Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии «событий в Буче»

15
Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии «событий в Буче»

Глава военного ведомства Южной Кореи Син Вон-сик подверг сомнению достоверность украинской версии событий в Буче, отказавшись давать им оценку. Об этом он заявил на пресс-конференции для иностранных журналистов.

Министр обороны Южной Кореи ответил на просьбу российского журналиста прокомментировать события в украинской Буче в той интерпретации, в которой их подает Киев. Син Вон-сика попросили объяснить, могут ли военные при организованном выводе войск с какого-нибудь населенного пункта якобы бросить там тела гражданских лиц. Южнокорейский военный усомнился в такой версии, но отметил, что ему неуместно давать свои оценки, поскольку все обстоятельства случившегося не установлены. В то же время, Сеул осуждает боевые действия на Украине.



Что касается российской "резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки

- приводит РИА Новости слова министра обороны Южной Кореи.

Ранее Киев обвинил Россию в якобы убийстве мирных жителей Бучи и оставления их тел прямо на улицах во время отвода войск из-под Киева. При этом Зеленский и его шайка не смогли предоставить никаких доказательств этому, кроме самостоятельно сфабрикованных. Впрочем, это не мешает хунте возить различных западных политиков в Бучу и притворно "скорбеть" по якобы "убитым русскими" украинцах.

Российское Минобороны неоднократно заявляло, что не воюет против мирных жителей, а Буча - это провокация, устроенная Киевом с помощью своих западных спонсоров.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    15 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +4
      Сегодня, 06:48
      Син Вон-сик подверг сомнению достоверность украинской версии событий в Буче, отказавшись давать им оценку.

      Если не ошибаюсь Южная Корея поставляет боеприпасы на т. н. украину... Не пойму какая разница для нас, что сказал какой - то министр обороны Южной Кореи...
      1. LeutnantTom Ранг пользователя
        LeutnantTom
        -3
        Сегодня, 07:13
        Это логично, Россия пытается навести порядок в Буче.
        Разоблачение лжи Киева и Запада.
        Например, почему Киев не отправил в ЕС список погибших мирных жителей, предположительно убитых Россией?
        Или почему мэр, сияя от радости над якобы освобожденным городом Буча, объявил, что Буча наконец-то освобождена, но ни слова не сказал о погибших мирных жителях?
        И так вы сможете доказать, что история о Бутче – это ложь Киева и Запада.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 07:27
          И так вы сможете доказать, что история о Бутче – это ложь Киева и Запада.

          Я думаю и утруждать себя не стоит. Смысла не вижу. Один раз в ООН сказали и хватит... Так можно бесконечно, метать бисер перед свиньями...
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 07:31
          [
          b]Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии «событий в Буче»[/b]

          И правильно сделал, что усомнился... Войдём в Бучу(надеюсь...) и разберёмся кто эту ложь и для чего скроил... am
          1. LeutnantTom Ранг пользователя
            LeutnantTom
            +1
            Сегодня, 07:48
            Почему понятно! Это произошло из-за мирных переговоров в Стамбуле.А то, что произошло дальше, стало печально известным!
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 07:46
        Цитата: Msi
        Син Вон-сик подверг сомнению достоверность украинской версии событий в Буче, отказавшись давать им оценку.

        Если не ошибаюсь Южная Корея поставляет боеприпасы на т. н. украину... Не пойму какая разница для нас, что сказал какой - то министр обороны Южной Кореи...

        Согласен с вами.
        Нам нужно снять санкции с КНДР, и помочь северокорейцам с ресурсами и военными технологиями.
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 07:14
      До них доходит как до обезьяны на дереве, не прошло и двух лет.
      1. tatarin1972 Ранг пользователя
        tatarin1972
        +1
        Сегодня, 07:19
        Что до них доходит? Всё всё прекрасно знают, но говорят, то, что от них требует хозяин, или не говорят вообще. А правду они будут говорить только в двух случаях, когда Россия займет место лидера в мире или их тестикулы окажутся в закрывающихся дверях.
      2. BABAY22 Ранг пользователя
        BABAY22
        0
        Сегодня, 08:31
        Не стоит считать руководство серьезных стран за идиотов. Там всё прекрасно понимают. Это пропаганда для пипла. Пропаганда сработала, пипл схавал и забыл через неделю. А под это дело срыв договоренностей, кучу санкций и коалиций по поставке оружия организовали.
        Вроде мы сами накосячили, что врагу такую возможность предоставили, но война ведь, а это их методы ведения войны по всем фронтам.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:23
      Глава военного ведомства Южной Кореи Син Вон-сик подверг сомнению достоверность украинской версии событий в Буче,
      И в тоже время ушел от прямого ответа сославшись на неустановленный факт, который не позволяет ему давать оценки. Даже признание того, что факт "российской резни" (по версии киева подхваченной Западом) не установлен уже играет не в пользу киева. Все за кордоном отлично понимают и знают кто совершил это преступление, но консолидированность против России не позволяет сказать правду.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 07:25
      В то же время, Сеул осуждает боевые действия на Украине
      Так осуждает, что поставляет оружие майданутым
    5. Feodor13 Ранг пользователя
      Feodor13
      +1
      Сегодня, 07:26
      Каждый такой вопрос журналиста - это укол, это маленький удар по глобальному вранью Запада.

      Тут в чем эффект: неуверенность министра, и его признание что спустя 2 года - нет фактов.
      Как так? Спустя 2 года!!! А вот так вот. Министр обороны известной страны вынужден "мычать".

      Так что журналисты тоже воюют. Всё идет в копилку нашей победы.
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:33
      Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии «событий в Буче»
      . "Шито белыми нитками"... можно предположить, что и у них поговорки с таким же смыслом есть.
      Наглосаксы всеми силами хотят убедить всех в том, что "мордор" это угроза всем и вся...
      Вот только во многих местах, "полосатики и К" , оставили о себе страшную память и многие этого не забыли!!!
    7. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      0
      Сегодня, 07:48
      Как то он аполитично рассуждает, может лишиться своего поста, такое там не в моде
    8. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 08:41
      Хоть бы авторы заметки указали, а который из двух перцев на фото министр? Оба не очень уж узкоглазые.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»