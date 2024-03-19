Советник главы ДНР назвал минимальную ширину возможной санитарной зоны на Украине
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Санитарную зону для предотвращения обстрела российских территорий украинскими войсками необходимо создавать не только в Харьковской области, а вдоль границ всех российских регионов, граничащих с так называемой Украиной. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
Создание санитарной зоны, о которой накануне говорил российский президент, должно проводится вдоль границ всех российских регионов, включая новые. Для того чтобы исключить обстрелы территории, необходимо отодвинуть ВСУ на 250 км, и это минимум. Такую ширину будет сложно преодолеть имеющимися у ВСУ средствами поражения.
Нам нужна санитарная зона именно по радиусу действия наиболее дальнобойного вооружения, которое есть у противника. Соответственно, эта санитарная демилитаризованная зона должна проходить от исходных границ России в глубину территории противника. Какова дальность самого дальнобойного вооружения на Украине? Это порядка 250 километров. Как минимум на такое расстояние мы должны обезопасить свои границы от вероятных ударов противника
Со своей стороны отметим, что даже расстояние в 250 км не обеспечит безопасности российских регионов, поскольку существующий в Киеве режим не остановится ни перед чем, чтобы нанести удары по России, а Запад ему в этом поможет, поставляя дальнобойные ракеты. Единственным вариантом в этом случае является полная демилитаризация Украины, а для этого необходимо брать все остальные территории, включая Киев. А там уже решать, что оставить новой Украине.
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