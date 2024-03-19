Российские войска продвинулись северо-западнее Вербового в направлении дороги на Орехов

Российские войска продолжают теснить противника на Запорожском направлении. Шаг за шагом ВС РФ продвигаются там, где летом прошлого года ВСУ проводили своё нашумевшее контрнаступление, в результате которого смогли взять населённый пункт Работино. В ходе своего контрнаступления российская армия отбила у противника значительные территории и продолжает отбрасывать подразделения ВСУ с позиций.Стало известно о том, что в течение минувших суток ВС РФ продвинулись ещё примерно на 800 м северо-западнее населённого пункта Вербовое. Продвижение идёт в сторону так называемой Успеновской балки – к дороге, ведущей к городу Орехов, оккупированному на данный момент ВСУ.Напомним, что несколько дней назад Вооружёнными силами России был освобождено село Мирное в районе Гуляйполя Запорожской области. Обращает этот факт на себя особое внимание по нескольким причинам. Во-первых, на Гуляйпольском направлении практически с 2022 года не было особой военной активности. Во-вторых, освобождение Мирного было осуществлено ВС РФ через пару дней после заявления Зеленского о том, что ВСУ «остановили российское наступление». Кстати, то заявление главы киевского режима раскритиковали сами украинские военные, находящиеся на фронте и посоветовавшие Зеленскому самому спуститься в окоп и посмотреть, как «наступление русских остановлено».

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