковых снимков не представляет значительной сложности, утверждают в украинском министерстве обороны. С другой стороны, для американских компаний Украина совершенно безразлична, а бизнес есть бизнес и, как говорится, деньги не пахнут.

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