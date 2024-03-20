Получается, что американцы обманули всех?

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Получается, что американцы обманули всех?

Странно, удивительно, неожиданно – такие слова напрашиваются от известий о том, что в самое ближайшее время ВВС США проведут важное испытание гиперзвукового оружия в Тихом океане.

Бомбардировщик B-52 ВВС США был сфотографирован на прошлой неделе на Гуаме с интересным элементом на подвеске: ракетой воздушного базирования (ARRW) AGM-183A. Считается, что бомбардировщик участвовал в секретном финальном испытании оружия, которое, возможно даже уже состоялось.

ARRW была одной из нескольких систем вооружения со скоростью 5+ Махов, разработанных Пентагоном, и, хотя недавно от нее вроде бы отказались, Министерство обороны все равно проводит испытания. И здесь напрашивается вопрос: зачем?



Вариантов два: от ARRW действительно отказались еще в прошлом году, но испытаний гиперзвукового оружия так мало, что любые испытания полезны. И чтобы получить любые данные о характеристиках и возможностях гиперзвукового оружия, в Пентагоне решили «отстрелять» все изготовленные образцы ARRW.

Второй вариант менее приятный. За время, прошедшее с момента «отказа», разработчики в лихорадочном темпе устранили недостатки и снова представили ARRW на испытания. Или вся эта суета изначально была частью довольно хитрого плана, направленного на то, чтобы усыпить внимание Китая.

Напомним, что в 2021 году ARRW провалило несколько летных испытаний подряд — изделие не запустилось или не смогло включить ракетные двигатели после запуска и упало в море. Но в 2022 году оружие завершило три успешных летных испытания. В том числе минимум один полет прототипа в декабре того же года, в ходе которого ракета-носитель успешно запустила планирующий аппарат, достигший гиперзвуковых скоростей.


Но после второго испытательного пуска над Калифорнией 13 марта, ВВС могло только утверждать, что летательный аппарат был «успешно выпущен» из бомбардировщика B-52H, несущего его, и «выполнил несколько задач». Это не то, что можно считать идеальным выполнением задания ARRW, но и не провальным.

Министр ВВС Фрэнк Кендалл заявил членам Палаты представителей, что это «Не было успехом. Мы не получили нужных нам данных». Но на тот момент в распоряжении Пентагона оставалось еще два прототипа, при помощи которых можно было бы спасти программу.

Но в целом, к сожалению для военных, похоже, что результат был отрицательный и то испытание стало последней каплей. Глава отдела закупок ВВС США Эндрю Хантер сообщил Комитету по вооруженным силам Палаты представителей, что ВВС больше не заинтересованы в закупке ARRW — оружия, которое несколькими годами ранее было уверенно объявлено как окончательное преодоление разрыва в потенциале с ракетным арсеналом Китая и России.

Что тут можно сказать… Бывает.

Признаки того, что испытание может быть снова проведено, появились в социальных сетях и в медиапотоке ВВС в минувшие выходные. Служба информации Министерства обороны США опубликовала несколько фотографий тяжелого стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress с боевой ракетой ARRW.


Бомбардировщик находился на авиабазе Андерсен на американской территории Гуам в Тихом океане. Как отметил один из наблюдателей в социальных сетях, подобные фотографии были сделаны на базе ВВС Эдвардс в 2023 году перед аналогичным испытанием, тем самым дав повод для размышлений всем желающим.

В дополнение к фотографиям, другой пользователь социальных сетей собрал воедино несколько уведомлений для летчиков и навигационных предупреждений в окрестностях атолла Кваджалейн.

Уведомления для летчиков, также известные как NOTAM, предназначены для того, чтобы временно не допускать гражданские самолеты в описанную зону в течение определенного периода времени, например, для испытания ракеты. Навигационные предупреждения, или NAVWARN, также применяются к морякам, коммерческому судоходству и частному судоходству. В совокупности выпущенные NOTAM и NAVWARN охватывают не только прогнозируемую траекторию полета ракеты от точки запуска до атолла Кваджалейн, но и районы полета специальных самолетов, которые будут следить за испытанием, в частности, фазы запуска и конечного удара.


