Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой и Пекином по контролю над вооружениями без предварительных условий
47
Соединенные Штаты предлагают России и Китаю начать переговоры по контролю над вооружениями, причем без каких-либо предварительных условий. С таким заявлением на заседании Совбеза по теме "Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия" выступила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Постпред США фактически обвинила Россию и Китай в "срыве" договоренностей по сдерживанию вооружений, заявив о якобы ненадлежащем отношении этих стран к переговорам. К тому же, по ее словам, Москва и Пекин якобы поощряют другие страны к "безответственному отношению" к ядерному оружию. По словам американски, речь идет о Северной Корее. Также Томас-Гринфилд попыталась обвинить Россию в "ненадлежащей риторике" заявив, что после начала СВО Москва "пугает" весь мир ядерной войной.
Естественно, США на этом фоне "белые и пушистые", Вашингтон всегда готов к переговорам и открыт для обсуждений, в отличие от Москвы и Пекина. Дискуссии могут начаться прямо после согласия со стороны России и Китая.
США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Все, что вам следует сделать — сказать "да" и сесть за стол переговоров в духе доброй воли
- заявила Томас-Гринфилд
Напомним, что в марте прошлого года Россия приостановила свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Решение было принято в связи с продолжающейся враждебной политикой США и Запада в целом в отношении нашей страны. При этом Россия готова вернуться в ДСНВ, если что-то в этом вопросе изменится. В Вашингтоне же продолжают считать, что Россия участвует в договоре.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация