Россия для создания санитарной зоны на севере Украины может воспользоваться турецким прецедентом в Сирии

53
Россия для создания санитарной зоны на севере Украины может воспользоваться турецким прецедентом в Сирии

На Украине и на Западе бурную реакцию вызвали слова Владимира Путина о том, что из-за обстрелов со стороны противника Москва может оказаться вынуждена в определённый момент пойти на создание санитарной зоны на нынешних украинских территориях. Слова эти президент России произнёс сразу после оглашения предварительных итогов голосования.

Советник главы киевского режима Подоляк, комментируя слова российского лидера, заявил о том, что «это говорит о готовности Москвы усиливать боевые действия». То есть, Подоляк не рассматривает вопрос о причинах такого заявления президента России, не говорит о ставших систематическими обстрелах Белгорода, причём ещё и натовским оружием, зато рефлексирует по поводу вероятного российского ответа.



На Западе считают, что если реализация «плана» по созданию санитарной зоны состоится, то Киев может потерять контроль над минимум 15 тыс. кв. км территорий в Харьковской и Сумской областях – тех самых, откуда идут атаки на российское приграничье.

Для справки: площадь Харьковской области составляет 31 418 кв. км. Часть этой территории киевским режимом уже не контролируется (речь о части территорий на Купянском направлении); площадь Сумской области – 23 832 кв. км. Таким образом, западные эксперты считают, что для создания санитарной зоны Россия может лишить Украину примерно 27-28 процентов территории этих двух областей, а именно достаточно широкой полосы вдоль границы.

Стоит добавить, что отдельно взятые страны НАТО давно такую практику применяют. Например, Турция создала буферную (санитарную) зону на севере и северо-западе Сирии, включая территории провинций Идлиб, Алеппо и Ракка. И никто, что важно, в НАТО не призывает турецкие войска покинуть эти территории. Официальная Анкара постоянно говорит о том, что была вынуждена создать буферную зону, так как в отношении границ и приграничных территорий страны исходит опасность со стороны группировок в Сирии. Опасность для российского приграничья, учитывая происходящее в Белгородской области, куда более акцентирована, потому турецкий прецедент в данном случае вполне может быть взят за основу. И НАТО ведь не должно быть против, не так ли... Или всё-таки «вы не понимаете, это другое»?..
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    53 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -4
      Сегодня, 20:03
      Имею сказать, таки- бить по тем же фаберже лже-недо-запада, которые уже потекли ранее!
      Наша позиция должна быть подкреплена действиями!
      Победитель вправе требовать капитуляцию и выполенение всех
      требований и условий для выполнения целей и задач СВО!
      запасаемся российскими сухариками и смотрим
      с предупреждением на верных Сармат, Посейдон, Авангард! да, мало ли ещё чего,
      что неизвестно врагам влице лже-недо-запада!
    2. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +20
      Сегодня, 20:04
      Лучше было бы обойтись без создания санитарных зон. А завершить начатое дело до конца.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +3
        Сегодня, 20:27
        Именно! Так называемая санитарная зона, подразумевает что ни один беспилотник до России не долетит. А КТО сможет это гарантировать? США на это пойдет. Так что буфер до Квебека. По другому никак.
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +3
          Сегодня, 20:56
          Нет, я имел в виду "денацификацию и демилитаризацию" этого гнойника, который ни в каком виде оставлять нельзя. Та же санитарная зона в Сирии никак не отразилась положительно на местных жителях, а боевики там в нужном объеме получать подкрепление из Турции через все КПП, которые остались под их контролем. Это же как пить дать продолжится и на Украине.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 20:48
        Цитата: alystan
        Лучше было бы обойтись без создания санитарных зон. А завершить начатое дело до конца.
        Одно другому не противоречит. Создать санитарную зону до границы с Польшей. Минимум.
        Как мне кажется, Верховный ведь именно это и имел в виду, когда ставил задачи и растолковывал смысл денацификации и демилитаризации?
        1. Fan-Fan Ранг пользователя
          Fan-Fan
          +3
          Сегодня, 21:00
          Верховный вообще неправильно озвучил цели этой СВО. Какая-то денацификация и прочие Де. Разве нельзя было сказать правду - начинаем СВО в ответ на стремление Украины в НАТО и остро враждебную политику Украины, чтобы не получить под боком американские ракеты, танки и самолёты.
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 21:09
            Цитата: Fan-Fan
            Какая-то денацификация и прочие Де. Разве нельзя было сказать правду
            Это я могу утром на "селекторе" назвать какого-нибудь начальника участка так, как я на самом деле о нём и его работе в данный момент думаю. А тут - политика-с... Ссссс... Блин...

