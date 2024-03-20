Парижский вьюн. Почему президент Франции так часто противоречит сам себе
Выборы закончились, и пришло время поговорить о том, что происходит вне России, но прямо касается нашей страны. Я имею в виду метаморфозу Макрона. Чудесное превращение французского президента из «яйца» в «крокодила» с последующим возвращением в фазу «яйца». Причем все происходило и происходит прямо на глазах всего мира.
Совсем недавно президент Франции с грозным яйцом рассказывал миру о том, что ввиду плачевного состояния украинской армии и угрозы полного разгрома, Франция введет свои войска на территорию Украины. При этом Эммануэль призывал членов НАТО сделать то же самое.
Честно скажу, со стороны это выглядело довольно комично. Этакий мини-Наполеончик, который визжит команду своим войскам:
– Вперед орлы! А я за вами…
Потому и не удивила меня реакция «орлов». Что-то вроде «тебе надо, ты и иди». Эти самые члены альянса прекрасно знают, кто и насколько вложился в Украину. Что-то там в первых рядах воинственной Франции нет!..
Но Наполеончик не унимался. Он снова и снова выступал, призывал, доказывал…
Создавалось такое впечатление, что Макрон считает себя единственным лидером Европы, которого вообще не интересует мнение остальных.
И вдруг все изменилось. Наполеончик превратился в «мать Терезу».
Он уже не собирается вводить французские войска на Украину. Он только «допускает такой вариант развития событий». Более того, теперь Макрон ждет звонка от президента России и обязательно (!) выслушает его предложения. А пока призывает прекратить боевые действия на время проведения Олимпиады.
Интересно, какой такой Олимпиады, если россияне в ней не участвуют? Но даже не это главное. Мы ведь помним предложение Владимира Путина прекратить огонь на время Рождества. Что тогда ответил Зеленский?.. Естественно, при поддержке стран Запада, в том числе и Франции.
Как я понимаю, теперь Эммануэль главнюк миротворцев, которые выступают за переговоры с Россией. Президент Франции вдруг понял, что с Россией проще решать вопросы за столом переговоров, а не за бруствером окопа. Да это и понятно. «Объясняли» это мы французскому императору, а не французскому президенту. Президенту же «подарили» победу над фашистской Германией в 1945. Чем очень удивили их побитых союзников немцев…
Как можно поменять мировоззрение хулигана?
Когда-то давным-давно, во времена СССР, когда западные фильмы были недоступны, но некоторые по каким-то неведомым причинам все же попадали на наши экраны, я посмотрел датскую комедию «Бей первым, Фреди». Ученик начальной школы должен был посмотреть это кино, по мнению моих родителей. Тем более что фильм – это действительно хорошая пародия на фильмы о Джеймсе Бонде.
Не буду пересказывать сюжет, да и не помню его толком, а вот одну фразу, которую через пятьдесят лет все дружно присвоили президенту Владимиру Путину, я запомнил: «Если драка неизбежна, бить надо первым». Думаю, все помнят, в каком контексте Путин её сказал. Кстати, российский президент фразу слегка «модернизировал», но не поменял сути.
Я запомнил совет тогда точно в таком же контексте. Просто, как и все пацаны моего времени, рос на улице рабочего района сибирского города, и кулаками приходилось махать постоянно. А чем жизнь пацана на улицах рабочего района отличается от международной политики? Да ничем. Поговорил, обсудил и решил вопрос. Если переговоры «зашли в тупик», то пришло время «кулаком в нос».
Замораживать конфликт (в смысле – убежать, а потом грозиться из-за угла поймать и…) у нас считалось трусостью и позором. Думаю, детство Володи Путина проходило по таким же правилам.
Поэтому я и задумался о том, какой аргумент президента Путина так благотворно подействовал на Эммануэля?.. О каких-то переговорах я не слышал…
Хотя, помнится, что ещё летом прошлого года этот вопрос Макрон уже поднимал. По крайней мере, именно тогда промелькнула заметка в Le Monde именно об этом. Меня тогда очень удивила реакция США, Великобритании, Польши, Швеции, Германии и некоторых других стран НАТО. Категорически против!
