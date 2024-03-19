Вооружённые группировки на Гаити атаковали электростанцию, частично обесточив столицу страны и посольство США

Подобные акты хищений и диверсий ещё больше усугубляют и без того плохое финансовое и техническое положение компании и эксплуатируемых объектов. Мы принимаем меры для восстановления электроснабжения.

В латиноамериканском государстве Гаити продолжается вооружённое противостояние, верх в котором берут группировки под командование бывшего полицейского Джимми Шеризье по прозвищу «Барбекю». Напомним, что в недавнем интервью американским СМИ Шеризье сравнивал себя то с Фиделем Кастро, то с Робином Гудом и говорил о том, что никогда не подвергнет опасности в ходе совершаемой революции гаитян низших сословий.Сегодня стало известно о том, что вооружённые формирования атаковали электростанцию Варре и как минимум четыре подстанции на территории страны. В ходе нападения из работоспособного состояния было выведено оборудование объектов электрогенерации и снабжения, похищена документация, офисная техника. В результате этих атак большая часть столицы страны Порт-о-Пренса и пригородов осталась без электричества.Все энергообъекты, атакованные вооружёнными группировками Джимми Шеризье, эксплуатировались компанией EDH («Электрификация Гаити»).В американских СМИ говорят о том, что посольству США пришлось переходить на автономные источники электроэнергии из-за событий в Порт-о-Пренсе. При этом несколько недель назад в посольство США были направлены отряды спецназа для охраны американских дипломатов.Руководство компании EDH:Тем временем стало известно, что Шеризье пошёл на заключение договорённостей с другими группировками на Гаити для установления полного контроля над столицей страны.