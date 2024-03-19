Прибывший в Киев американский сенатор призвал Зеленского мобилизовать как можно больше украинцев
Украине необходимо в срочном порядке принять ужесточающий мобилизацию закон, да и вообще, все украинцы должны идти в армию добровольно, вне зависимости от возраста. С таким заявлением выступил прибывший накануне в Киев американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список экстремистов и террористов).
Американец был явно удивлен тем фактом, что все меньше украинцев хочет идти воевать и отстаивать "завоевания демократии", а точнее, хотелки США. Иначе как объяснить его заявление о том, что все граждане Украины, независимо от возраста, должны идти воевать против России. Грэм* призвал Зеленского загнать как можно больше народа в ряды ВСУ, чтобы украинская армия не зависела от американской военной помощи. Другими словами, идите и останавливайте российские танки своими телами.
- заявил сенатор, ранее выступивший за поставки оружия Украине в кредит, или в обмен на природные ресурсы. При этом он двумя руками за поставки ракет ATACMS Киеву.
Еще один сенатор, на этот раз демократ Джек Рид, выступая в Конгрессе заявил, что военная помощь США должна позволить Украине наносить удары по всей территории Крыма. В Вашингтоне надеются, что в этом году ВСУ начнут "медленно оттеснять" российские войска и наносить удары по Крыму, чтобы в 2025 году перейти в контрнаступление по всему фронту. Это якобы заставить Россию запросить переговоры на условиях Запада.
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