Россия потребовала от Германии официально признать геноцидом блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов
Германия должна официально признать блокаду Ленинграда, а также другие преступления фашистов из Третьего Рейха геноцидом советского народа. Российский МИД направил Берлину соответствующую ноту.
Москва обращает внимание на противоречивые заявления немецких властей в отношении преступлений Третьего Рейха в годы Великой Отечественной войны. С одной стороны, Германия признает историческую ответственность за преступления нацистского режима против советского народа, а с другой не хочет признавать их геноцидом. В то же время Москва уже неоднократно заявляла, что считает блокаду Ленинграда и другие зверские преступления германского фашизма, совершенные на территории Советского Союза, как акты геноцида народов СССР.
- говорится в заявлении МИД России.
Как отметили в российском посольстве в Берлине, немцы признают геноцидом преступления, совершенные в эпоху колониализма, но не хотят этого делать в отношении преступлений нацистов на советской территории. Теперь Москва не просто просит рассмотреть такую возможность, она настаивает на официальном признании всех зверств фашистов актами геноцида.
- говорится в документе, отправленном в Берлин.
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