Сенат Аргентины отклонил идею президента Милея отказаться от любого госрегулирования в экономике
Верхняя палата парламента – сенат Аргентины – отклонил идею президента Хавьера Милея отказаться от любого госрегулирования в экономике, которая стала частью большой программы экономических реформ, предложенных главой государства в конце прошлого года. Впрочем, это вовсе не означает, что о проекте можно забыть.
Об этом рассуждает автор статьи в аргентинской газете Buenos Aires Times.
Указ президента-либертарианца был отклонен на прошлой неделе 42 голосами сенаторов против 25. Четверо парламентариев воздержались. Чтобы отменить президентский указ окончательно, это должна сделать и нижняя палата – Палата депутатов. Если этого не произойдет, указ президента вступит в силу.
Документ очень объемный и содержит большое количество предложений реформирования экономической системы страны. В числе прочего пакет содержит идеи приватизации крупных предприятий государственного сектора, отказ от регулирования цен правительством и многое другое.
Вскоре после голосования Милей и его соратники обвинили парламентариев в подрыве работы правительства.
Собственно, документ был встречен негативно не только законодателями, но и Судебная палата по трудовым спорам. Этот орган признал некоторые из статей не соответствующими конституции страны.
Похоже, среди граждан Аргентины слишком много граждан, негативно воспринимающих курс, предлагаемый президентом. Среди них есть и те, которые занимают высокие государственные посты. К примеру, среди них можно назвать вице-президента страны и по совместительству спикера сената Викторию Вильярруэль.
- Сенат Аргентины
Информация