Прибывший в Киев американский сенатор призвал Зеленского мобилизовать как можно больше украинцев

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Прибывший в Киев американский сенатор призвал Зеленского мобилизовать как можно больше украинцев

Украине необходимо в срочном порядке принять ужесточающий мобилизацию закон, да и вообще, все украинцы должны идти в армию добровольно, вне зависимости от возраста. С таким заявлением выступил прибывший накануне в Киев американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список экстремистов и террористов).

Американец был явно удивлен тем фактом, что все меньше украинцев хочет идти воевать и отстаивать "завоевания демократии", а точнее, хотелки США. Иначе как объяснить его заявление о том, что все граждане Украины, независимо от возраста, должны идти воевать против России. Грэм* призвал Зеленского загнать как можно больше народа в ряды ВСУ, чтобы украинская армия не зависела от американской военной помощи. Другими словами, идите и останавливайте российские танки своими телами.



Я надеюсь, что те, кто годятся для службы в украинской армии, пойдут (в нее). Не могу поверить, что она с 27 (лет) (...) Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет

- заявил сенатор, ранее выступивший за поставки оружия Украине в кредит, или в обмен на природные ресурсы. При этом он двумя руками за поставки ракет ATACMS Киеву.

Еще один сенатор, на этот раз демократ Джек Рид, выступая в Конгрессе заявил, что военная помощь США должна позволить Украине наносить удары по всей территории Крыма. В Вашингтоне надеются, что в этом году ВСУ начнут "медленно оттеснять" российские войска и наносить удары по Крыму, чтобы в 2025 году перейти в контрнаступление по всему фронту. Это якобы заставить Россию запросить переговоры на условиях Запада.
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    5 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:21
      «Грэм* призвал Зеленского загнать как можно больше народа в ряды ВСУ, чтобы украинская армия не зависела от американской военной помощи» —

      — «Микола в армію не піде, у нього взувати нічого»...
    2. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 06:21
      Где мы народ возьмем для заселения территории Украины?
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 06:32
        Поселяться на земли, разоренные дотла, превращенные в "лунный пейзаж", и загаженные ураном? Только если от полной безнадеги. Хотя можно еще Мастурбеков туда отправлять, у них в Средней Азии еще хуже.
    3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 06:27
      Иначе как объяснить его заявление о том, что все граждане Украины, независимо от возраста, должны идти воевать против России.
      "Там баллом правит сатана!" angry
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:29
      Американец был явно удивлен тем фактом, что все меньше украинцев хочет идти воевать и отстаивать "завоевания демократии", а точнее, хотелки США

      ОНО еще удивляется!!! am В гробу они видели вашу дерьмократию. am

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