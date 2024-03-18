Россия потребовала от Германии официально признать геноцидом блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов

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Россия потребовала от Германии официально признать геноцидом блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов

Германия должна официально признать блокаду Ленинграда, а также другие преступления фашистов из Третьего Рейха геноцидом советского народа. Российский МИД направил Берлину соответствующую ноту.

Москва обращает внимание на противоречивые заявления немецких властей в отношении преступлений Третьего Рейха в годы Великой Отечественной войны. С одной стороны, Германия признает историческую ответственность за преступления нацистского режима против советского народа, а с другой не хочет признавать их геноцидом. В то же время Москва уже неоднократно заявляла, что считает блокаду Ленинграда и другие зверские преступления германского фашизма, совершенные на территории Советского Союза, как акты геноцида народов СССР.



Российская сторона констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершённых Германией в прошлом

- говорится в заявлении МИД России.

Как отметили в российском посольстве в Берлине, немцы признают геноцидом преступления, совершенные в эпоху колониализма, но не хотят этого делать в отношении преступлений нацистов на советской территории. Теперь Москва не просто просит рассмотреть такую возможность, она настаивает на официальном признании всех зверств фашистов актами геноцида.

Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида

- говорится в документе, отправленном в Берлин.
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    53 комментария
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    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +8
      Сегодня, 17:38
      Правильно. Репарации пусть платят. Жизни советских граждан не стоят не меньше еврейского. Международные суды и всё такое. Будет отрицательный ответ, хорошая реклама показать всему миру западную школу провосудия. После этого бить их по башке будет одно удовольствие. Раз для вас это пустой звук, получайте.

      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 17:41
        поехали...и на луну матрсники не высаживались, уверен. сдирайте с них маски !
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +17
        Сегодня, 17:44
        Цитата: Vugigugi
        Правильно.

        Правильно-то оно правильно...
        Да только у нас политика так далеко бежит впереди ума, чести и совести, что над нами, наверное, даже эээстоооонцы смеются. В 1946-м, в Нюрнберге, делать это надо было, а не сейчас. Тогда бы, кстати, никакие наглосаксы, при нашей 10-миллионной армии, прошедшей четыре года ТАКИХ боёв, и мявкнуть не посмели бы.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 18:24
          Лучше бы они отменили договоренности по обьединению Германии ,признали их ничтожными.Хотя,про геноцид Шольц вроде бы поизмывался.....Бить их надо в больное место,и не раздумывая десятилетия
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 19:09
            Цитата: dmi.pris1
            Лучше бы они отменили договоренности по обьединению Германии ,признали их ничтожными.

            А это нужно было делать тогда, когда первые немецкие аптечки пришли на Украину.
            Ну, ничего... У России впереди вечность. Лет 50 ещё подождём... Блин...
        2. Hagen Ранг пользователя
          Hagen
          +3
          Сегодня, 18:41
          Цитата: Zoldat_A
          В 1946-м, в Нюрнберге, делать это надо было, а не сейчас.

          Да, в 1946 было бы очень к месту. По лучше поздно, чем никогда. Никакие сроки давности не применяются к военным преступлениям и преступлениям против человечества, независимо от того, были ли они совершены во время войны или в мирное время, независимо от времени их совершения.
          Что это нам принесет и принесет ли вообще в практическом смысле, трудно сказать. Но надо всем понимать, что холокост - это не только про евреев.
        3. JonnyT Ранг пользователя
          JonnyT
          +1
          Сегодня, 18:51
          [quote]Тогда бы, кстати, никакие наглосаксы, при нашей 10-миллионной армии, прошедшей четыре года ТАКИХ боёв, и мявкнуть не посмели бы./quote]
          Это вы зря.... Был высокий риск заполучить войну с англосаксами....Их было больше их народы не испытывали тяготы и горе войны, свеженькие + немецкие недобитки.... Сталин тогда сказал генералам, что народ устал от войны, поэтому решили замирится
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 19:06
            Цитата: JonnyT
            Это вы зря.... Был высокий риск заполучить войну с англосаксами...

            Спорить не буду, но надо было бы "до Атлантики" - и "до Атлантики дошли бы. Просто поменялся бы враг и всё. Да, народ устал. Но мы ж не наглосаксы - мы не тратим для Победы столько, сколько нужно для прибыльности. Мы для Победы тратим столько, сколько нужно для Победы.