            Американцы до сих пор попное жжение испытывают, что Крым из лап выскользнул, а говорят про "возврат Крыма Украине". Чо, правда? Прям Украине? laughing laughing
          2. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            0
            Сегодня, 21:27
            Цитата: Fan-Fan
            Верховный вообще неправильно озвучил цели этой СВО. Какая-то денацификация и прочие Де. Разве нельзя было сказать правду - начинаем СВО в ответ на стремление Украины в НАТО и остро враждебную политику Украины, чтобы не получить под боком американские ракеты, танки и самолёты.

            Вот выдержка из обращения ВВП от 24.02.2022 года, разве там не ясно всё сказано?
            "Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы. Дело, конечно, не в самой организации НАТО – это только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, – замечу, на наших же исторических территориях, – создаётся враждебная нам «анти-Россия», которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооружёнными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием.

            Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания России, очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны – это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа. И это не преувеличение – это так и есть. Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая красная черта, о которой неоднократно говорили. Они её перешли." (с)
      3. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 21:17
        Цитата: alystan
        Лучше было бы обойтись без создания санитарных зон. А завершить начатое дело до конца.

        Какая к чёрту санитарная зона?
        Еврофашистские беспилотники атакуют Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самару.
        Санитарная зона - ликвидация нацистской Украины, как территории.
    3. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +6
      Сегодня, 20:06
      Вообще не вижу связи с турецким вариантом. Санитарную зону делать надо по максималке _ на западной границе Украины, по минимуму_ где то на границах западенщины.Пусть этот геморрой с западенцами берут на себя ляхи с мадьярами.
    4. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +12
      Сегодня, 20:12
      Какая ещё буферная зона? Значит корень этого зла останется. Да и не только корень, но и все зло! Цели СВО будут полностью похерены? А, разгребать это все будут наши дети и внуки? Какой кровью? Обстрелы наших сел и городов уже стали обыденной повседневностью. Преступный бандеровский режим и бандеровское государство должно быть полностью уничтожены. Все остальные полумеры чреваты нашим уничтожением.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        -3
        Сегодня, 20:33
        Создание буферной зоны, совсем не равно прекращению СВО. СВО будет продолжаться, а буферную зону создадут чтобы исключить обстрелы гражданского населения.
        1. Fan-Fan Ранг пользователя
          Fan-Fan
          -2
          Сегодня, 21:06
          Никакую буферную зону не создадут. Силёнок и ума не хватит. Чтобы победить, нам надо менять политику страны и военную стратегию, а для этого надо иметь профессионалов в военно-политическом руководстве страны. К сожалению с этим руководством мы не победим.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +7
      Сегодня, 20:14
      И все таки... получается что СВО это... а что это?
      Свою территорию, своих жителей мы не можем защищать любыми доступными методами? Так что ли?
      Если оглянуться в историю войн/конфликтов, то ВСЁ серьёзные политики, военно начальники, заявляли, что лучшая защита, это нападение и всякие "привентивные меры", это уничтожение противника на достаточную глубину ... т. е. у противника не должно быть возможности применять ударные средства по нашей территории, по нашим людям!
      В теперешних реалиях "санитарная зона", это... да считай, вся территория занимаемся противником, потому как средства нападения имеют большую дальность!!!
      1. Türkiye Ранг пользователя
        Türkiye
        -2
        Сегодня, 20:22
        На мой личный взгляд, основной целью всего происходящего было увеличить численность славянского населения России на несколько миллионов, ибо в России есть проблема с демографией, а замещать славянское население таджиками - такой себе вариант. Новыми гражданами России станут (или уже стали) несколько миллионов жителей Востока Украины - славян, для Россиия это уже крупный успех.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +3
          Сегодня, 20:32
          Сомнений нет, что СВО дело серьёзное и даже такое ограниченное воздействие имеет много, как первостепенных задачь, первоочередных задачь, так и тех, которые можно назвать, задело на будущее.
          Другое дело, что в нашем обществе, самосознании, которое однозначно великодержавное, имперские, какие то полумеры вызывают откровенное непонимание, раздражение!!! У нас тоже есть хотелки, которые будут, не будут реализованы в конце концов.
          Вот не понимание того, что делается, для чего и как, есть серьёзная причина для разногласий в обществе, недоверия к верхней власти... и это помимо всего остального, что, увы, у нас есть!
        2. Николай310 Ранг пользователя
          Николай310
          +2
          Сегодня, 20:45
          Количественное увеличение произошло вместе с территориальным...

