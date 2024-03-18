Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой и Пекином по контролю над вооружениями без предварительных условий

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Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой и Пекином по контролю над вооружениями без предварительных условий

Соединенные Штаты предлагают России и Китаю начать переговоры по контролю над вооружениями, причем без каких-либо предварительных условий. С таким заявлением на заседании Совбеза по теме "Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия" выступила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Постпред США фактически обвинила Россию и Китай в "срыве" договоренностей по сдерживанию вооружений, заявив о якобы ненадлежащем отношении этих стран к переговорам. К тому же, по ее словам, Москва и Пекин якобы поощряют другие страны к "безответственному отношению" к ядерному оружию. По словам американски, речь идет о Северной Корее. Также Томас-Гринфилд попыталась обвинить Россию в "ненадлежащей риторике" заявив, что после начала СВО Москва "пугает" весь мир ядерной войной.



Естественно, США на этом фоне "белые и пушистые", Вашингтон всегда готов к переговорам и открыт для обсуждений, в отличие от Москвы и Пекина. Дискуссии могут начаться прямо после согласия со стороны России и Китая.

США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Все, что вам следует сделать — сказать "да" и сесть за стол переговоров в духе доброй воли

- заявила Томас-Гринфилд

Напомним, что в марте прошлого года Россия приостановила свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Решение было принято в связи с продолжающейся враждебной политикой США и Запада в целом в отношении нашей страны. При этом Россия готова вернуться в ДСНВ, если что-то в этом вопросе изменится. В Вашингтоне же продолжают считать, что Россия участвует в договоре.
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    47 комментариев
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    1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
      S.K.Vichyakow
      +7
      Сегодня, 19:37
      Обделались подматрасники. Страшно становится.
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        +12
        Сегодня, 19:44
        Никогда не верьте англичанам, особенно когда они уверяют в своем миролюбии. Единственный случай, когда им можно верить - когда они говорят, что хотят вас убить. Вот это у них всегда правда

        Полагаю, эта аксиома ирландцев применима ко всем англосаксам
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +5
          Сегодня, 19:51
          Естественно, США на этом фоне "белые и пушистые"

          А ЧТО, ХИРОСИМУ И НАГАСАКИ ТОЖЕ МЫ...???
          Американцы, гибель сотен тысяч японцев в Хиросиме и Нагасаки оправдали тем, что если бы они не сбросили атомные бомбы на эти два города, жертв в этой войне было бы намного больше... Сегодня в японских школах это так и преподаётся школьникам и японские дети свято верят, что сбросив эти бомбы, США сделало огромное благо для Японии ... Ну, так давайте и мы поучимся у американцев такому цинизму, прагматизму и умению строить такие причинно - следственные связи ... Может тоже «что-нибудь» сбросим на Киев, Львов, Винницу... Глядишь, лет через тридцать и украинские школьники будут свято верить, что Россия, сделав это, совершила огромное благо для Украины, не позволив стать ей колонией Запада...
          Украина, как же тебе повезло, что Россия это не Соединенные штаты Америки... am
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +4
            Сегодня, 20:00
            Не гегнмон, это так не работает laughing ,и кстати , пусть американцы уничтожат хим оружие для начала и биолабораторий....верить этим козлам нельзя.Любая договоренность сними работает рлвно столько, сколько им ввгодно. Потом они об этих договорах благополучно забывают.
            1. Junkman George Ранг пользователя
              Junkman George
              0
              Сегодня, 20:57
              Then they conveniently forget about these agreements.

              Must be some frenchmen there. That is a french move.
        2. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +2
          Сегодня, 20:01
          А почему Россия вышла из договора? Не потому ли, что США перестала давать доступ к своим объектам?
        3. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          +3
          Сегодня, 20:36
          Да уж, на фото типичнейший англосакс!
      2. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 20:06
        Нет, просто для них другого варианта нет, как любым способом затянуть нас в пустую для нас болтовню. Им это наоборот на руку.
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 19:37
      Где Франция и Англия ,с Израилем? Американский пук в пустоту.Да и сначала США должны признать выборы в России состоявшимся фактом.Явно Бидона припекает- только капитуляция США,второй экономике мира.Нам "торопися" не надо.У нас выборы прошли. am
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 19:48
        Есть русское слово из трёх букв,иногда оно может трактовться как " Да".
      2. Ростов Папа Ранг пользователя
        Ростов Папа
        +1
        Сегодня, 20:05
        Если такие предложения звучат, значит где-то припекло гигемону. Или опять разводилово затеяли.
        1. Ирса Ранг пользователя
          Ирса
          0
          Сегодня, 20:50
          Эта седая мочалка дольше платье подбирала к маникюру, чем вникала в доклад. Прочла и забыла.
    3. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 19:40
      ""США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Все, что вам следует сделать — сказать "да" и сесть за стол переговоров в духе доброй воли""

