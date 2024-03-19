В Германии растут рейтинги партий, выступающих против передачи Киеву дальнобойных ракет
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В Германии провели социологическое исследование на предмет поддержки гражданами страны политических партий. Впервые за долгое время зафиксирован рост одобрения деятельности социал-демократов (СДПГ) – партии, глава которой занимает кресло канцлера ФРГ. Одобрение партии Шольца выросло примерно с 14,4% до 16%.
Немецкие эксперты считают, что связано это с решением Олафа Шольца «не идти на эскалацию украинского конфликта и не направлять ракеты Taurus Киеву».
Ещё одной партией, которая выступает категорически против поставок дальнобойного оружия Украине, является «Альтернатива для Германии». Электоральный рейтинг этой партии вырос примерно до 19,5%. С таким показателей AfG занимает второе место в общем списке партийной привлекательности в ФРГ.
На первом месте в списке – ХДС/ХСС. Казалось бы, партийцам из «гнезда» бывшей «канцлерин» нужно радоваться такому результату. Но… Дело в том, что у ХДС/ХСС рейтинг впервые с прошлого года упал ниже 30 процентов, оказавшись на отметке примерно 29,5%, о чём свидетельствуют итоги опроса, проведённого институтом Insa.
Не вошли в тройку немецкие «Зелёные», которые наиболее активно выступают за наращивание военной поддержки Украины вплоть до отправки режиму Зеленского упомянутых «Таурусов». Напомним, что одной из представительниц этой партии является глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
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