Верхняя палата парламента – сенат Аргентины – отклонил идею президента Хавьера Милея отказаться от любого госрегулирования в экономике, которая стала частью большой программы экономических реформ, предложенных главой государства в конце прошлого года. Впрочем, это вовсе не означает, что о проекте можно забыть.Об этом рассуждает автор статьи в аргентинской газете Buenos Aires Times.Указ президента-либертарианца был отклонен на прошлой неделе 42 голосами сенаторов против 25. Четверо парламентариев воздержались. Чтобы отменить президентский указ окончательно, это должна сделать и нижняя палата – Палата депутатов. Если этого не произойдет, указ президента вступит в силу.Документ очень объемный и содержит большое количество предложений реформирования экономической системы страны. В числе прочего пакет содержит идеи приватизации крупных предприятий государственного сектора, отказ от регулирования цен правительством и многое другое.Вскоре после голосования Милей и его соратники обвинили парламентариев в подрыве работы правительства.Собственно, документ был встречен негативно не только законодателями, но и Судебная палата по трудовым спорам. Этот орган признал некоторые из статей не соответствующими конституции страны.Похоже, среди граждан Аргентины слишком много граждан, негативно воспринимающих курс, предлагаемый президентом. Среди них есть и те, которые занимают высокие государственные посты. К примеру, среди них можно назвать вице-президента страны и по совместительству спикера сената Викторию Вильярруэль.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»