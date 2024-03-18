Россия для создания санитарной зоны на севере Украины может воспользоваться турецким прецедентом в Сирии
На Украине и на Западе бурную реакцию вызвали слова Владимира Путина о том, что из-за обстрелов со стороны противника Москва может оказаться вынуждена в определённый момент пойти на создание санитарной зоны на нынешних украинских территориях. Слова эти президент России произнёс сразу после оглашения предварительных итогов голосования.
Советник главы киевского режима Подоляк, комментируя слова российского лидера, заявил о том, что «это говорит о готовности Москвы усиливать боевые действия». То есть, Подоляк не рассматривает вопрос о причинах такого заявления президента России, не говорит о ставших систематическими обстрелах Белгорода, причём ещё и натовским оружием, зато рефлексирует по поводу вероятного российского ответа.
На Западе считают, что если реализация «плана» по созданию санитарной зоны состоится, то Киев может потерять контроль над минимум 15 тыс. кв. км территорий в Харьковской и Сумской областях – тех самых, откуда идут атаки на российское приграничье.
Для справки: площадь Харьковской области составляет 31 418 кв. км. Часть этой территории киевским режимом уже не контролируется (речь о части территорий на Купянском направлении); площадь Сумской области – 23 832 кв. км. Таким образом, западные эксперты считают, что для создания санитарной зоны Россия может лишить Украину примерно 27-28 процентов территории этих двух областей, а именно достаточно широкой полосы вдоль границы.
Стоит добавить, что отдельно взятые страны НАТО давно такую практику применяют. Например, Турция создала буферную (санитарную) зону на севере и северо-западе Сирии, включая территории провинций Идлиб, Алеппо и Ракка. И никто, что важно, в НАТО не призывает турецкие войска покинуть эти территории. Официальная Анкара постоянно говорит о том, что была вынуждена создать буферную зону, так как в отношении границ и приграничных территорий страны исходит опасность со стороны группировок в Сирии. Опасность для российского приграничья, учитывая происходящее в Белгородской области, куда более акцентирована, потому турецкий прецедент в данном случае вполне может быть взят за основу. И НАТО ведь не должно быть против, не так ли... Или всё-таки «вы не понимаете, это другое»?..
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