Путин: Ростов-на-Дону и Севастополь соединит железная дорога через новые регионы

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Путин: Ростов-на-Дону и Севастополь соединит железная дорога через новые регионы

Россия строит новую железную дорогу через территории новых регионов в Крым. На сегодняшний день восстановлены ж.д. пути от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Об этом сообщил Владимир Путин, выступая на концерте на Красной площади, посвященном 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

Россия уже восстановила железнодорожные пути, соединив Ростов-на-Дону с Донецком и Бердянском, далее эта железная дорога пойдет в Крым и достигнет Севастополя. Это очень плохая новость для Киева, потому что проложив пути на полуостров через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, Россия фактически выведет Крымский мост из-под возможного удара, поскольку он потеряет свое значение для военной логистики российской армии.



Если дорогу достроят, то РФ сможет поддерживать военную логистику с Крымом даже в случае поражения Керченского моста

- пишет украинское издание "Страна.ua".


О начале строительства новой железной дороги в Крым стало известно осенью прошлого года. Тогда же сообщалось, что пройдет она южнее уже существующих ж.д. путей, это должно обезопасить ее от обстрелов на первых порах, пока не будет освобождена остальная часть новых регионов. Как тогда заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий, даже построенный всего один путь на тепловозной тяге позволит решить все задачи военных. А два пути позволят оперативно доставлять продукцию новых регионов в "материковую" Россию, а оттуда обратно.
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    20 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 20:28
      Отличная новость,собаки брешут караван идёт.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 21:18
        Эх, еще бы до Одессы и Тирасполя! Молодец ВВП! Надеюсь и верю в него.
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 20:30
      Так-"построит новую" или восстановит старую?
      1. Johnson Smithson Ранг пользователя
        Johnson Smithson
        0
        Сегодня, 20:52
        пройдет она южнее уже существующих ж.д. путей
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          0
          Сегодня, 21:23
          А смысл строить новые мосты, разъезды и.т.д. и.т.п.?
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 21:27
            А гораздо западнее не планируем?
      2. Анатоль Клим Ранг пользователя
        Анатоль Клим
        +2
        Сегодня, 21:10
        Картинка к статье неинформативная, вставляю более подробную с существующей и проектируемой железной дорогой hi
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +6
      Сегодня, 20:31
      Мы Всего лишь вернулись к самовластному, самостоятельному развитию.
      40 лет ушли на завоз и продажи колготок и хеннесси.
      Все еще впереди, все ещё впереди
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 21:00
        Цитата: антивирус
        40 лет ушли на завоз и продажи колготок и хеннесси.

        Отчасти верно, однако "Искандеры", "Сарматы", "Цирконы", "Авангарды" и прочее вооружение к завозу колготок и хеннесси отношения не имеют, хотя именно они теперь обеспечивают самостоятельность и суверенность государства.
      2. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        0
        Сегодня, 21:25
        Цитата: антивирус
        40 лет ушли на завоз и продажи колготок и хеннесси.
        Все еще впереди, все ещё впереди

        Это же тихая контрреволюция, она делается медленно. То, что после тихой контрреволюции бывают настоящие революции капитализму известно, но непонятно.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 20:34
      Какие такие "новые регионы".... это наша земля, причём далеко не вся, которую нужно возвращать, освобождать!!!
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +6
        Сегодня, 20:38
        А это как Старый Новый Год... он вроде тоже новый, но старый. Лишний повод drinks lol
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 20:49
          Классика жанра...
          На, многих, не сам процесс заставляет задуматься, даже возмущается... с этим как раз, все понятно, принимается на ура.
          Терминалогия неудачная... т. е. тексты придумывают какие то... не наши люди и нам это совсем не нравится.
          Жесче, определённее надо быть.
      2. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        0
        Сегодня, 21:07
        Да тут немцам про историю России донести тяжело ,мы сами не можем понять это новые регионы в старых границах ,или старые регионы в новых границах
    5. Stoned Alone
      Stoned Alone
      +3
      Сегодня, 20:38
      повезло конечно России с Путиным, представляю мразь какая-нибудь была типо Ельцина и дальше
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 20:46
        Ельцин не до конца спился ,перед тем чтобы сказать я устал,я ухожу.Команда Примакова всётаки победила олигорхат.
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 20:40
      А где эти обиженные на сайте? Сказать нечего.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 21:03
        Цитата: tralflot1832
        А где эти обиженные на сайте? Сказать нечего.

        За них можно не волноваться. Сейчас придут в себя после облома со срывом выборов и начнут ударно трудиться по новым методичкам. Этих тараканов так просто не выведешь. Да они и сейчас активно минусуют, ведь это единственное, что у них хорошо получается. lol
    7. ДушаРоссии87 Ранг пользователя
      ДушаРоссии87
      +2
      Сегодня, 20:50
      Тогда же сообщалось, что пройдет она южнее уже существующих ж.д. путей, это должно обезопасить ее от обстрелов на первых порах, пока не будет освобождена остальная часть новых регионов


      Ключевое слово "должно" обезопасить, только вот 70 км до фронта для современной войны это не дистанция. ЖД обустройство из Ростова до Севастополя это круто, но не рановато ли????
    8. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 21:19
      Нужное дело, дорога это жизнь.

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