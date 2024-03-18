«Верх наглости»: Французский политик назвал Зеленского «лицемером» за критику выборов в России на фоне их запрета на Украине

Верх наглости: Зеленский сегодня утром позволил себе критиковать президентские выборы в России (...), хотя сам отменил президентские выборы на Украине, которые должны были состояться в марте 2024 года!

Также стоит понимать, что Путин провел свои выборы в этих условиях, а "демократический" Зеленский прикрывается "военным положением" (не войной, войны официально нет), — не проводит. Боится проиграть. Вот и думайте, кто игрок за столом, а кто "хромая утка"

Зеленский критикует выборы в России, но отменил их на Украине, потому что боится проиграть. Как заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, критика со стороны украинского президента является "верхом наглости".Французский политик назвал Зеленского лицемером, отменившим выборы президента на Украине, потому что боится, что народ его больше не выберет. Кроме того, он отменил и выборы в Верховную Раду, но при этом критикует выборы в России. К тому же украинского президента обвиняют в злоупотреблении режимом военного положения- написал Филиппо в одной из запрещенных в России соцсетей.Между тем, на Украине негатив в отношении Зеленского только растет, а его заявления с критикой российских выборов имеют совсем другой эффект. В вину пока еще украинскому президенту ставят его трусость заявляя, что якобы "тиран" Путин не побоялся провести выборы, да еще и в условиях спецоперации, а "демократ" Зеленский не хочет и слышать о голосовании на Украине, прикрываясь боевыми действиями. К тому же Зеленского уже называют "хромой уткой".- пишет ТГ-канал Легитимный добавляя, что Путин на выборах обеспечил себе такой кредит доверия, что на Одессе и Харькове он вряд ли остановится.