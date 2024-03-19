В Германии растут рейтинги партий, выступающих против передачи Киеву дальнобойных ракет

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В Германии растут рейтинги партий, выступающих против передачи Киеву дальнобойных ракет

В Германии провели социологическое исследование на предмет поддержки гражданами страны политических партий. Впервые за долгое время зафиксирован рост одобрения деятельности социал-демократов (СДПГ) – партии, глава которой занимает кресло канцлера ФРГ. Одобрение партии Шольца выросло примерно с 14,4% до 16%.

Немецкие эксперты считают, что связано это с решением Олафа Шольца «не идти на эскалацию украинского конфликта и не направлять ракеты Taurus Киеву».



Ещё одной партией, которая выступает категорически против поставок дальнобойного оружия Украине, является «Альтернатива для Германии». Электоральный рейтинг этой партии вырос примерно до 19,5%. С таким показателей AfG занимает второе место в общем списке партийной привлекательности в ФРГ.

На первом месте в списке – ХДС/ХСС. Казалось бы, партийцам из «гнезда» бывшей «канцлерин» нужно радоваться такому результату. Но… Дело в том, что у ХДС/ХСС рейтинг впервые с прошлого года упал ниже 30 процентов, оказавшись на отметке примерно 29,5%, о чём свидетельствуют итоги опроса, проведённого институтом Insa.

Не вошли в тройку немецкие «Зелёные», которые наиболее активно выступают за наращивание военной поддержки Украины вплоть до отправки режиму Зеленского упомянутых «Таурусов». Напомним, что одной из представительниц этой партии является глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
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    9 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:05
      — Рейтинги партий,которые против,растут,бундестаг против,канцлер против,а ракеты рано или поздно передадут ...
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 06:11
        глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
        Эта по доброте душевной может и ЯО передать !
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 06:13
      Рейтинги и прочее... у них что, прям завтра выборы?
      Профессиональные партократы умеют перед выборами устраивать шоу развлекуху, завлекуху, поднимать свой рейтинг любыми способами.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 06:22
        Цитата: rocket757
        Рейтинги и прочее... у них что, прям завтра выборы?

        Может Шольцу импичмент готовят?
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 06:30
          Зачем так сложно. И попроще варианты разные есть.
          Наглы такие "затейник", вариантов у них в загашнике никак не один, единственный.
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 06:17
      Не вошли в тройку немецкие «Зелёные», которые наиболее активно выступают за наращивание военной поддержки Украины
      Хороши «Зелёные» wink
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 06:23
        Голландец Михель
        (михель)
        +1
        Сегодня, 06:17
        Новый
        Не вошли в тройку немецкие «Зелёные», которые наиболее активно выступают за наращивание военной поддержки Украины
        Хороши «Зелёные» wink
        Так таки мерикатосы настругали этих овец в волчьих шкурах. Вот они и выслуживаются.
        1. Володин Ранг пользователя
          Володин
          +1
          Сегодня, 06:26
          Цитата: a.s.zzz888
          Так таки мерикатосы настругали этих овец в волчьих шкурах. Вот они и выслуживаются.

          Скорее, волков в овечьих шкурах
          1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
            a.s.zzz888
            +1
            Сегодня, 06:30
            Володин
            (Алексей)
            0
            Сегодня, 06:26
            Новый
            Не сразу эти "волки" проявляли себя, не сразу. Хотя, если взять овощ, с наименованием хрен, то он редьки на слаще.

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