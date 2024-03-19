Советник главы ДНР назвал минимальную ширину возможной санитарной зоны на Украине

Нам нужна санитарная зона именно по радиусу действия наиболее дальнобойного вооружения, которое есть у противника. Соответственно, эта санитарная демилитаризованная зона должна проходить от исходных границ России в глубину территории противника. Какова дальность самого дальнобойного вооружения на Украине? Это порядка 250 километров. Как минимум на такое расстояние мы должны обезопасить свои границы от вероятных ударов противника

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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