          А на Псковщине и Костроме как никто не жил, так и не живут...

          Не говоря уже о безлюдном Дальнем Востоке...
        3. ergh081 Ранг пользователя
          ergh081
          -2
          Сегодня, 20:48
          Вы напрасно так считаете. И славяне тут ни при чём, в России мирно проживают десятки национальностей. Просто, там наших бьют, а мы этого долго терпеть не можем. Между прочим, есть вариант - можно жить добрыми соседями, ну а кто не хочет - переселяйтесь подальше, например в Европу, Америку. Нам хамы тут не нужны, мы и сами нахамить можем. Хотите помериться силёнками - давайте, посмотрим, чем закончится. Между прочим, это всех соседей касается: НАТО и ненато. Ведите себя прилично, не трогайте наших, торгуйте и всё будет хорошо.
    6. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      +3
      Сегодня, 20:14
      России надо вести себя, не на прецедентах других стран ,а на том ,что бы другие страны перенимали прецеденты России
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        -1
        Сегодня, 20:17
        Законы голубого шарика требуют передела ,для буржуев перестройки
    7. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      +7
      Сегодня, 20:14
      А как же цели СВО-демилитаризация и денацификация? Ведь создание какой то санитарной зоны мы просто немного отодвинем противника.А государственная политика его не изменится .Милитаризация будет только расти,реваншизм и национализм. request
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        -1
        Сегодня, 20:19
        Мне кажется ,здесь как аппетит во время еды ,мало стало нам денацификации украины ,нам надо больше
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 20:52
        Цитата: фа2998
        А как же цели СВО-демилитаризация и денацификация? Ведь создание какой то санитарной зоны мы просто немного отодвинем противника.
        Чуть выше сказал.
        Всё в порядке, противоречия нет. Санитарная зона - до Польши.
    8. Türkiye Ранг пользователя
      Türkiye
      -1
      Сегодня, 20:18
      И никто, что важно, в НАТО не призывает турецкие войска покинуть эти территории.

      Автор, видимо, не в курсе, что США не дают Турции доделать эту буферную зону и постоянно мешают возможным военным операциям. Турция не может проводить военные операции там, где стоят войска США. Точно такая же ситуация может быть и в Украине, если туда все таки отправят армию французы или поляки. Они встанут в сотнях километров от линии фронта и все, дальше Россия продвинуться не сможет.
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        0
        Сегодня, 20:24
        Точно такая же ситуация может быть и в Украине, если туда все таки отправят армию французы или поляки.
        Это глупость даже по тому что её везде суют ,обычная медейная новость
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 20:38
        Как встанут, так и полягут. Вы думаете что после официального ввода НАТОвских войск на территорию окраины, их никто тронуть не посмеет? Это будет официальным началом прямого участия стран НАТО в конфликте. А это повлечет за собой как минимум применение ТЯО по этим войскам.
      3. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 21:30
        Цитата: Türkiye
        Они встанут в сотнях километров от линии фронта и все, дальше Россия продвинуться не сможет

        Стесняюсь спросить, почему Россия не сможет продвинуться?
    9. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 20:20
      Зашибись! Надо думать- это политическое заявление РФ было согласовано и озвучено самим Верховным!
      Мотивы и задачи мы можем лишь предполагать!
      Наивно думать, что все ранее используемые прецеденты в мире будут использоваться РФ!
      Уверен, мы нанесём ассиметричный удар, который лже-недо-западу пока неизвестен,
      лишь проверяется его реакция на сегодня!
      Шахматная доска мира в этом году будет меняться быстро, а земной шар вместо замедления будет вращаться в пользу РФ и её союзников и партнёров, Глобального Юга, БРИКС, ШОС, ОДКБ!
      Победа всегда приятное время, но достигается она самопожертвованием сила и духа
      ВС РФ в СВО, всего многонационального и многоконфессионального народа РФ!
      1. Zoer Ранг пользователя
        Zoer
        +7
        Сегодня, 20:31
        Цитата: ZovSailor
        Надо думать- это политическое заявление РФ было согласовано и озвучено самим Верховным!