Атолл Кваджалейн — испытательный полигон правительства США на Маршалловых островах. В 1950-х годах атолл выдержал несколько атмосферных ядерных испытаний, а сейчас является частью испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана. Сегодня атолл используется в качестве мишени для различных ракетных испытаний, в частности, ракет Minuteman III, запущенных с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

AGM-183A ARRW была одной из нескольких программ гиперзвуковых ракет, которые правительство США инициировало после того, как в середине 2010-х годов были обнародованы российские и китайские гиперзвуковые программы. ARRW была разработана как высокоскоростная неядерная ракета, способная уничтожать в том числе и мобильные цели. В 2018 году Flight Global заявила, что оружие развивает скорость до 20 Махов, или почти 25 000 км/ч.

Программа ARRW страдала от проблем связанных с разработкой, и как следствие - от ряда неудачных тестов. Военно-воздушные силы отменили ракету в 2023 году, но приняли решение провести два последних испытания и запустить последние две опытные ракеты. Это официальная версия.

Гиперзвуковые атмосферные полеты на больших скоростях Маха являются относительно малоизученной областью, и чем больше данных, тем лучше. В то время как гиперзвуковой полет был впервые осуществлен в конце 1950-х годов, а сегодняшние баллистические ракеты снова входят в атмосферу со скоростью 18 Махов, новое гиперзвуковое оружие летает с большими числами Маха полностью в атмосфере. Это подвергает их невероятному уровню трения о воздух и давлению, которые до недавнего времени не были до конца изучены.


После отмены ARRW ВВС сделали упор на доработку гиперзвуковой ударной крылатой ракеты HACM. В 2023 году министр ВВС Фрэнк Кендалл сравнил два оружия и заявил, что HACM «совместим с большим количеством наших самолетов и даст нам больше боевых возможностей в целом», чем ARRW. HACM - это меньшая ракета, которую могут нести истребители, в то время как ARRW была настолько большой, что ее могли нести только бомбардировщики. Также считается, что HACM имеет меньшую дальность действия из-за своего меньшего размера. Это также говорит о том, что бомбардировщик может нести больше HACM, чем ARRW, что позволяет одному самолету атаковать больше целей в военное время.

Расклад более чем спорный, потому что практика современной войны показала, что далеко не всякий самолет сможет подойти близко к территории, контролируемой современными средствами ПВО. И тут более дальнобойная ракета ничуть не хуже.

Несмотря на то, что есть явные признаки проведения испытания ARRW, никто пока не знает, когда оно состоится, или испытание уже произошло. Военно-воздушные силы обычно объявляют об испытаниях в течение 72 часов после их проведения, так что время, как говорится, покажет. И у NOTAM, и у NAVWARN есть срок действия, так что испытание точно состоится в рамках действий этих предупреждений.

Есть смысл просто дождаться следующего этапа, рано или поздно все станет известно, что это было, тривиальные изучения гиперзвукового движения или нечто большее. Есть определенные подозрения, что и отказ от программы ARRW может являться хитрым ходом. В любом случае, Китай просто обязан напрячь свою разведывательную сеть, чтобы узнать, что все-таки представляют собой испытания гиперзвуковых ракет в Тихом океане.

Американцы такая нация… Способная на неприятные сюрпризы. Мы-то с вами знаем.
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4 комментария
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  1. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +1
    Сегодня, 03:20
    Я так и не понял, это зрада или перемога?
    А вообще радоваться отставанию врага конечно можно, но только если умело пользоваться этим. Что у нашего и военного и гражданского руководства так себе выходит.
  2. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    +2
    Сегодня, 04:20
    Ничего не понял. Быть или не быть? Вывод в статье - пусть Китай думает. recourse
  3. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 05:21
    Телеметрию полёта ракет на испытаниях надо срисовать...тогда будет ясно что там происходит.
    А слова американских чиновников ничего не стоят...врут как дышат.
  4. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 05:34
    Не, я понимаю кинжалы с мигов 31 запускают по сути со стратосферы... а б-52 что? скорость - меньше маха, потолок чуть больше 16 км. 31 - динамический потолок до 30км и скорость почти 3 маха.

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