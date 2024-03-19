Пути дальнейшего развития ракеты «305» / ЛМУР
ЛМУР на одной из выставок. Фото "Ростех"
В 2021 г. на вооружение воздушно-космических сил России была принята новая «легкая многоцелевая управляемая ракета» ЛМУР или «Изделие 305». Этот образец отличается достаточно высокими характеристиками и способен решать широкий круг боевых задач. В существующем виде он полностью устраивает боевую авиацию, но организация-разработчик планирует развивать проект и дополнительно улучшать ракету. При этом пути модернизации пока не уточнялись.
Планы на будущее
С момента принятия на вооружение ракета ЛМУР в экспортном исполнении «305Э» регулярно демонстрируется на различных отечественных и иностранных выставках. Сообщается о большом интересе со стороны потенциальных заказчиков из зарубежных государств. Кроме того, на одной из недавних выставок стали известны планы дальнейшего развития имеющегося проекта.
В начале февраля в Саудовской Аравии состоялась международная военно-техническая выставка World Defense Show 2024. В ходе этого мероприятия неназванный представитель холдинга «Высокоточные комплексы», разработавшего ЛМУР, раскрыл изданию ТАСС некоторые подробности идущих работ.
Источник рассказал, что по своим основным характеристикам ракета полностью устраивает заказчика. При этом холдинг-разработчик продолжает процесс совершенствования изделия, и он является непрерывным. Речь идет о расширении возможностей или появлении новых функций. Впрочем, цели и задачи текущей модернизации, сроки ее выполнения и т.д. называть не стали.
"Изделие 305" с защитной крышкой. Фото Минобороны РФ
О намерении продолжать развитие ракеты ЛМУР сообщили примерно полтора месяца назад. За прошедшее время новые сведения на этот счет не появлялись. По всей видимости, «Высокоточные комплексы» продолжают работы, но пока не могут раскрыть их подробности. Можно ожидать, что создание модернизированного «Изделия 305» займет еще некоторое время, а «премьера» готовой ракеты состоится в зоне боевых действий без предварительного анонса.
Ракета на службе
По известным данным, будущая ракета «305» создавалась в первой половине десятых годов по заказу Федеральной службы безопасности. Проект разрабатывался коломенским КБ Машиностроения из состава «Высокоточных комплексов». Новой ракетой планировали вооружить имеющиеся у ФСБ транспортно-боевые вертолеты семейства Ми-8/17. В 2016 г. ЛМУР официально поступила на вооружение ведомства. Вероятно, тогда же начали серийное производство и поставки изделий заказчику.
Одновременно с этим началась доводка ракеты для принятия на вооружение ВКС – ею планировали оснастить ударные и транспортно-боевые вертолеты армейской авиации. Оставшиеся мероприятия и бюрократические формальности заняли всего несколько лет, и в 2019 г. (по другим данным, в 2021-м) ракета ЛМУР была принята на вооружение боевой авиации. В некоторых источниках упоминается, что ракета получила армейский индекс Х-39 и шифр «Префикс».
В 2021 г. на форуме «Армия» ракету «Изделие 305» в экспортном исполнении впервые показали публике. В дальнейшем ЛМУР неоднократно присутствовала на стендах «Высокоточных комплексов» и «Ростеха» на отечественных и зарубежных выставках. Последний заграничный показ состоялся буквально полтора месяца назад, и в ближайшее время ожидаются новые.
Пусковое устройство АПУ-305 для ЛМУР на вертолете Ка-52. Фото Bmpd.livejournal.com
В июне 2022 г. появились первые сообщения о боевом применении ракет «305» в зоне проведения Спецоперации по защите Донбасса. В дальнейшем такие новости стали регулярными и привычными. ЛМУР используется ударными вертолетами Ка-52 и Ми-28 последних модификаций для поражения удаленных наземных целей разного рода. Демонстрировалась успешная работа по бронетехнике и автотранспорту, поражение построек и зданий и т.д. За прошедшее время ракета ЛМУР прочно заняла свое место в номенклатуре вооружений армейской авиации и стала одной из наиболее полезных новинок в своей области.
Базовое изделие
Ракета ЛМУР представляет собой управляемое авиационное средство поражения класса «воздух-поверхность», предназначенное для использования боевыми вертолетами. Летные и боевые характеристики изделия определены таким образом, чтобы обеспечивать пуск из-за пределов зоны поражения ПВО ближнего радиуса и поражение различных объектов, вплоть до танков и укрепленных построек.
