«Верх наглости»: Французский политик назвал Зеленского «лицемером» за критику выборов в России на фоне их запрета на Украине
Зеленский критикует выборы в России, но отменил их на Украине, потому что боится проиграть. Как заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, критика со стороны украинского президента является "верхом наглости".
Французский политик назвал Зеленского лицемером, отменившим выборы президента на Украине, потому что боится, что народ его больше не выберет. Кроме того, он отменил и выборы в Верховную Раду, но при этом критикует выборы в России. К тому же украинского президента обвиняют в злоупотреблении режимом военного положения
- написал Филиппо в одной из запрещенных в России соцсетей.
Между тем, на Украине негатив в отношении Зеленского только растет, а его заявления с критикой российских выборов имеют совсем другой эффект. В вину пока еще украинскому президенту ставят его трусость заявляя, что якобы "тиран" Путин не побоялся провести выборы, да еще и в условиях спецоперации, а "демократ" Зеленский не хочет и слышать о голосовании на Украине, прикрываясь боевыми действиями. К тому же Зеленского уже называют "хромой уткой".
- пишет ТГ-канал Легитимный добавляя, что Путин на выборах обеспечил себе такой кредит доверия, что на Одессе и Харькове он вряд ли остановится.
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