        Так это САМ главный, 87 уровня и заявил. Только я вот не понял, куда же вдруг испарились цели по денацификации и демилитаризации? Всего то коридор остался. Вот только мне не понятно, а КТО будет жить в этом коридорчике? Или там выжженная пустыня предполагается, ну как в Сирии, с бандами Игил?
        Вы хоть немного представляете, что несет этот гарант?
        1. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          +5
          Сегодня, 20:40
          Похоже никто и не собирался с самого начала проводить денацификацию и демилитаризацию в нормальном понимании этого слова. Так попугать запад (США и Британию). Грубо говоря говоря, чтобы запад вернул условному абрамовичу условную яхту. Ну и кума на правление посадить на Украине. Но не учли маленький нюанс - запад прекрасно знал о всех наших планах, был готов, ну и имел свои виды на СВО.
          1. Klonser Ранг пользователя
            Klonser
            +2
            Сегодня, 20:59
            Хотели Запад на понт взять. Но Запад на наш блеф не повелся. В итоге имеем, что имеем.
          2. п-к Ранг пользователя
            п-к
            0
            Сегодня, 21:26
            Слишком для нас дорогая цена за все это.
        2. Комментарий был удален.
    10. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +8
      Сегодня, 20:26
      Я так понимаю что кремль и дальше будет действовать с оглядкой на "уважвемых партнёров "?Ключевое слово здесь "может "-то есть обещания на публику из разряда не подлежащих выполнению. Это как например,власть может рассмотреть вариант с переименованием города Волгограда в Сталинград!Главное тут пообещать,чтобы обыватель на эту лажу повёлся,выполнять всё равно никто свои обещания не станет!Из этих слов следует,что Путин твёрдо решил ограничится принятием в состав России только 4ех регионов,а остальное из разряда "может "то есть,останется в составе ук-роины,и обстрелы наших городов будут вечными,ибо не по кремлю же ракеты и дроны массово летят,чего за какую-то Белгородчину или Брянщину волноваться?Вредно это,отсидев 24года у власти,утруждать себя заботами....
    11. Zoer Ранг пользователя
      Zoer
      +3
      Сегодня, 20:27
      Во как. А как же денацификация и демилитаризация? Уже только лишь за коридор воюет страна? belay
    12. Велизарий Ранг пользователя
      Велизарий
      -2
      Сегодня, 20:29
      В принципе, идея неплохая. Но для того чтобы воспользоваться опытом Турции относительно Сирии нужно сделать то что сделала Турция,а именно отказала Асаду в легитимности власти и не считает его и его правительство властью представляющей население Сирии. Причем сделать это надо было до операции,а не спустя два года после ее начала. Ведь именно это создает юридический прецедент для операции которая в таком случае трактуется как освобождение Сирии а не как ее териториальный захват.
      Если же ,как в нашем случае, мы признаем правительство Зеленского, то такой заход будет однозначно трактоваться как агрессия. Но в целом ,конечно,не поздно исправить свою ошибку и спустя два года.
      P.S Тут есть еще один вопрос -мы в случае с Сирией как раз Асада признаем и поддерживаем,а Турцию с ее логикой осуждаем.Так что тут возникнут некоторые вопросы этического порядка.
    13. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +1
      Сегодня, 20:36
      Такие статьи выходят с периодичностью, но все они имеют одно основание, корейский сценарий, наше правительство неспособно локализовать угрозу и переносит эту проблему со всеми вытекающими последствиями на наших детей и внуков. Здесь не подходит пословица (лучше плохой мир чем хорошая война.) По иронии судьбы, автор этой пословицы Цицерон был казнён.
      1. Fan-Fan Ранг пользователя
        Fan-Fan
        0
        Сегодня, 21:21
        Вот и я думаю, что эти семидесятилетние деды помрут, а разбираться с ими созданными проблемами придётся нашим детям. "Хороший подарок" они оставляют предкам. Если-бы они быстро победили бы, то дело другое, а ведь победы и конца этой СВО не видать.
    14. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:38
      Цитата: Türkiye
      Турция не может проводить военные операции там, где стоят войска США

      Вот тоже интересный вопрос - на каком основании в Сирии находятся войска США? Сирийское правительство Асада их не приглашало. Причём, находятся в районах нефтедобычи.
    15. Не_боец Ранг пользователя
      Не_боец
      +2
      Сегодня, 20:42
      Тут кто то уже писал, что если у них останется хоть один гектар на который можно поставить арту/РСЗО/запускать беспилотники то они буду кошмарить всю территорию в радиусе действия. Это не дословная цитата, но смысл я надеюсь я передал.
    16. Николай310 Ранг пользователя
      Николай310
      +1
      Сегодня, 20:43
      А как люди будут в этих буферных зонах жить? К какому государству относиться???

