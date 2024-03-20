Получается, что американцы обманули всех?
Странно, удивительно, неожиданно – такие слова напрашиваются от известий о том, что в самое ближайшее время ВВС США проведут важное испытание гиперзвукового оружия в Тихом океане.
Бомбардировщик B-52 ВВС США был сфотографирован на прошлой неделе на Гуаме с интересным элементом на подвеске: ракетой воздушного базирования (ARRW) AGM-183A. Считается, что бомбардировщик участвовал в секретном финальном испытании оружия, которое, возможно даже уже состоялось.
ARRW была одной из нескольких систем вооружения со скоростью 5+ Махов, разработанных Пентагоном, и, хотя недавно от нее вроде бы отказались, Министерство обороны все равно проводит испытания. И здесь напрашивается вопрос: зачем?
Вариантов два: от ARRW действительно отказались еще в прошлом году, но испытаний гиперзвукового оружия так мало, что любые испытания полезны. И чтобы получить любые данные о характеристиках и возможностях гиперзвукового оружия, в Пентагоне решили «отстрелять» все изготовленные образцы ARRW.
Второй вариант менее приятный. За время, прошедшее с момента «отказа», разработчики в лихорадочном темпе устранили недостатки и снова представили ARRW на испытания. Или вся эта суета изначально была частью довольно хитрого плана, направленного на то, чтобы усыпить внимание Китая.
Напомним, что в 2021 году ARRW провалило несколько летных испытаний подряд — изделие не запустилось или не смогло включить ракетные двигатели после запуска и упало в море. Но в 2022 году оружие завершило три успешных летных испытания. В том числе минимум один полет прототипа в декабре того же года, в ходе которого ракета-носитель успешно запустила планирующий аппарат, достигший гиперзвуковых скоростей.
Но после второго испытательного пуска над Калифорнией 13 марта, ВВС могло только утверждать, что летательный аппарат был «успешно выпущен» из бомбардировщика B-52H, несущего его, и «выполнил несколько задач». Это не то, что можно считать идеальным выполнением задания ARRW, но и не провальным.
Министр ВВС Фрэнк Кендалл заявил членам Палаты представителей, что это «Не было успехом. Мы не получили нужных нам данных». Но на тот момент в распоряжении Пентагона оставалось еще два прототипа, при помощи которых можно было бы спасти программу.
Но в целом, к сожалению для военных, похоже, что результат был отрицательный и то испытание стало последней каплей. Глава отдела закупок ВВС США Эндрю Хантер сообщил Комитету по вооруженным силам Палаты представителей, что ВВС больше не заинтересованы в закупке ARRW — оружия, которое несколькими годами ранее было уверенно объявлено как окончательное преодоление разрыва в потенциале с ракетным арсеналом Китая и России.
Что тут можно сказать… Бывает.
Признаки того, что испытание может быть снова проведено, появились в социальных сетях и в медиапотоке ВВС в минувшие выходные. Служба информации Министерства обороны США опубликовала несколько фотографий тяжелого стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress с боевой ракетой ARRW.
Бомбардировщик находился на авиабазе Андерсен на американской территории Гуам в Тихом океане. Как отметил один из наблюдателей в социальных сетях, подобные фотографии были сделаны на базе ВВС Эдвардс в 2023 году перед аналогичным испытанием, тем самым дав повод для размышлений всем желающим.
В дополнение к фотографиям, другой пользователь социальных сетей собрал воедино несколько уведомлений для летчиков и навигационных предупреждений в окрестностях атолла Кваджалейн.
Уведомления для летчиков, также известные как NOTAM, предназначены для того, чтобы временно не допускать гражданские самолеты в описанную зону в течение определенного периода времени, например, для испытания ракеты. Навигационные предупреждения, или NAVWARN, также применяются к морякам, коммерческому судоходству и частному судоходству. В совокупности выпущенные NOTAM и NAVWARN охватывают не только прогнозируемую траекторию полета ракеты от точки запуска до атолла Кваджалейн, но и районы полета специальных самолетов, которые будут следить за испытанием, в частности, фазы запуска и конечного удара.
Атолл Кваджалейн — испытательный полигон правительства США на Маршалловых островах. В 1950-х годах атолл выдержал несколько атмосферных ядерных испытаний, а сейчас является частью испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана. Сегодня атолл используется в качестве мишени для различных ракетных испытаний, в частности, ракет Minuteman III, запущенных с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.
AGM-183A ARRW была одной из нескольких программ гиперзвуковых ракет, которые правительство США инициировало после того, как в середине 2010-х годов были обнародованы российские и китайские гиперзвуковые программы. ARRW была разработана как высокоскоростная неядерная ракета, способная уничтожать в том числе и мобильные цели. В 2018 году Flight Global заявила, что оружие развивает скорость до 20 Махов, или почти 25 000 км/ч.
Программа ARRW страдала от проблем связанных с разработкой, и как следствие - от ряда неудачных тестов. Военно-воздушные силы отменили ракету в 2023 году, но приняли решение провести два последних испытания и запустить последние две опытные ракеты. Это официальная версия.
Гиперзвуковые атмосферные полеты на больших скоростях Маха являются относительно малоизученной областью, и чем больше данных, тем лучше. В то время как гиперзвуковой полет был впервые осуществлен в конце 1950-х годов, а сегодняшние баллистические ракеты снова входят в атмосферу со скоростью 18 Махов, новое гиперзвуковое оружие летает с большими числами Маха полностью в атмосфере. Это подвергает их невероятному уровню трения о воздух и давлению, которые до недавнего времени не были до конца изучены.
После отмены ARRW ВВС сделали упор на доработку гиперзвуковой ударной крылатой ракеты HACM. В 2023 году министр ВВС Фрэнк Кендалл сравнил два оружия и заявил, что HACM «совместим с большим количеством наших самолетов и даст нам больше боевых возможностей в целом», чем ARRW. HACM - это меньшая ракета, которую могут нести истребители, в то время как ARRW была настолько большой, что ее могли нести только бомбардировщики. Также считается, что HACM имеет меньшую дальность действия из-за своего меньшего размера. Это также говорит о том, что бомбардировщик может нести больше HACM, чем ARRW, что позволяет одному самолету атаковать больше целей в военное время.
Расклад более чем спорный, потому что практика современной войны показала, что далеко не всякий самолет сможет подойти близко к территории, контролируемой современными средствами ПВО. И тут более дальнобойная ракета ничуть не хуже.
Несмотря на то, что есть явные признаки проведения испытания ARRW, никто пока не знает, когда оно состоится, или испытание уже произошло. Военно-воздушные силы обычно объявляют об испытаниях в течение 72 часов после их проведения, так что время, как говорится, покажет. И у NOTAM, и у NAVWARN есть срок действия, так что испытание точно состоится в рамках действий этих предупреждений.
Есть смысл просто дождаться следующего этапа, рано или поздно все станет известно, что это было, тривиальные изучения гиперзвукового движения или нечто большее. Есть определенные подозрения, что и отказ от программы ARRW может являться хитрым ходом. В любом случае, Китай просто обязан напрячь свою разведывательную сеть, чтобы узнать, что все-таки представляют собой испытания гиперзвуковых ракет в Тихом океане.
Американцы такая нация… Способная на неприятные сюрпризы. Мы-то с вами знаем.
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