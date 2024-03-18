Путин: Ростов-на-Дону и Севастополь соединит железная дорога через новые регионы
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Россия строит новую железную дорогу через территории новых регионов в Крым. На сегодняшний день восстановлены ж.д. пути от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Об этом сообщил Владимир Путин, выступая на концерте на Красной площади, посвященном 10-летию воссоединения Крыма с Россией.
Россия уже восстановила железнодорожные пути, соединив Ростов-на-Дону с Донецком и Бердянском, далее эта железная дорога пойдет в Крым и достигнет Севастополя. Это очень плохая новость для Киева, потому что проложив пути на полуостров через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, Россия фактически выведет Крымский мост из-под возможного удара, поскольку он потеряет свое значение для военной логистики российской армии.
Если дорогу достроят, то РФ сможет поддерживать военную логистику с Крымом даже в случае поражения Керченского моста
- пишет украинское издание "Страна.ua".
О начале строительства новой железной дороги в Крым стало известно осенью прошлого года. Тогда же сообщалось, что пройдет она южнее уже существующих ж.д. путей, это должно обезопасить ее от обстрелов на первых порах, пока не будет освобождена остальная часть новых регионов. Как тогда заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий, даже построенный всего один путь на тепловозной тяге позволит решить все задачи военных. А два пути позволят оперативно доставлять продукцию новых регионов в "материковую" Россию, а оттуда обратно.
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