Как провалилась украинизация и коренизация Красной Армии



Парад на Красной площади в честь праздника Октябрьской революции. 7 ноября 1925 г.

Украинизация Красной Армии и её провал

Избавление от потенциальной пятой колонны



Парад на Красной площади, Москва, 1922 год.

Проблема качества состава новых ВС

«Где со второго класса начинают изучать русский язык как обязательный предмет, где с третьего, где с четвертого, а где и вообще не вводили».

«1. Русский язык в подавляющем большинстве национальных школ совершенно не преподаётся. Так, из 728 школ Туркменской ССР русский язык преподаётся всего лишь в 321 школе; из 667 начальных школ Киргизской ССР русский язык изучается только в 189 школах, по данным 255 неполных средних школ Казахской ССР русский язык преподаётся лишь в 39 школах и только в 7 средних школах (из 75 школ). Отнюдь не лучше обстояло дело с преподаванием русского языка в школах Таджикской, Узбекской и др. республик.

2. В большинстве школ, где в данное время проводится обучение детей русскому языку, уровень преподавания его остается крайне неудовлетворительным, и в результате этого успеваемость учащихся – крайне низкой».

У нас один основной язык – русский

«Мы встали перед вопросами о том, что призываемые в армию, например, в Узбекистане, Казахстане, в Армении, в Грузии, в Азербайджане, не владеют русским языком. При таком положении приходится их оставлять на месте, и тогда наши дивизии и бригады превращаются в территориальные.

Это не армия.

Мы не так смотрим на армию.

Мы считаем, что каждая боевая единица – состоит ли она из полка, из бригады или из дивизии – она должна быть не местной армией, а армией всего Союза, составлять часть всей армии нашего Союза. Её можно передвигать и нужно передвигать в разные районы…

Иначе у нас не будет армии. У нас будет территориальная национальная, которую никуда не передвинешь и которая не составляет части той армии, которая является армией СССР, а не каких-либо отдельных армий».

«Есть у нас один язык, – отмечал Сталин, – на котором могут изъясняться все граждане СССР более или менее, – это русский язык. Поэтому мы пришли к тому, чтобы он был обязательным».



И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов. 1937 год