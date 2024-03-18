В Верховной Раде хотят ускорить принятие законопроекта об ужесточении мобилизации
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Большие потери в украинской армии ведут к постоянной нехватке живой силы, что, в свою очередь, вынуждает власти страны искать новые кадры для пополнения армии и ужесточать законодательство в этом вопросе.
Этим вплотную решили заняться в украинском парламенте – Верховной Раде. Как сообщил в Telegram депутат Ярослав Железняк, оборонный комитет Рады в ускоренном темпе занимается тем, чтобы поправки, ужесточающие порядок мобилизации в стране, были приняты как можно скорее. По его словам, уже завтра комитет по обороне намерен за день рассмотреть почти 1300 поправок к закону о мобилизации.
Комитет по вопросам обороны решил ускорить процесс по законопроекту о мобилизации. Я так понимаю, наиболее популярная часть будет рассматриваться
- написал Железняк в Telegram.
Депутат добавил, что речь идет о поправках с 875 по 2104 номера, но не стал конкретизировать их содержание. Очевидно, что украинским мужчинам станет еще тяжелее «откосить» от мобилизации. Ранее некоторые депутаты Верховной Рады предлагали, например, ввести штраф за неявку в военкомат в размере от 100 до 200 тысяч гривен.
Всеобщая мобилизация на Украине действует с марта 2022 года и мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещён выезд из страны. Однако многие украинцы все же находят способ перебраться через границу, чтобы не попасть на фронт.
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