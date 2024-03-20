Как провалилась украинизация и коренизация Красной Армии
Парад на Красной площади в честь праздника Октябрьской революции. 7 ноября 1925 г.
Русские красноармейцы демонстративно отказывались говорить на «петлюровской мове», пренебрежительно называли её «китайской грамотой», а украинофилы требовали «всё украинизировать».
Украинизация Красной Армии и её провал
Несмотря на сокращение программы создания национальных воинских формирований («Если в дивизии осталось меньше половины русских, её нужно расформировывать»), реализация её шла сложно. Так, на Советской Украине по программе 1924 года планировали украинизировать 4 территориальные дивизии. Их собирались укомплектовать рядовыми и командно-политическим составом из числа украинцев, использовать украинский язык при несении военной службы и в партийно-политической работе, а также украинизировать военные школы.
Эта политика приносила свои плоды, и к середине 1920-х годов большинство красноармейцев Украинского военного округа по этническому происхождению считались «украинцами». Правда, надо помнить, что «украинцев» как отдельную нацию придумали только на рубеже XIX–XX вв. в среде украинствующей интеллигенции (по происхождению русской), которая играла в своего рода игру.
Идея была поддержана внешними врагами России – Австро-Венгрией и Германией. Большевики, в силу ряда политических причин, решили создать украинскую государственность и украинскую нацию. Директивным путем, записав в «украинцы» природных русских-малороссов, урожденцев Малой и Новой Руси-России (Как Малая Русь стала Украиной).
Поэтому «украинцами» в этот период были русские, рождённые в Малой Руси («Русские и украинцы – один народ»; Украинский язык – наречие русского языка). Грамотных было мало, поэтому крестьяне и рабочие в первом поколении в эти этнографические особенности не вникали. Благо русский язык оставался основным, а «мова» была южнорусским диалектом-говором, понятным всем русским.
Поэтому украинизация Красной Армии шла со скрипом. Мало кто из командиров и комиссаров полноценно владел «украинским языком». Его создавали с включением многих польских, немецких и искусственных слов, поэтому такой язык народ принимать не желал. Только из-под палки.
В 1925 году в украинизированных дивизиях украинским языком владело 40 % командиров и 37 % – политработников. В 1926 году выпуск командно-политических кадров из украинизированных военных школ смог покрыть потребности двух территориальных дивизий.
В мае 1927 года Реввоенсовет СССР утвердил 6-летний план национально-войскового строительства на 1927–1933 гг., по которому планировали сформировать ещё две территориальные дивизии. Но дело продвигалось с трудом.
В 1929 году была проведена проверка, которая показала, что командиры не спешат учить «мову» и с трудом изъясняются на украинском языке. Что многие красноармейцы не желают говорить на «петлюровской мове», и из-за этого возникают конфликты с «петлюровцами», которые требовали всё «украинизировать».
В начале 1930-х годов на фоне кризиса хлебозаготовок и голода в южных районах СССР, а также перехода к форсированной индустриализации, украинизацию Красной Армии по-тихому свернули.
«Коренизация», в сущности, вела к новым проблемам и становилась одной из предпосылок новой возможной смуты, войны города и деревни, развала Советской России на «национальные квартиры».
Избавление от потенциальной пятой колонны
В связи с переходом комплектации армии на основе всеобщей воинской повинности (закон СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 1939 года) и отказу от организационного строительства РККА по территориально-милиционному принципу, национальные воинские части и соединения, военные школы и училища преобразовывались в общесоюзные, с экстерриториальным принципом комплектования. Граждане национальных республик и областей призывались на военную службу на общих со всеми другими национальностями основаниях.
Таким образом, советское руководство в условиях приближения новой мировой войны избавилось от потенциальной пятой колонны в лице национал-сепаратистов, имеющих свои вооруженные силы. Также происходил переход к единой кадровой системе комплектования и боевой подготовки, что укрепляло Красную Армию.
Вслед за этим было принято решение о призыве на военную службу карел, финнов, литовцев, латышей, эстонцев, немцев, поляков, болгар и греков, чего ранее не было. Но призыву не подлежали парни из только что присоединенных к СССР прибалтийских республик, Северной Буковины и Бессарабии. Также советскому руководству и командованию приходилось принимать срочные меры по обучению призывников из национальных украйн-окраин русскому языку. Им владели плохо, либо вообще не владели.
В результате по мере строительства социализма в отдельно взятой стране и негласного отказа от идеи мировой революции в Советской России пришли к традиционной для Российской империи практике единой Советской (Русской) армии. Медленно, но имперские традиции восстанавливались. Это был вопрос выживания цивилизации.
От смешанной системы (территориально-милиционной и кадровой) армия возвращалась к единой кадровой системе. Территориально-милиционные дивизии отличались низкой мобильностью, слабым уровнем подготовки и дисциплины, и не могли противостоять армиям индустриальных держав.
