Замминистра обороны Украины: Поставка F-16 может привести к перелому на фронте, но пока у нас острая нехватка боеприпасов
На Украине продолжают предпринимать попытки убедить конгрессменов США в необходимости выделения новой крупной партии военной помощи. Сегодня это делают акцентированно ещё и ввиду того, что Киев решил посетить сенатор Линдси Грэм, которого поезд доставил из Польши. Грэм, напомним, выступил не так давно с инициативой перестать отправлять помощь Киеву безвозмездно и перевести её на кредитные рельсы. По логике Грэма, у Украины есть чем расплатиться – например, полезными ископаемыми. Приехал в Киев, видимо, для того, чтобы обсудить с Зеленским вопрос о том, какие именно ресурсы тот будет передавать США в обмен на новые ракеты, танки, артиллерийские снаряды и боевые самолёты.
Тем временем замглавы украинского Минобороны по фамилии Гаврилюк отмечает, что ситуация с боеприпасами в стране близка к критической. По словам замминистра, «запасы боеприпасов некоторых видов упали до критического уровня».
При этом Гаврилюк выражает надежду на то, что «перелома положения дел на фронте позволят добиться американские F-16».
Гаврилюк:
Ранее на Западе заявляли, что сложности ВСУ испытывают в плане артиллерийских снарядов различного калибра, но наибольшие проблемы связана с острой нехваткой боеприпасов для ЗРК. Утверждалось, что для некоторых систем ПВО боеприпасы могут закончиться до конца марта.
Напомним, что ранее Киев связывал «перелом на фронте» с поставками «Леопардов», «Абрамсов», ракет Storm Shadow, ЗРК Patriot. Список можно продолжать.
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