      Не проще ли не городить огород и воссоединиться с Украиной полностью
    17. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 20:44
      Путин про санзону сказал, чтобы Западу было о чём рассуждать. Как Макрон со своими заявлениями для нас. Пока одни болтовню будут болтать, другие будут воевать.
    18. axren1 Ранг пользователя
      axren1
      0
      Сегодня, 20:44
      Просто турки знают что оправдываются только слабые...
    19. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      -1
      Сегодня, 20:47
      Зона безопасности и в отношении Беларуси работает. Я так вижу.
    20. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      0
      Сегодня, 20:49
      Цитата: Николай310
      А как люди будут в этих буферных зонах жить? К какому государству относиться???

      Не проще ли не городить огород и воссоединиться с Украиной полностью

      С чем соединяться? Перевороты и это вот "москаляку на гиляку" растить будем вместе?
    21. Klonser Ранг пользователя
      Klonser
      +1
      Сегодня, 20:54
      Ничего Россия не может. Если бы могла уже давно бы сделала. Наши все о чём то договорится хотят. Ну ну. Дождемся, что всё что можно полетит не только по Белгороду, но и в глубину страны. Предпосылки уже есть. БПЛА уже прилетают на 1000 км от границы. Не важно кто их запускает наши ждуны или украинцы. Просто чем дальше тем на большую глубину обстрелы будут идти.
    22. ДушаРоссии87 Ранг пользователя
      ДушаРоссии87
      +3
      Сегодня, 20:58
      Что то лексикон СВО постепенно меняется от демилитаризации и денацификации до каких то "санитарных" зон.Как это не смешно, у меня только надежда на недоговороспособность и отбитую ненависть к России у Зели. Надеюсь он не позволит произойти каким то договорничкам! Иначе это будет гниющая язва на десятилетия!!! Не война и не мир, а какой то сюр! В полку Донецких прибыл уже Белгород, кто следующий?
      1. п-к Ранг пользователя
        п-к
        0
        Сегодня, 21:23
        Они и Курскую и Брянскую области не забывают. Так же частенько прилетает.
        1. ДушаРоссии87 Ранг пользователя
          ДушаРоссии87
          -1
          Сегодня, 21:24
          Да там все приграничье горит, скоро народ почешет затылки и начнет сматывать от туда. Вот те и готовая санитарная зона типа?
    23. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +2
      Сегодня, 21:02
      если реализация «плана» по созданию санитарной зоны состоится, то Киев может потерять контроль над минимум 15 тыс. кв. км территорий в Харьковской и Сумской областях

      Очередная игра в слова...
      Что за санитарная зона? Как она организовывается?
      Я чего-то не понимаю? Разве, для начала, не надо оттуда выдавить ВСУ?
      Или они сами, узнав о речи Путина, уйдут?
      СВО идёт третий год, а мы пока не можем взять под полный контроль территории ЛНР/ДНР, с чего, собственно, и начиналась СВО
      По месяцу проходим считанные метры, кровью и потом, и вдруг - опа! Киев завтра, оказывается, потеряет 15 тысяч кв км...
      Чем выше кабинет, тем больше отрыв от реальности происходящего...
    24. Село Ранг пользователя
      Село
      -1
      Сегодня, 21:04
      Километров 20-40 в ту сторону, сначала всем предложить эвакуироваться в течении 24рех часов, а потом все что там подозрительно шевельнется... Ну вы поняли.
    25. п-к Ранг пользователя
      п-к
      -1
      Сегодня, 21:21
      Не просто создать санитарную зону, а ударить так, чтобы там ни одного чубатого не осталось! А Сумскую область пора к России присоединить. И нечего на НАТО оглядываться!
    26. guest Ранг пользователя
      guest
      0
      Сегодня, 21:24
      из-за обстрелов со стороны противника Москва может оказаться вынуждена в определённый момент пойти на создание санитарной зоны на нынешних украинских территориях.

      А ведь 2 года назад у нас эта зона была, но некоторым хотелось сделать "жест доброй воли", результаты которого мы сейчас пожинаем, а ведь я ещё тогда писал, что так будет.
      1. п-к Ранг пользователя
        п-к
        +1
        Сегодня, 21:25
        Эти "жесты доброй воли" просто позор!

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»