А если добавить сюда же материал из Politico, то получается, что Макрон уже более чем полгода собирает свою «банду» сторонников интервенции. Тогда ситуация становится ещё интереснее. Как в том анекдоте: «Строили мы, строили и наконец построили. Чебурашка, взрывай».
Думаю, я нашел тот самый «аргумент Путина», тот самый «кулак в нос».
Нашел, хотя искать и не пришлось. О нем не писал только ленивый. Просто подготовка к выборам и события на границе как-то нивелировали этот аргумент. Он просто «затерялся» в гуще происходящего и не менее значимого.
Я об ударе по одесскому санаторию «Мрия» на улице Дача Ковалевского.
Детский санаторий, превращенный в змеиное гнездо, куда постоянно прибывали иностранные наемники и западное оружие. Кроме наемников, там же находилась и довольно большая группа высокопоставленных офицеров ВСУ. Да и техники там стояло достаточно. Об этом знают одесситы, об этом в курсе наша разведка, об этом осведомлены и наши наводчики, которые виртуозно выполнили задачу на поражение.
Напомню, удар был нанесен в пятницу ракетным комплексом «Искандер». Причем ракеты работали сразу по двум объектам. На улице Дача Ковалевского, кроме санатория «Мрия», есть ещё старый, постройки 30-х годов, комплекс береговой обороны. В котором, по данным разведки, базировались нацбатальон «Лють» и часть «Цунами».
Вот туда-то и прилетела другая ракета «Искандер». Как говорят в народе, тютелька в тютельку с разницей в пару минут.
В результате Русская армия за пару минут уничтожила до сотни наемников, офицеров ВСУ и террористов из нацбатальонов. Про технику я даже вспоминать не буду. Железо не люди…
Думаю, среди наемников были и военнослужащие французской армии.
Такой привет от Путина стал горькой пилюлей для Макрона. Оказалось, что на Украине нет ничего, чего бы не знали русские.
Другими словами, французы ещё будут в пути, а в штабах Русской армии уже будут готовить приказы на уничтожение вновь выявленных целей. Сомнительно, что гробы, прибывающие во Францию, сильно поднимут рейтинг президента Франции.
Получается, Путин даже не ударил, достаточно было «показать кулак» для умиротворения грозного француза. Я не склонен считать это какой-то победой или успехом внешней политики. Просто, зная французов, точнее политику французских правительств в разные периоды, я прекрасно понимаю, что «змея не уползла, она просто спряталась под камнем».
Темная сторона французской политики
Хотелось бы чуть приоткрыть завесу тайны французской внешней политики в отношении Украины и России, о которой не принято писать и говорить.
Начну с цифр, точнее – с потерь Франции в зоне СВО. Цифры официальные, и потери подтвержденные.
Итак, французов прибыло на Украину 356 человек, по данным на 22 февраля 2024 года. Закончили свою никчемную жизнь 147 человек. Это пятый результат среди европейских стран.
Впереди только Польша – 1 497 погибших из 2 960 прибывших, Британия – 360 из 822, Румыния – 349 из 784 и Хорватия – 152 из 335. Всего же на Украине погибло 3 611 европейцев. Для сравнения: обе Америки вместе потеряли 1 354 человека, из них граждан США – 491, Азия – 859 человек, Африка – 103 человека, Австралия и Океания – 35 человек.
Так чем же занимались якобы наемники на украинской земле? И почему почти всегда после попадания в какие-то военные объекты в Одессе всплывают французские наемники?
Да просто всё. Работает тот самый принцип – «Кому война, а кому мать родна». Пока США давила Германию, практически уничтожая немецкую военную промышленность и немецкую армию, Франция активничала совершенно в другой сфере.