«Изделие 305» имеет традиционный для такого оружия вид. Оно получила цилиндрический корпус длиной ок. 2 м и диаметром 200 мм с рулями и стабилизаторами на внешней поверхности. Головной отсек отдан под головку самонаведения и приборы управления, за ним находится боевая часть, а оставшиеся объемы вмещают твердотопливный двигатель. Стартовая масса – 105 кг. Дальность полета заявлена на уровне 14,5 км, скорость – 230 м/с.
ЛМУР оснащена оптической телевизионной ГСН и имеет средства двусторонней связи с носителем. ГСН имеет два режима работы. На первом реализован принцип «запустил-забыл», а второй предусматривает самостоятельный полет ракеты в заданный район, после чего оператор при помощи оптики находит цель и берет ее на сопровождение. В обоих случаях обеспечивается КВО не более нескольких метров. Поражение цели происходит за счет 25-кг осколочно-фугасной боевой части.
Вертолет Ка-52М и ракета "305" (на земле)
В армейской авиации носителями «Изделия 305» являются ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52(М). Также его могут использовать транспортно-боевые Ми-8/17 с соответствующим прицельно-навигационным оборудованием.
Пути развития
Как сообщают «Высокоточные комплексы», заказчик в лице ВКС полностью доволен ракетой «305» в ее нынешнем виде – изделие показывает требуемый уровень тактико-технических и боевых характеристик. При этом в холдинге считают возможным и необходимым продолжать развитие проекта с целью повышения основных параметров и появления новых функций.
Очевидным путем развития «Изделия 305» является оптимизация конструкции в целом и отдельных устройств с учетом накопленного опыта серийного производства и массового боевого применения. Вполне возможно, что исходная конструкция имеет некоторые черты и особенности, которые следует изменить для дополнительного повышения общего потенциала.
Следующим шагом является замена штатных агрегатов ракеты более совершенными, способными обеспечить прирост тех или иных характеристик. Так, можно ожидать появление модульных ГСН – в этом случае штатная оптическая сможет уступить место инфракрасной, радиолокационной или лазерной с нужными функциями и возможностями. При этом наличие связи с носителем позволит более полно реализовать потенциал любого типа головки.
ЛМУР несет осколочно-фугасную боевую часть диаметром менее 200 мм и массой 25 кг. В имеющихся габаритах и массе могут быть созданы заряды иного действия. Грузоподъемность ракеты достаточна для установки бронебойной БЧ, способной надежно поражать танки. По примеру современных ПТРК, «Изделие 305» может стать носителем объемно-детонирующей БЧ, по могуществу сравнимой с артиллерийскими снарядами крупных калибров.
Съемка цели головкой самонаведения. Фото Telegram / "Архангел спецназа"
Имеет смысл модернизация или замена твердотопливного двигателя. Увеличив его тягу, можно будет повысить летные характеристики либо нарастить полезную нагрузку. Оба варианта имеют свои плюсы и представляют интерес для заказчика.
Список носителей «Изделия 305» вряд ли будет принципиально меняться. Эта ракета создавалась для ударных и транспортно-боевых вертолетов и имеет характеристики, соответствующие специфике таких носителей. Размещение такого боеприпаса на самолетах возможно, но в этом случае не удастся использовать все его преимущества. При этом нельзя исключать, что в будущем армейская авиация получит тяжелый БПЛА вертолетного типа, способный дополнить Ми-28 и Ка-52, а также нести их штатное вооружение, в т.ч. ЛМУР. Однако пока ВКС, похоже, не планируют создавать такой БПЛА.
В перспективе
Несколько лет назад КБМ, «Высокоточные комплексы» и «Ростех» вооружили вертолеты армейской авиации новой многофункциональной ракетой легкого класса. Это изделие хорошо показало себя на испытаниях, а с 2022 г. подтверждает свой потенциал на практике в рамках реальной военной операции. В целом речь идет об удачном и полезном образце авиационного вооружения, который занял место в боекомплекте наших ВКС и в будущем сможет оставаться в строю.
Следует учесть, что «Изделие 305» / ЛМУР было создано и поступило на вооружение несколько лет назад. Оно еще далеко от стадии морального устаревания, но уже имеет смысл разработка модернизированной ракеты. Более того, организации-разработчики прямо говорят о своих планах такого рода. Это может означать, что разработка улучшенной ЛМУР уже идет, и ее появление теперь является лишь делом времени. И в будущем, когда появится такая ракета, станет ясно, какие пути развития исходной конструкции выбрали КБМ и «Высокоточные комплексы».
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