      Всё, что следует делать России и Китаю, будут решать они сами. И что там желают США, пусть безоговорочно выполняют их холопы, типа укропья. Нашла время пытаться ультимативно условия ставить.
    4. Аркадий007 Ранг пользователя
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 19:40
      Вот развернём свою конкретную базу с ракетами на Кубе тогда можно и поговорить будет.
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 19:40
      Имею сказать, таки!
      С Победителем такое: мухи отдельно, а котлеты отдельно
      не пройдёт!
      Только полная безоговорочная капитуляция вна 404!
      Сама-то поняла что сказала?
      НАТО не надо- расформировать ввиду отсутствия Варшавского договора!
      И исчё 10 пунктов!
      А мы подождём и только на основе условий и требований Победителя!
      Знаем, проходили! Если надо, можем повторить!
    6. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 19:41
      Да, не любят американцы наши СЯС и гиперзвуки. А насколько США договоро способны, если они постоянно гадят санкциями, а на претензии по международному праву у них ответ один - "це другое".
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 19:51
        В том и дело, что янки хотят привязать наш гиперзвук с договором.)
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +4
      Сегодня, 19:41
      Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой и Пекином по контролю за вооружениями
      . Похоже с гиперзвуком у них не айс, да и прочие проблемы поджимают...
      А то как же, шулер пойдёт на попятную только тогда, когда у него над головой канделябр "нарисовался"!
      В общем, ничего нового.
    8. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +5
      Сегодня, 19:44
      Ну а почему токмо РФ, КНР, США? Тащите янки, за стол переговоров своих союзников_ бритов с франками, вот тогда можно и поговорить о справедливом разговоре о недопущении и сдерживании.
      Особо рассмешило : ...сесть за стол переговоров В ДУХЕ ДОБРОЙ ВОЛИ...". По ходу, я уже не перевариваю слова демократия, либерализм и т.п., а тут и добрая воля меня начинает точить тошноту. Уж сколько жестов доброй воли мы сделали, что это уже нам лепят как обязаловку.
    9. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      +3
      Сегодня, 19:44
      Решили перед выборами сделать хоть какую-то положительную историю для своих избирателей. Но с другой стороны ясно как день,что их пошлют и мы и Китайцы. Десятилетиями гадить Китаю на Тайване и нам в 404. А после этого выдвинуть ультиматум, чтобы мы начали с ними переговоры? Психическое растройство налицо. Нормальные люди в здравом уме так не делают. Какое-то биполярное расстройство. Вы уж или трусы наденьте или крестик снимите.
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        0
        Сегодня, 19:57
        Все и наши и Китай понимают ,что это очередной ход предвыборной компании ,сначала поднять вопрос ядерного противостояния ,а потом снизить порог за умным решением Байдена .
    10. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      +1
      Сегодня, 19:44
      С таким заявлением на заседании Совбеза по теме "Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия" выступила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
      ещё бы добавить ,что все ядерные боеголовки НАТО будут рассмотрены ,как одно целое ,тогда и можно пойти на встречу на уровне зам министров ,хотя бы прощупать соперника
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        +1
        Сегодня, 19:47
        Причём это мы можем пойти на какие то согласование ,но Китай не пойдет у них слишком мало боеголовок ,как они считают
    11. avianic Ранг пользователя
      avianic
      +3
      Сегодня, 19:44
      бабе верить нельзя, врет скотина
    12. acetophenon Ранг пользователя
      acetophenon
      +3
      Сегодня, 19:46
      А... Ну, приходите, когда война закончится. Сейчас нужны ВСЕ вооружения.
    13. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +3
      Сегодня, 19:47
      Не клеится у них с гипером, очередное разводилово затевают. Да и с СЯС тоже не все гладко, Китай догоняет, про нас даже говорить не стОит. Не дай Бог наши опять купятся на эту туфту.
    14. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:47
      Зашибись! Имею сказать, таки
      После аудита всего и вся в янке- сри- и глобалисты глубинного государства давно обделались, посылая вперёд своих вассалов - недобонапартов и зоологических трусов манюню, ливерную колбасу, поленьев с три болтами!
      А стратеги матрасников, включая ПЛАРБ и летунов, на примере Боинга грозят
      внутри себе большими ядрёными проблемами при случайном применении
      и чемоданчика дедом Деменгтием на подпитке мороженого
      Трамп жжёт пятки,
      а хаос, гражданская война внутри , мигранты и BLM создают риск возмездия!
      Апокалипсис Йеллостоуна с кошмарами российского ПОсейдона с Ониксами и Цирконами не внушабт оптимизма!
    15. Etoya Ранг пользователя
      Etoya
      +3
      Сегодня, 19:52
      Потом в США пройдут выборы и новое руководство скажет что ничего не знает и ничего оно не подписывало
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        +2
        Сегодня, 20:00
        США власть стала цикличной ,как месячные у женщин
    16. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +1
      Сегодня, 19:58
      Разве можно верить агрессору. У нас в думе (мы не такие) преобладает 5 колонна в лице держателей недвижимости в странах блока НАТО. Дилемма, народ собирает помощь на СВО, а часть коррумпированных чиновников и других патриотов платит налоги врагам России, на которые поставляется оружие для убийства русских людей. НАРОД И ПАРТИЯ НЕ ЕДИНЫ.
    17. Техник_Харлан Ранг пользователя
      Техник_Харлан
      0
      Сегодня, 19:59
      Цитата: Фаталист
      ...сесть за стол переговоров В ДУХЕ ДОБРОЙ ВОЛИ..."

