«Верх наглости»: Французский политик назвал Зеленского «лицемером» за критику выборов в России на фоне их запрета на Украине

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«Верх наглости»: Французский политик назвал Зеленского «лицемером» за критику выборов в России на фоне их запрета на Украине

Зеленский критикует выборы в России, но отменил их на Украине, потому что боится проиграть. Как заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, критика со стороны украинского президента является "верхом наглости".

Французский политик назвал Зеленского лицемером, отменившим выборы президента на Украине, потому что боится, что народ его больше не выберет. Кроме того, он отменил и выборы в Верховную Раду, но при этом критикует выборы в России. К тому же украинского президента обвиняют в злоупотреблении режимом военного положения



Верх наглости: Зеленский сегодня утром позволил себе критиковать президентские выборы в России (...), хотя сам отменил президентские выборы на Украине, которые должны были состояться в марте 2024 года!

- написал Филиппо в одной из запрещенных в России соцсетей.

Между тем, на Украине негатив в отношении Зеленского только растет, а его заявления с критикой российских выборов имеют совсем другой эффект. В вину пока еще украинскому президенту ставят его трусость заявляя, что якобы "тиран" Путин не побоялся провести выборы, да еще и в условиях спецоперации, а "демократ" Зеленский не хочет и слышать о голосовании на Украине, прикрываясь боевыми действиями. К тому же Зеленского уже называют "хромой уткой".

Также стоит понимать, что Путин провел свои выборы в этих условиях, а "демократический" Зеленский прикрывается "военным положением" (не войной, войны официально нет), — не проводит. Боится проиграть. Вот и думайте, кто игрок за столом, а кто "хромая утка"

- пишет ТГ-канал Легитимный добавляя, что Путин на выборах обеспечил себе такой кредит доверия, что на Одессе и Харькове он вряд ли остановится.
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    22 комментария
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    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +6
      Сегодня, 18:35
      Каждая страна достойна своего президента... lol
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +8
        Сегодня, 18:37
        А те кто выбрали эту зеленую мерзость, тем более!!! am
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +3
          Сегодня, 18:45
          Цитата: Lev_Russia
          А те кто выбрали эту зеленую мерзость, тем более!!!

          Ну вот и то чего следовало ожидать, они получили то чего долго добивались. Жалеть не будем.
        2. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +3
          Сегодня, 18:47
          К тому же Зеленского уже называют "хромой уткой".

          Зеля не утка, а дрыщ, которому воздастся по заслугам.
          1. Землекоп Ранг пользователя
            Землекоп
            +2
            Сегодня, 18:59
            Кровавая кокаиновая марионетка в статусе мокрого пятна жопы байдена.
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 19:10
        Для еврейца зели это как комплимент laughing ,если бы француз со всей дури дал ему с ноги промежду ног lol это было то что зеля давно заслуживает wassat
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +8
      Сегодня, 18:40
      Зеленский не хочет и слышать о голосовании на Украине
      Похоже Клоуну больше понравилось президентское кресло, чем театральные подмостки wink
      1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +7
        Сегодня, 18:46
        Цитата: Голландец Михель
        Зеленский не хочет и слышать о голосовании на Украине
        Похоже Клоуну больше понравилось президентское кресло, чем театральные подмостки wink

        Он не на театральные подмостки боится вернуться, он боится других подмостков. С которых только ногами задергает!
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 18:47
          Цитата: ваш вср 66-67
          он боится других подмостков.
          Отлично сказано! С меня лайк! wink
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +3
        Сегодня, 18:47
        Цитата: Голландец Михель
        Похоже Клоуну больше понравилось президентское кресло, чем театральные подмостки

        На подмостках платят "копейки", а за президенство в таких странах миллиарды.
      3. Станислав_Шишкин
        Станислав_Шишкин
        +2
        Сегодня, 18:54
        Ещё бы не понравилось: работы меньше, а порошок качественней.
    3. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +4
      Сегодня, 18:43
      Верх наглости: Зеленский сегодня утром позволил себе критиковать президентские выборы в России
      А разве кто из нас, сомневался в ханжестве и наглости этого иудея ?
    4. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 18:44
      Путин на выборах обеспечил себе такой кредит доверия, что на Одессе и Харькове он вряд ли остановится.

      Главное, чтобы он с умом использовал кредит доверия.
      А то опять пенсионный возраст повысит
    5. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 18:48
      Как заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, критика со стороны украинского президента является "верхом наглости".

      Хоть один французский политик нашёл в себе смелость ткнуть Зе мордой об стол. Интересно, а что на это скажет любитель бабушек? Небось, постарается замять эту оплеуху для небритого наркофюрера.
    6. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +1
      Сегодня, 18:59
      Проскакивают у Филиппо дельные мысли. Жаль только, во франции он не очень популярен.
    7. Овсиговец Ранг пользователя
      Овсиговец
      +2
      Сегодня, 19:10
      кстати Господа))))) информация к размышлению и обсуждению. Обещание ВВП не "убивать" зелебобу распространяется во временном аспекте на время действий полномочий 7-го президента (кому не нравится, то считайте просто по срокам президентов РФ от создания самого РФ)))) и после прошедших выборов и новой инаугурации нового президента и ВГК индульгенция на жизнь без страха у зелебобы кончается......я как бы ни к чему не призываю и ничего не планирую вслух но все же интересный момент, а с определенного момента зелебоба еще станет и узурпатором - не цель, а конфетка
    8. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +3
      Сегодня, 19:16
      Путин на выборах обеспечил себе такой кредит доверия, что на Одессе и Харькове он вряд ли остановится.

      Очень на это надеюсь. Коли взялись, нужно дело до конца доводить.
    9. котик-русич Ранг пользователя
      котик-русич
      +2
      Сегодня, 19:20
      "Зелёный клоун" (Зеленский) вводит новую "мудрость" - "Только диктатуры проводят выборы - истинные демократии обходятся без выборов !!"
      wassat
    10. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 19:22
      Теперь, после таких слов, Флориан Филиппо, добро пожаловать на сайт "миротворец". Будешь в компании реальных пацанов. wink
    11. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 19:22
      Он не лицемер. Он- д# рак. Д#раки могут выбрать,только, д# рака.
    12. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 19:26
      Да плевать на все эти высказывания политиков. Они ничего не меняют. Просто очередная информационная болтовня. Весь интернет уже загадили.
    13. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 19:26
      Зе хромая ,а не хромая утка. . . winked

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