            Если рассуждать "народ устал" и "нам та Европа по фигу", так ещё после Белоруссии и Украины останавливаться надо было бы. Пусть бы Гитлер сжёг не 6 миллионов поляков, а всех. И через пять лет мы снова получили бы войну.

            А получилось так, как получилось. Хватило почти на 80 лет. Значит, в этот раз нужно идти дальше.
      3. Кронос Ранг пользователя
        Кронос
        -9
        Сегодня, 18:13
        Немцы уже давно все СССР компенсировали.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 18:21
          Серьёзно...??? А теперь об этом же и поподробнее... И кстати, сколько стоят 30 миллионов человеческих жизней...??? am
          1. Кронос Ранг пользователя
            Кронос
            -9
            Сегодня, 18:23
            Калининградская область, специалисты и ресурсы вывезенные в СССР. А от денежных выплат СССР отказался еще в 50 годы.
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              +2
              Сегодня, 18:26
              Немцы тоже многое от чего отказывались... От нацизма, от армии, от русофобии, ну и как...??? А Калининградская область, специалисты и ресурсы вывезенные в СССР , я так понимаю, по вашему стоят 30 млн. жизней...??? am
              1. Кронос Ранг пользователя
                Кронос
                -5
                Сегодня, 18:28
                Ни как нормально все у Германии сейчас развитая страна. Ничто жизней не стоит, только 2 раз компенсации не требуют.
                1. Lev_Russia Ранг пользователя
                  Lev_Russia
                  0
                  Сегодня, 18:29
                  только 2 раз компенсации не требуют

                  Это Вы расскажите Польше и Прибалтике...
                  1. Кронос Ранг пользователя
                    Кронос
                    +1
                    Сегодня, 18:29
                    Ну так их и послали с требованиями куда подальше.
                  2. guest Ранг пользователя
                    guest
                    +2
                    Сегодня, 18:40
                    Цитата: Lev_Russia
                    Это Вы расскажите Польше и Прибалтике...

            2. Павел_Свешников Ранг пользователя
              Павел_Свешников
              0
              Сегодня, 19:16
              Еще и Польше отрезали территории, в счет компесации части Польши, которая перешла УССР в составе СССР. В принципе это тоже тоже поошло в счет репараций. Но я считаю, что и этого мало. Но у нас Сталин хотел выглядеть белым и пушыстым перед западом. А если бы всех немцев из ГДР депортировали в ФРГ, то это бы выглядело не очень красиво. Но я считаю, что это было бы вполне справедливо после всего того, что они творили на нашей земле с мирным населением. И урок бы лучше запомнили. А то сейчас уже и забыли все.
      4. Олег Апушкин Ранг пользователя
        Олег Апушкин
        -4
        Сегодня, 18:20
        Какой толк мазать руками после драки ( безвозвратно поздно), львиная доля людей уже умерла. Всё это делается что - бы остановить Германию от выстраивания 4 рейха.
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +4
          Сегодня, 18:30
          Цитата: Олег Апушкин
          Какой толк мазать руками после драки ( безвозвратно поздно), львиная доля людей уже умерла. Всё это делается что - бы остановить Германию от выстраивания 4 рейха.

          Ну да,русские не евреи!Это антисемитизм однако good Их можно убивать как хочешь,а вот еврея не трожь,это антисемитизм!Надо с немцев спросить по полной.
          1. Олег Апушкин Ранг пользователя
            Олег Апушкин
            +1
            Сегодня, 18:51
            Мне мнение еврейского населения глубоко безразлично и к слову, я АНТИСИСИТ, имею знакомых еврейского происхождения. Это потуги нашей думы - принимать решения такого плана как и питиция (жалоба) в конгресс США о поставках американского оружия на русскую землю (окраину) Согласитесь выглядит смешно, если не глупо. Дорога ложка к обеду ( особенно к супу). Всех благ в жизни Вам, кстати вчера было Всепращённое воскресенье.
      5. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Сегодня, 18:31
        Цитата: Vugigugi
        Репарации пусть платят.