Макрон решил отдавать, но так, чтобы получалось брать. Только отдавать с помпой, с шумом, с пиаром, а брать тихо, бесшумно. Я прекрасно понимаю французского президента. Чем он хуже какого-то Зеленского? Именно поэтому именно Макрон сегодня является одной из ключевых фигур в истории с созданием южного «военного Шенгена». Франция тихо перетягивает на себя финансовые потоки альянса.
Одесса в этом «Шенгене» имеет особое значение. Логистика завязана именно на этот город. Сколько раз мы говорили о том, что под прикрытием зерновой сделки на Украину завозят вооружение и боеприпасы.
История же конфликта на Ближнем Востоке показала и другой вариант. Вооружение вывозят с Украины. Израиль уже несколько раз жаловался на то, что у противника современное вооружение именно с украинских поставок.
Кроме этого, именно в Одессе находятся те самые элитные солдаты, благодаря которым Киев периодически наносит удары по Крыму. И опять все обращают внимание на британцев и не замечают французов. Очень занятная позиция Франции.
А если добавить сюда тот факт, что элитные французские подразделения уже стоят в Румынии? Картина маслом.
А если предположить невозможное сейчас, но возможное, по словам Макрона, в будущем? Я про военную интервенцию. Куда высадятся французы? Опять же, в Одессу. Для Макрона этот город и есть Украина. Потому он и условие выдвинул именно «при приближении российских войск к Одессе»…
Кстати, главным противником Макрона в «прихватизации» Одессы являются... США. Не Россия, не тем более Украина, а Вашингтон. Американцы тоже поглядывают на Одессу как на возможный плацдарм для базирования очередного американского флота на Черном море.
И вот тут-то и скрывается та самая зарытая кем-то собака, которую может использовать Россия.
Американцы не будут воевать за Европу. Европа не будет одна, без США, воевать с Москвой, а Украина просто не сможет. Нечем.
И это ещё одна деталь, которая заставляет Макрона выступать миротворцем. Пока то да сё, Франция как-нибудь договорится с США...
Для Франции очень важно сохранить инфраструктуру и военные объекты этого города в целости и сохранности. Потому и будут давить на Зеленского, чтобы получить хоть какое-то перемирие. Так что Франция при свете дня и Франция в ночном полумраке – это две разные Франции. Как и два разных Макрона.
Ждем развития ситуации
Обычно я заканчиваю материал какими-то выводами или предположениями. Сегодня же этого не будет.
Противоборствующие стороны настолько запутали ситуацию, что предположить дальнейшее развитие событий крайне сложно. Стан союзников Киева сегодня напоминает серпентарий. Лежат рядом гадюки и удавы, ужи и кобры и... тишина.
Тепло, еды хватает, но инстинкты...
Чуть зазевается кто-то, расслабится, и раз – уже ты еда. Несмотря на твой яд, силу мышц и величину. Сколько бы смотрители ни говорили, что всем змеям тут хорошо и безопасно, всегда кого-то не досчитываются.
А Украина и те, кто там живут?.. Да кому это интересно, кроме России.
Теперь что касается французских войск в Одессе.
Думаю тех бравых парней, что шагают по Елисейским полям 14 июля на полях Украины мы не увидим. Для президента Франции смертельно опасно официально получить из Киева тела погибших военнослужащих.
А вот создать французские подразделения из числа местного населения Украины и соседних стран под эгидой Иностранного легиона – вполне подходящая идея. Вроде французская армия, но по факту они не французы. Значит, никто плакать в случае их гибели не будет.
Думаю, вскоре следует ожидать, например, румынское подразделение или хорватское. Желающих получить французское гражданство много.
Значит, будем ждать развития событий...
Как-то странно звучит, события на Украине планируются без участия Украины.
Как бы ни было обидно украинцам, но в современном мире такого государства уже не существует. Есть территория компактного проживания украинцев, но государства, увы, уже нет.
Информация