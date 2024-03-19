Вооружённые группировки на Гаити атаковали электростанцию, частично обесточив столицу страны и посольство США

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Вооружённые группировки на Гаити атаковали электростанцию, частично обесточив столицу страны и посольство США

В латиноамериканском государстве Гаити продолжается вооружённое противостояние, верх в котором берут группировки под командование бывшего полицейского Джимми Шеризье по прозвищу «Барбекю». Напомним, что в недавнем интервью американским СМИ Шеризье сравнивал себя то с Фиделем Кастро, то с Робином Гудом и говорил о том, что никогда не подвергнет опасности в ходе совершаемой революции гаитян низших сословий.

Сегодня стало известно о том, что вооружённые формирования атаковали электростанцию Варре и как минимум четыре подстанции на территории страны. В ходе нападения из работоспособного состояния было выведено оборудование объектов электрогенерации и снабжения, похищена документация, офисная техника. В результате этих атак большая часть столицы страны Порт-о-Пренса и пригородов осталась без электричества.



Все энергообъекты, атакованные вооружёнными группировками Джимми Шеризье, эксплуатировались компанией EDH («Электрификация Гаити»).

В американских СМИ говорят о том, что посольству США пришлось переходить на автономные источники электроэнергии из-за событий в Порт-о-Пренсе. При этом несколько недель назад в посольство США были направлены отряды спецназа для охраны американских дипломатов.

Руководство компании EDH:

Подобные акты хищений и диверсий ещё больше усугубляют и без того плохое финансовое и техническое положение компании и эксплуатируемых объектов. Мы принимаем меры для восстановления электроснабжения.

Тем временем стало известно, что Шеризье пошёл на заключение договорённостей с другими группировками на Гаити для установления полного контроля над столицей страны.
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    13 комментариев
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    1. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      -1
      Сегодня, 07:09
      "тапки" всё ближе и ближе подбираются к "граду на холме" laughing
      1. Anarchist Ранг пользователя
        Anarchist
        -2
        Сегодня, 07:12
        -Прилетаю я как-то на Гаити. Кстати, а вы не были на Гаити?
        - Гаити, Гаити... Не нужна нам никакая Гаити! Нас и здесь неплохо кормят.
        (С)
        Или там Таити были? Но смысл тот же.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          -2
          Сегодня, 07:22
          В американских СМИ говорят о том, что посольству США пришлось переходить на автономные источники электроэнергии из-за событий в Порт-о-Пренсе.

          Американцы то перейдут на автономные источники, а вот простые гаитяне останутся без света... Никогда не понимал вот таких "революционеров", действующих из принципа - "Чем хуже, тем лучше"... Чем же они тогда от тех же американцев отличаются...??? Это же их основной принцип внешней политики - раздувать кругом хаос и пожар, а потом ловить рыбку в мутной воде.. am
    2. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +1
      Сегодня, 07:11
      Ширизье конечно не куевское нюханье ,но результаты у них,по моему одинаковы-разрушение . . . winked
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 07:16
      Странно что нас ещё не обвинили в этих событиях.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 07:23
      Будем надеяться, что этот доморощенный Фидель Кастро и Робин Гуд когда-нибудь обратит внимание на матрасную державу wink
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        -1
        Сегодня, 08:03
        Уже давно обратил, и пытается выбить помощь жратвой и баблом. Своей-то экономики у них с прошлого века нет.
      2. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 08:47
        У него равноценного флота нет, чтобы США атаковать! А строить и обучать персонал для него долго...
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 08:48
          Цитата: Кот Александрович
          У него равноценного флота нет, чтобы США атаковать
          Иногда атакуют изнутри, выедая основу государства wink
    5. Наган Ранг пользователя
      Наган
      -1
      Сегодня, 07:58
      Оптимальный вариант - не вмешиваться во внутренние дела Гаити, и не позволять аборигенам покидать родную землю, ни морем, ни через границу Доминиканы. Тогда за довольно короткое время они сожрут (буквально употребят в пищу) друг друга, потому что они уже несколько поколений не занимались сельским хозяйством и жили за счет гуманитарки и туристов в немногих изолированных анклавах типа Labadee, а промышленности там и в лучшие времена не было. Кстати, жрать человечину им не в новинку, этим они занимались даже в относительно "благополучные" времена правления клана Дювалье, правда тогда не с голодухи, а как часть псевдо-Африканских обрядов, которые этот клан насаждал в качестве "оригинальной культуры". После этого можно будет начинать историю этой территории с чистого листа и с новым населением, не имеющим исторического багажа и кровной связи с предшественниками. Но, увы, сердобольная "прогрессивная мировая общественность" опять пошлет туда гуманитарку и продлит никчемное существование этого несостоявшегося государства.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      -1
      Сегодня, 08:01
      „Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.“ (Томас Карлейль).
      1. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        0
        Сегодня, 08:09
        Интересно, а как у американцев с водой и канализацией? Если доставлять им проблемы, то по полной.
    7. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 08:44
      И правильно - все революционеры, повстанцы, борцы за народное счастье должны объединяться!

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