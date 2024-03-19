Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии «событий в Буче»
Глава военного ведомства Южной Кореи Син Вон-сик подверг сомнению достоверность украинской версии событий в Буче, отказавшись давать им оценку. Об этом он заявил на пресс-конференции для иностранных журналистов.
Министр обороны Южной Кореи ответил на просьбу российского журналиста прокомментировать события в украинской Буче в той интерпретации, в которой их подает Киев. Син Вон-сика попросили объяснить, могут ли военные при организованном выводе войск с какого-нибудь населенного пункта якобы бросить там тела гражданских лиц. Южнокорейский военный усомнился в такой версии, но отметил, что ему неуместно давать свои оценки, поскольку все обстоятельства случившегося не установлены. В то же время, Сеул осуждает боевые действия на Украине.
- приводит РИА Новости слова министра обороны Южной Кореи.
Ранее Киев обвинил Россию в якобы убийстве мирных жителей Бучи и оставления их тел прямо на улицах во время отвода войск из-под Киева. При этом Зеленский и его шайка не смогли предоставить никаких доказательств этому, кроме самостоятельно сфабрикованных. Впрочем, это не мешает хунте возить различных западных политиков в Бучу и притворно "скорбеть" по якобы "убитым русскими" украинцах.
Российское Минобороны неоднократно заявляло, что не воюет против мирных жителей, а Буча - это провокация, устроенная Киевом с помощью своих западных спонсоров.
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