        Репарациями жизни миллиона жителей города Ленинграда не вернуть. Но Германия должна признать геноцид Ленинграда. А ведь и советское правительство, могло продержать Берлин в осаде 872 дня. И как бы сейчас орал Запад, но он молчит за действия фашистов, даже одобряет, как одобряет геноцид палестинцев.
        Но даже на то что бы признать, геноцидом действия Германии, её власти не хотят, значит одобряют Гитлера и его клику.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 19:00
          Цитата: carpenter
          её власти не хотят, значит одобряют Гитлера и его клику.

          Так они Гитлера ругают за антисемитизм и что мешал правильным маршалам воевать с СССР. Ничего плохого в делах на территории СССР они не видят, огорчаются только что проиграли
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 17:40
      Германия должна официально признать блокаду Ленинграда, а также другие преступления фашистов из Третьего Рейха геноцидом советского народа

      Пусть выборы признают для начала...
      Не очень понятно из статьи, какая нам с этого признания выгода, что оно даёт?
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +6
        Сегодня, 17:51
        Цитата: Msi
        Пусть выборы признают для начала...

        Да хоть бы и не признали...
        Кто как, а я ясность люблю - либо водку пьём, либо дерёмся. А то задолбало это "здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали". Не признают выборы - всё встанет на свои места не де-факто, а де-юре, без всяких "двоемыслий" (с).
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:05
          Цитата: Zoldat_A
          Не признают выборы - всё встанет на свои места не де-факто, а де-юре, без всяких "двоемыслий"

          Как будто на Западе, кто то выбирал, Макрона, Шольца и Сунака.
      2. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +3
        Сегодня, 18:00
        Msi
        Пусть выборы признают для начала...

        Хммм, идут они лесом со своим признанием, не нуждаемся. А что подняли это вопрос, правильно. Лучше поздно, чем никогда. Стоит предъявить обвинение в геноциде еще и соседней Финляндии, они тоже активно участвовали в блокаде Ленинграда и убийстве советских людей в концлагерях Карелии.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 18:03
          А что подняли это вопрос, правильно

          Правильно. Поднять то можно, а дальше что? Похоже на популизм. Какие рычаги воздействия имеются?
          1. frruc Ранг пользователя
            frruc
            0
            Сегодня, 18:08
            Msi
            Поднять то можно, а дальше что?

            Это не популизм. Пусть сначала предъявят обвинения на государственном уровне, а после выработать на этом внешнюю политику для стран-участниц умерщвления советских людей, а рычаги найдутся.
    3. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +2
      Сегодня, 17:41
      Поздновато спохватились. Там можно и финнам предъявить. И японцам за расовую нетерпимость. И за оккупацию Кореи.Короче наш МИД должен был не сопли жевать, а делать так что у других времени не было свои претензии выдвигать. От наших бы отбиться.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +3
        Сегодня, 17:50
        Цитата: Single-n
        Там можно и финнам предъявить

        не можно, а нужно
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -3
      Сегодня, 17:51
      Зашибись- дождались!
      Имею сказать,таки, согласен с мнением всех другов по оружию на ВО, но есть нюансы:
    5. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 17:52
      После наведения порядка на Украине. Нужно требовать справедливой компенсации за объединение Германи, вывод советских войск, компенсацию за советское имущество. Развал ОВД.
    6. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:54
      Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида

      - говорится в документе, отправленном в Берлин.

