В Верховной Раде хотят ускорить принятие законопроекта об ужесточении мобилизации

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В Верховной Раде хотят ускорить принятие законопроекта об ужесточении мобилизации

Большие потери в украинской армии ведут к постоянной нехватке живой силы, что, в свою очередь, вынуждает власти страны искать новые кадры для пополнения армии и ужесточать законодательство в этом вопросе.

Этим вплотную решили заняться в украинском парламенте – Верховной Раде. Как сообщил в Telegram депутат Ярослав Железняк, оборонный комитет Рады в ускоренном темпе занимается тем, чтобы поправки, ужесточающие порядок мобилизации в стране, были приняты как можно скорее. По его словам, уже завтра комитет по обороне намерен за день рассмотреть почти 1300 поправок к закону о мобилизации.



Комитет по вопросам обороны решил ускорить процесс по законопроекту о мобилизации. Я так понимаю, наиболее популярная часть будет рассматриваться

- написал Железняк в Telegram.

Депутат добавил, что речь идет о поправках с 875 по 2104 номера, но не стал конкретизировать их содержание. Очевидно, что украинским мужчинам станет еще тяжелее «откосить» от мобилизации. Ранее некоторые депутаты Верховной Рады предлагали, например, ввести штраф за неявку в военкомат в размере от 100 до 200 тысяч гривен.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с марта 2022 года и мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещён выезд из страны. Однако многие украинцы все же находят способ перебраться через границу, чтобы не попасть на фронт.
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    18 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 18:23
      Сколько они ускоряются то-год или больше? laughing
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 18:36
        вынуждает власти страны искать новые кадры для пополнения армии и ужесточать законодательство в этом вопросе.

        Ну наверное если бы у всук всё плохо было бы с "мясом" то этот закон даже не обсуждая приняли. А так это по большому счёту всё бла-бла это я про нехватку в мясе. Вон только в медийной акции прорыва границы РФ положили как было сказано более или около 1000 тушек.
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +2
          Сегодня, 18:41
          В Верховной Раде хотят ускорить принятие законопроекта

          Что ж, мудрое решение. Надо быстрее принимать, пока потенциальные призывники-мобики не убежали за кордон. Останутся одноногие и безногие, но и их можно привлечь.
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +2
            Сегодня, 18:52
            Цитата: frruc
            Останутся одноногие и безногие, но и их можно привлечь.

            В мире, ещё такого, никогда не было.
      2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 18:41
        Цитата: костя1
        Сколько они ускоряются то-год или больше? laughing

        Хотят быстренько всех мужиков 404-й кинуть в мясорубку! Баб в гейропу, и усе краине. laughing
      3. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 18:57
        Прячтесь кто сможет окраинцы- кто не спрятался я не виноват!
      4. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 19:14
        А чего они тогда аж 120000всук держат на границе с Белоруссией? fool
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          0
          Сегодня, 19:23
          Цитата: Бережливый
          А чего они тогда аж 120000всук держат на границе с Белоруссией?

          Кто вам это сказал? Нет там таких сил. Да и никогда не было.
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 18:28
      По его словам, уже завтра комитет по обороне намерен за день рассмотреть почти 1300 поправок к закону о мобилизации

      Ну прям стахановцы... 150 в час, 1 поправка за 23 секунды... они хоть прочитать то успеют? Клоуны.
    3. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +2
      Сегодня, 18:35
      Сначала Раду в полном составе на фронт, потом пусть принимают решения.
      Хорошо принимать законы, которые тебя не касаются
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 18:41
        Цитата: BAI
        Сначала Раду в полном составе на фронт, потом пусть принимают решения
        Не плохо бы! wink
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 18:49
          Цитата: Голландец Михель
          Сначала Раду в полном составе на фронт, потом пусть принимают решения
          Не плохо бы

          А кто же поправки принимать будет ?
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +3
            Сегодня, 18:51
            Цитата: carpenter
            А кто же поправки принимать будет ?
            Страной можно управлять и президентскими указами, тем более, что Клоун президент теперь у них вечный wink
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              +1
              Сегодня, 18:53
              Цитата: Голландец Михель
              тем более, что Клоун президент теперь у них вечный

              Пока свои не грохнут. Мудрый ВВП.
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:48
      По его словам, уже завтра комитет по обороне намерен за день рассмотреть почти 1300 поправок к закону о мобилизации.

      Гитлеру, такого и страшном сне не приснилось, аж 1300 поправок.
    5. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 18:57
      А рожать от этого быстрее начнут? Ситуэйшн патовый, забрей электриков,без света и связи останешся,забрей слесарей жэка, без воды. Загнать чинить свет и унитазы украм европейцев неполучится, войска тем более. Остается научится получать удовольствие от дружбы с западом по полной программе.
    6. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 18:57
      1300 поправок за день это что то. Т. е. выставят их все скопом, даже без чтения - и сразу одобрямс. А вдруг там что нить про депутатов и их неприкосновенность проскочет неглядя, вот это будет цирк.))
    7. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 19:12
      Зашибись!
      Разве Железняк, а также вся банда, включая жидо- наци укрофюрера не знает,не слышали, что начиная от Карпат. Ужгорода и Львова топоры у всех заточены?
      Если надо, повторим!
      На том стояла и будет стоять земля наша российская!Наших бронзовых солдат,
      Сколько б вы не рушили.
      Мы вернём должок назад, -
      Не воюйте с русскими!

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