      Вот жеж Твари лицемерные. Знаем мы их "добрую волю". Но то, что они стали этот вопрос педалировать, говорит о том, что "в лесу кто-то сдох"!
    18. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 20:02
      В их заявлении прекрасно фсё! И дух доброй воли но только не с их стороны,и диктат-читай,вы там сокращайте а мы нет, и лицемерие в их пользу но как всегда ради всего мира. Я бы послал лесом таких умников.
    19. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 20:08
      Все, что вам следует сделать — сказать "да" и сесть за стол переговоров в духе доброй воли///

      Всё что НАМ следует сделать - сказать "да" и дискутировать во имя мира во всём мире , пока рак на горе не свистнет .
    20. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 20:09
      А стоит ли сейчас с ними разговаривать?
    21. ИванДурак Ранг пользователя
      ИванДурак
      0
      Сегодня, 20:13
      "Забудем всё и с чистого листа" - лиса сказала видно неспроста
    22. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 20:20
      Таааак! Что то затеяли янки. Видно очередную подлость и обман уже подготовили. Иначе- с чего бы?
    23. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 20:27
      Китай вообще не даст согласие даже на своё участие в переговорах по ограничению ядерных СНВ, так как у них намного меньше единиц объектов договора, чем у США и РФ.
    24. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 20:29
      Это чудо в ООН еще никого не напугало до инфаркта-своим внезапным появлением? laughing
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 20:54
        Цитата: костя1
        Это чудо в ООН еще никого не напугало до инфаркта

        в черном, черном городе ...
    25. ButchCassidy Ранг пользователя
      ButchCassidy
      0
      Сегодня, 20:43
      Тю! Ты дывысь, Мыкола! Як почуялы, шо их шоколадного кольору дупы мабуть станут богато шоколадными, так вони хочуть спилкуватыся о будь яких ядерних розброеннях)))

      Ось таки дела, маслята. Дид Панас
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 21:15
        Цитата: ButchCassidy
        Тю! Ты дывысь, Мыкола! Як почуялы, шо их шоколадного кольору дупы мабуть станут богато шоколадными, так вони хочуть спилкуватыся о будь яких ядерних розброеннях)))

        Ось таки дела, маслята. Дид Панас


        Пожалуйста, не надо здесь на свинячьем, глазам больно... hi
    26. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 20:45
      Прослушал интересную тему о деградации, потери компетенций в компании "Боинг".
      Надо будет проследить, что будет происходить в дальнейшем.
      А пока, интересное такое наблюдение... компания "Боинг" теряет многочисленные заказы на свои авиалайнер, а вот "арбуз" прям воспылал надеждами... хотя и там, по высказывания людей ведущих, идут такие же процессы деградации и что примечательно, по тем же самым причинам!
      В общем, на это стоит обратить внимание.
      Ах да, меня, это никак и ни о чем, потому как у нас, в авиапроме, все очень... туманно и это как минимум.
    27. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 20:51
      Линда Томас-Гринфилд
      такую ночью увидишь и можно коньки откинут с перепугу
    28. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      0
      Сегодня, 21:11
      Пусть выкусят. Они бандерогеям оружие загоняют и с нами хотят еще договоры какие то заключать.Никчемный пиар от ушлепков.
    29. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 21:14
      Поговорить можно, о капитуляции Штатов и выплате ими компенсации всем пострадавшим от их действий.
    30. FGUP Ранг пользователя
      FGUP
      0
      Сегодня, 21:25
      А если ей порекомендовать покрасить волосы, то она, наверное, обидится. Только почему, интересно... Потому что феминистка, потому что афро американка или потому что не хрен указывать представителю оплота демократии?
    31. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 21:29
      Эко им хвосты прижало. Что матрасные, не дается гиперзвук? Скотиняки!!!

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