      Байден и Нетаньяху скажут - "нет".
    7. NICK111 Ранг пользователя
      NICK111
      +3
      Сегодня, 17:56
      Никакими судами не обяжет РФ Германию признать геноцидом блокаду Ленинграда. Правильно заметил Zoldat_A, поезд давно ушел.
      А потом "мы" сдали за просто так ГДР, соцлагерь с его военным союзом. Теперь "чего-то" требуем. Проснулись. Действительно, тормоза-эстонцы смеются.
    8. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -4
      Сегодня, 17:57
      Зашибись- дождались!
      Имею сказать,таки, согласен с мнением всех другов по оружию на ВО, но есть нюансы: весь цимес в том,
      1.С наглыми по цами лже- недо-запада нужно разговаривать в том же методе,
      но мы не такие - необходимо для приличия соблюдать нормы международного права, чтобы все союзники, дружественные, недружественные не могли возразить на использование РФ запретных методов ведения дипломатии, политики, войны!
      2. Уверен- это одно из начал конца большого лже-недо-запада!
      3. Война, объявленная РФ от лже-недо-запада глобалистов глубинного государства
      жидо - масонской ложи Америки принята и РФ перешла в контрнаступ!
      4 За нами Россия, Москва и Арбат,- дороги нет назад!
      5. Победа , одна на всех, мы за ценой не постоим, будет за нами!
    9. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +4
      Сегодня, 18:00
      Как насчет того. чтобы признать геноцидом действия Ельцина, Чубайс, Гайдара ну и так далее?
    10. Ганкутсу_ Ранг пользователя
      Ганкутсу_
      -4
      Сегодня, 18:01
      К монголам тоже будут претензии?
      Или к Казахстану, который объявил себя наследником?))
      Ну а так прошло уже больше 80 лет.
      Над поляками смеялись, когда они требуют компенсации за вторую мировую. А теперь им уподобились.
      1. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 18:45
        Поляки пособники гитлера они вместе на Чехословакию напали потому не имеют никакого права что то требовать.
        1. Ганкутсу_ Ранг пользователя
          Ганкутсу_
          -1
          Сегодня, 18:52
          СССР вместе с Гитлером напали на Польшу и два года поддерживали вполне себе отличные отношения. По этой логике и Россия ничего не должна получить.
    11. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 18:04
      До сих пор-стало быть-не догадались потребовать или времени не хватило? am
    12. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 18:08
      Имею сказать, таки: один из шагов большой политики и мировой дипломатии!
      Уверен, в запасе у РФ ещё много сюпризов, оглашать которые преждевременно, в том числе,
      и бывшим нейтральным соседям- финикам и потомкам викингов!
      Тем самым, когда в самом Бвгдаде ( лже- недо- запад) не спокойно от слова совс ем,
      начинаются противоречия внешние и внутренние во всех сферах от бастующих фермеров в гей-еуропии до мигрантских движений за атлантической лужей, выбороы могут привести к гражданской войне внутри недо- хе-хемона!
      РФ нужно грамотно использовать все слабые места наших врагов и наносить нокаутирующие удары, поскольку время уговоров прошло. В начале было Слово Е-И 1-2. И посеявший ветер, пожнёт бурю! Ос 8:7
    13. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:20
      Благодаря Нюрнбергу запад получил возможность на реваншизм.Что сейчас и пожинаем.Эти сволочи,оказались терпеливым и умными.
    14. zsdk Ранг пользователя
      zsdk
      0
      Сегодня, 18:24
      Столько лет в десны лобзались, а теперь...
    15. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      -1
      Сегодня, 18:25
      Если кому и предъявлять, так это эстонцам за геноцид населения Псковской области. Пока они находились в составе СССР это было неуместно, а сейчас основания есть.
    16. Strelok1976
      Strelok1976
      -1
      Сегодня, 18:25
      Один из коллег по ВО правильно заметил, что это было необходимо делать либо на Нюрнбергском процессе, чего сделано не юыло
    17. Кмон Ранг пользователя
      Кмон
      +1
      Сегодня, 18:26
      Ну пошлют в ответ немцы, и что дальше?
    18. Strelok1976
      Strelok1976
      -1
      Сегодня, 18:26
      Либо на очередном заседании Лиги Наций.
    19. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +1
      Сегодня, 18:33
      А кого сейчас на Западе интересуют требования России?
    20. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 18:35
      Им надо поедъявить не только блокаду Ленинграда, но и ущерб от оккупации, как это делают поляки!
    21. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 18:41
      Как тогда они были фашистами так и сейчас остаются.
    22. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 19:18
      А не то что? Лупанём по ним атомной бонбой? Или выскажем крайнюю озабоченность? Кто думает, что второе - минусуйте.
    23. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 19:18
      Не надо никого уговаривать что-то признать. Надо становиться сплоченными, умными и сильными, приходить к врагам и забирать свое. Трудно, конечно, в поле бойцу одному, но, надеюсь и это решим лет за 10 - 15.
    24. жарофф Ранг пользователя
      жарофф
      0
      Сегодня, 19:24
      Блокаду делали две армии. Посему аналогичную ноту надо отправлять Финляндии

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