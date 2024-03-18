Замминистра обороны Украины: Поставка F-16 может привести к перелому на фронте, но пока у нас острая нехватка боеприпасов

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Замминистра обороны Украины: Поставка F-16 может привести к перелому на фронте, но пока у нас острая нехватка боеприпасов

На Украине продолжают предпринимать попытки убедить конгрессменов США в необходимости выделения новой крупной партии военной помощи. Сегодня это делают акцентированно ещё и ввиду того, что Киев решил посетить сенатор Линдси Грэм, которого поезд доставил из Польши. Грэм, напомним, выступил не так давно с инициативой перестать отправлять помощь Киеву безвозмездно и перевести её на кредитные рельсы. По логике Грэма, у Украины есть чем расплатиться – например, полезными ископаемыми. Приехал в Киев, видимо, для того, чтобы обсудить с Зеленским вопрос о том, какие именно ресурсы тот будет передавать США в обмен на новые ракеты, танки, артиллерийские снаряды и боевые самолёты.

Тем временем замглавы украинского Минобороны по фамилии Гаврилюк отмечает, что ситуация с боеприпасами в стране близка к критической. По словам замминистра, «запасы боеприпасов некоторых видов упали до критического уровня».



При этом Гаврилюк выражает надежду на то, что «перелома положения дел на фронте позволят добиться американские F-16».

Гаврилюк:

Это повысит наши возможности на земле. Но пока самолётов нет, приходится констатировать падение количества боеприпасов некоторого типа до критических отметок.

Ранее на Западе заявляли, что сложности ВСУ испытывают в плане артиллерийских снарядов различного калибра, но наибольшие проблемы связана с острой нехваткой боеприпасов для ЗРК. Утверждалось, что для некоторых систем ПВО боеприпасы могут закончиться до конца марта.

Напомним, что ранее Киев связывал «перелом на фронте» с поставками «Леопардов», «Абрамсов», ракет Storm Shadow, ЗРК Patriot. Список можно продолжать.
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    19 комментариев
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 20:22
      Пока не покончим с нацизмом в Украине, они со своими требованиями дойдут до космических кораблей.)) Ну явно ж, никакие железяки натовские их не спасут, а потянуть время и ущерб как нам, так и их мирняку_ это да.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 20:58
        Замминистра обороны Украины: Поставка F-16 может привести к перелому на фронте

        Теперь уже F 16 стап "Вундерваффелей"...??? По Украине уже бегают мальчики "Байрактары" и девочки "Джавелины" и я как то очень надеюсь, что ребёнка именем "F 16" никто не догадается назвать... А впрочем креаклы такие затейники... Тем более что его второе название Fighting Falcon (Боевой сокол)laughing
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 21:10
          "Чому я не сокил, чому не летаю?" Укрфальклёр. Видел где то в инете икону святой джавелины... Что скажешь? _ просто " трэш" , как модно говорить.)
        2. Комментарий был удален.
        3. п-к Ранг пользователя
          п-к
          +1
          Сегодня, 21:14
          С языка сняли. Только хотел перечислить, хорошо, посмотрел. Респект Вам!
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 20:23
      Замминистра обороны Украины: Поставка F-16 может привести к перелому на фронте, но пока у нас острая нехватка боеприпасов
      . Ну да "перелом" будет, обязательно...
      Вон и зелебобус гутарить, что у них на фронтах все хорошо, враг остановлен и почти бежит fool
      А пока перетасовывает свою "колоду", туда, сюда...
    3. Арка Ранг пользователя
      Арка
      +2
      Сегодня, 20:23
      Свистят как Троцкий. С б/к особых проблем у них нет. А к Фе 16 пилоты и технари импортные нужны. Не помню сколько отводилось полку на перевооружение, но явно больше чем было у чубатых.
    4. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 20:25
      По логике Грэма, у Украины есть чем расплатиться – например, полезными ископаемыми.
      Как вариант, депутатами Верховной Рады Украины ориентир Марьяна Безуглая request
    5. Türkiye Ранг пользователя
      Türkiye
      -2
      Сегодня, 20:25
      F-16 опасная птичка, особенно последние ее модификации Block 70
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 20:39
        Ф16 не опасней любого другого самолета в мире. Не опасней наших самолетов. Смысл Ф16, это ракеты воздух-земля. Он нужен Украине именно, как платформа для запуска ракет большой дальности, а не воздушных боев
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 20:42
        Никто им последние модификации передавать не будет.
      3. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 20:46
        А что украм SEP3 поставляли например? Да и не думаю, что пара десятков флаконов что-то сможет.
    6. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 20:43
      Замминистра обороны Украины: Поставка F-16 может привести к перелому на фронте, но пока у нас острая нехватка боеприпасов
      Напомнило
      Общее собрание колхозников.
      Выступает председатель колхоза:
      - На повестке дня у нас два вопроса - ремонт коровника и построение коммунизма. В связи с отсутствием гвоздей предлагаю сразу перейти ко второму вопросу...
      lol
      На самокат денег не хватает, а они о покупке "Гелика" думают...
      А что скажет "начальник транспортного цеха", когда Фы-16, какими бы они хорошими не были, падать начнут?

      Пустоголовые в Киеве неисправимы. Два года войны, а у них уже пальцев не хватает сосчитать, скольким вундерваффелям они уже молились. Можно, конечно, у их Клоуна, которого они называют президентом, занять, но ему тогда на пианино нечем играть будет.
    7. Stoned Alone
      Stoned Alone
      +1
      Сегодня, 20:52
      каких там только влажных мечтаний не было
    8. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      0
      Сегодня, 20:53
      С появлением F-16 думать
      Это повысит наши возможности на земле
      знаю ,что у Россиян это вызовет эфект отторжения и они будут разыгрывать самолёты между спецами которые ,ещё не прилетели ,но охотники на них уже будут и будет на них приз о т бизнеса
    9. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +1
      Сегодня, 21:02
      Зачем лукавить? США интересует земля и её недры, Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
    10. Касатик Ранг пользователя
      Касатик
      +1
      Сегодня, 21:09
      Единственное, что может привести к перелому на фронте, это появление у 404 ЯО. И рука у них не дрогнет его применить. То тогда речь пойдет не о переломе, а о том, что останется. От ЕС и прочих структур.
    11. Харитon Ранг пользователя
      Харитon
      +1
      Сегодня, 21:10
      Выслуживается новый назначенец иудушки Сырского. Вообще это странная армия : замы постоянно болтают в медиа
    12. nordscout Ранг пользователя
      nordscout
      +1
      Сегодня, 21:12
      Пан Гаврилюк погорячился, относительно поставок F-16 в Укрорейх... Для ожидаемого "перелома", в сторону украинцев, нужно создать превосходство в воздухе, которое,уже, мечты - мечты... А реальность такова, что фронт будет, неумолимо, отодвигаться на запад... Даже, если, F-16 попадут на фронт, то это будут авиационные платформы для полётов в "один конец", несмотря на очень приличные ТТХ этих аппаратов... Про пилотов и инженерно - технический состав отдельная минорная "песня"... Достаточно того, что керосина для данных аппаратов ни один НПЗ, Укрорейха, не выпускает, по определению... Вот с этого и надо начинать пану Гаврилюку...
    13. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 21:26
      Ишо один "перелом"! Ничему опыт дуракoв не учит. Вот бараны сине- желтые!

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