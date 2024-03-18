Сенат Аргентины отклонил идею президента Милея отказаться от любого госрегулирования в экономике

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Сенат Аргентины отклонил идею президента Милея отказаться от любого госрегулирования в экономике

Верхняя палата парламента – сенат Аргентины – отклонил идею президента Хавьера Милея отказаться от любого госрегулирования в экономике, которая стала частью большой программы экономических реформ, предложенных главой государства в конце прошлого года. Впрочем, это вовсе не означает, что о проекте можно забыть.

Об этом рассуждает автор статьи в аргентинской газете Buenos Aires Times.

Указ президента-либертарианца был отклонен на прошлой неделе 42 голосами сенаторов против 25. Четверо парламентариев воздержались. Чтобы отменить президентский указ окончательно, это должна сделать и нижняя палата – Палата депутатов. Если этого не произойдет, указ президента вступит в силу.

Документ очень объемный и содержит большое количество предложений реформирования экономической системы страны. В числе прочего пакет содержит идеи приватизации крупных предприятий государственного сектора, отказ от регулирования цен правительством и многое другое.

Вскоре после голосования Милей и его соратники обвинили парламентариев в подрыве работы правительства.

Собственно, документ был встречен негативно не только законодателями, но и Судебная палата по трудовым спорам. Этот орган признал некоторые из статей не соответствующими конституции страны.

Похоже, среди граждан Аргентины слишком много граждан, негативно воспринимающих курс, предлагаемый президентом. Среди них есть и те, которые занимают высокие государственные посты. К примеру, среди них можно назвать вице-президента страны и по совместительству спикера сената Викторию Вильярруэль.
  • Сенат Аргентины
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15 комментариев
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +3
    Сегодня, 18:02
    Вам бы признать своего идиота-идиотом и в дурку отправить laughing
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 18:08
      Цитата: костя1
      Вам бы признать своего идиота-идиотом и в дурку отправить laughing

      Похоже, в Америке новый политический тренд.
      Раньше президентами ставили "СВОИХ сукиных сынов". Работало, но не везде и не всегда. То ставленник из-под контроля выйдет, то народу не понравится и его скинут, то сам чего-нибудь такое учудит, что менять приходится.
      Попробовали на Украине поставить клоуна - опыт признан успешным, понравилось. Только вот мы ещё посмотрим, кто последним смеяться будет. И будет ли той же Америке до смеха в принципе.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:13
      Вам бы признать своего идиота-идиотом и в дурку отправить

      Либертарианство не прокатило... Зеленский клоун у нас ещё один президент либертарианец. собиравшийся строить государство в своём смартфоне... Ну этому хотя бы по хрену - всё равно Окраина на подачки, да на кредиты (не отдаваемые) живёт, да землею с западными корпорациями расплачивается... Этому вообще страна до фонаря... Вот Зелю, да Милея и оформить в одну палату на двоих для особо одаренных... Пусть там их лечат без гос. вмешательства и регулирования...
      1. костя1 Ранг пользователя
        костя1
        +1
        Сегодня, 18:15
        Лечение тут не поможет-только вешать
    3. Добрый Ранг пользователя
      Добрый
      +2
      Сегодня, 18:18
      Вам бы признать своего идиота-идиотом и в дурку отправить
      А тех, кто его выбирал, не надо в дурку отправить???
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 18:24
        Цитата: Добрый
        А тех, кто его выбирал, не надо в дурку отправить???

        этих просто не дееспособными признать
    4. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 19:14
      Там одна большая дурка которую псих захватил
  2. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:04
    вам пора самого милея отклонить, ну или спец бригаду вызвать для буйного
    1. BlackMokona Ранг пользователя
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 18:17
      Цитата: Василенко Владимир
      вам пора самого милея отклонить, ну или спец бригаду вызвать для буйного

      Этого правящая партии Аргентины не хочет, нужен человек который проведёт непопулярные реформы и даст им ещё двадцать лет потом популизмом заниматься. Они этот трюк уже проделывали раньше.
  3. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 18:13
    С аргентиной очень попахивает эксперимент рекомендациями мфв шри ланке отказатся от удобрений и сельхоз попрет бабла заработают(вышло наоборот,убились) Тоже самое тут, осень на очередной эксперимент похоже, убьют экономику,озлобят людей,и подскажут что во всем бразилия виновата,а она в брикс и граница весьма обширна как и доплыть далековато. Бардак будет надолго на радость некоторым нетоварищам.
    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 18:17
      Эксперименты над мышами ставят-а каким местом думали аргентины-выбирая-вот это?
      1. evgen1221 Ранг пользователя
        evgen1221
        -1
        Сегодня, 18:52
        А когда и где народ чтото решает,его мало спрашивают что ему надо.
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 18:14
    Да дайте же наконец Маллею свободу ,он не о себе печётся он об Аргентине беспокоится.По данным минэкономики уже 53 % аргентинцев за чертой бедности.Но Русский дом в Буйном Айресе на ул.Ривадавия пока функционирует.Маллей уже не знает кому продаться за Дорого.Но это точно не будут США ,эти привыкли за дёшево.
  5. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 18:42
    Доро́гой Гайдара идёт этот Милей. Ждём полного обрушения экономики
  6. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 19:21
    Сенат Аргентины отклонил идею президента Милея отказаться от любого госрегулирования в экономике

    Сенат по рукам дал этому шайтану, который самолично хочет всем управлять.
    И уже неслабо так науправлял.

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