В мае 1935 года Политбюро ЦК ВКП(б) одобрило, а советское правительство (Совнарком) утвердил план по переходу к кадровой системе комплектования и боевой подготовки частей и соединений РККА. Если до 1935 года 74 % дивизий РККА были территориально-милиционными и только 26 % – кадровыми, то уже к началу 1936 года 77 % дивизий стали кадровыми. В 1936–1938 гг. оставшиеся 23 % дивизий также перевели на кадровую основу.
С 1933 по осень 1939 года численность личного состава армии и флота возросла с 885 тыс. до более чем 2 млн человек. К июню 1941 года численность Вооруженных Сил СССР выросла до 5,3 млн человек. Это было связано с возросшей экономической мощью СССР. Страна из аграрной стала индустриальной и могла содержать большую кадровую армию.
В отличие от закона о воинской службе от 1925 года, который имел социально-классовый ограничитель, по новой Конституции 1936 года были сняты все социально-классовые ограничения. В статье 132 Конституции провозглашалось, что «всеобщая воинская повинность является законом. Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почётную обязанность граждан СССР».
1 сентября 1939 года Верховный Совет СССР принял закон о всеобщей воинской повинности, который завершил переход к единой кадровой системе. Закон провозглашал: «Все мужчины – граждане СССР, без различия расы, национальности, вероисповедания, образовательного ценза, социального происхождения и положения обязаны отбывать вооруженную службу в составе Вооруженных Сил СССР». Все новобранцы проходили службу только в кадровых частях, которые формировались по экстерриториальному принципу.
Парад на Красной площади, Москва, 1922 год.
Проблема качества состава новых ВС
Проблема была в качестве новых больших ВС СССР, оно было низким. Особенно это касалось новобранцев из национальных республик. Процессы «национализации» (коренизации) школы и культуры в национальных украйнах-окраинах проходили в первую очередь за счёт русского языка и культуры, их отодвинули на второй план. В национальных республиках, областях приоритет в системе образования отдавался изучению языка и культуры т. н. титульных наций. Изучение русского языка, культуры, истории и литературы отходило на второй план.
Выступая на октябрьском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года по вопросу преподавания русского языка в школах нацреспублик и областей СССР, Сталин не без раздражения отмечал:
В докладной записке наркома просвещения РСФСР П. А. Тюркина секретарям ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву и А. А. Жданову (февраль 1938 года) отмечалось, что
2. В большинстве школ, где в данное время проводится обучение детей русскому языку, уровень преподавания его остается крайне неудовлетворительным, и в результате этого успеваемость учащихся – крайне низкой».
Не лучше обстояли дела и с преподаванием русского языка на Украине, где он исторически занимал главное место. Русскую школу просто уничтожали в УССР, заменяя её на украинскую, русский язык вытесняли искусственной «мовой». Внедряли немецкий, английский, польский языки, но только не русский. Всячески отрывали «украинскую культуру» от русской. То есть конструировали культуру «украинской этнической химеры».
Это была большая ошибка, в первую очередь нужно было проводить русификацию, а уже затем развивать язык и письменность малых народов. Этот перегиб не прошёл даром.
Многие призывники из республик Средней Азии, Северного Кавказа и Закавказья просто-напросто не говорили на русском языке. Естественно, это значительно снижало боеспособность подразделений, где таких призывников было много. Солдаты просто не понимали команд командиров, у них был разный менталитет. А в условиях войны времени на притирку просто нет.
Таким образом, политика национализации и коренизации, которая должна была укрепить Советскую власть и государство, стала источником новых проблем. Сталин, подавив пятую колонну в лице старой ленинской гвардии, героев Гражданской войны, троцкистов и интернационалистов, переходит к традиционной для России «имперской» политике. К отказу от политико-культурной национализации (коренизации) и к русификации национальных окраин. Это было вызвано необходимостью укрепления державы, её обороноспособности и процессом форсированной индустриализации, урбанизации.
У нас один основной язык – русский
Сталин, выступая в октябре 1937 года на пленуме КЦ ВКП(б) с программной речью, посвященной проблемам изучения русского языка в национальных образованиях, отметил, что это во многом связано с обороноспособностью СССР, задачами укрепления ВС.
Сталин отмечал:
Это не армия.
Мы не так смотрим на армию.
Мы считаем, что каждая боевая единица – состоит ли она из полка, из бригады или из дивизии – она должна быть не местной армией, а армией всего Союза, составлять часть всей армии нашего Союза. Её можно передвигать и нужно передвигать в разные районы…
Иначе у нас не будет армии. У нас будет территориальная национальная, которую никуда не передвинешь и которая не составляет части той армии, которая является армией СССР, а не каких-либо отдельных армий».
Выход был только в обязательном преподавании русского языка в национальных республиках и подготовке соответствующего закона.
Все граждане, призываемы в армию, должны знать русский язык.
13 марта 1938 года принято специальное постановление ЦК ВКП(б) и советского правительства «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». Начинается русификация школ, одновременно закрываются национальные школы, педучилища и институты, проводится соответствующая работа в учебных заведениях на территориях, которые вернули в состав Советской России в 1939–1940 гг.
И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов. 1937 год
Продолжение следует...
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/, http://waralbum.ru/
- «Если в дивизии осталось меньше половины русских, её нужно расформировывать»
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