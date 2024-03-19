Советник главы ДНР назвал минимальную ширину возможной санитарной зоны на Украине

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Советник главы ДНР назвал минимальную ширину возможной санитарной зоны на Украине

Санитарную зону для предотвращения обстрела российских территорий украинскими войсками необходимо создавать не только в Харьковской области, а вдоль границ всех российских регионов, граничащих с так называемой Украиной. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Создание санитарной зоны, о которой накануне говорил российский президент, должно проводится вдоль границ всех российских регионов, включая новые. Для того чтобы исключить обстрелы территории, необходимо отодвинуть ВСУ на 250 км, и это минимум. Такую ширину будет сложно преодолеть имеющимися у ВСУ средствами поражения.



Нам нужна санитарная зона именно по радиусу действия наиболее дальнобойного вооружения, которое есть у противника. Соответственно, эта санитарная демилитаризованная зона должна проходить от исходных границ России в глубину территории противника. Какова дальность самого дальнобойного вооружения на Украине? Это порядка 250 километров. Как минимум на такое расстояние мы должны обезопасить свои границы от вероятных ударов противника

- приводит РИА Новости слова Гагина.

Со своей стороны отметим, что даже расстояние в 250 км не обеспечит безопасности российских регионов, поскольку существующий в Киеве режим не остановится ни перед чем, чтобы нанести удары по России, а Запад ему в этом поможет, поставляя дальнобойные ракеты. Единственным вариантом в этом случае является полная демилитаризация Украины, а для этого необходимо брать все остальные территории, включая Киев. А там уже решать, что оставить новой Украине.
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    42 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 07:19
      — По Днепру,а в Запорожской,Херсонской,Николаевской и Одесской областях севернее на 250 км с учётом рельефа ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +6
        Сегодня, 07:27
        оветник главы ДНР назвал минимальную ширину возможной санитарной зоны на Украине

        От Донецка и до Ужгорода... Для всех остальных неподконтрольных зон Запад всё равно поставит ракеты долетающие до Донецка, Луганска и Белгорода... am
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +2
          Сегодня, 07:38
          Цитата: Lev_Russia
          оветник главы ДНР назвал минимальную ширину возможной санитарной зоны на Украине

          От Донецка и до Ужгорода... Для всех остальных неподконтрольных зон Запад всё равно поставит ракеты долетающие до Донецка, Луганска и Белгорода... am

          Согласен с вами на счёт Западной границы Украины.
          Украинские беспилотники бомбят Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Энгельс, Московский Кремль и т.д.
          Этот Гагин вообще новости не читает. Хатаскрайник какой-то.
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +7
      Сегодня, 07:20
      Пока не вычистим всю эту территорию от бандэрлогов , никакая санитарная зона не поможет.
      1. Александр 3 Ранг пользователя
        Александр 3
        0
        Сегодня, 07:33
        Небольшой экскурс в историю -Когда немцы в 1943 году создавали ваффен СС,то на Галичине вместо ,желаемых 15 тысяч пришли записываться 75 тысяч галичан .Вот и думайте -где должна проходить граница.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 07:41
          Цитата: Александр 3
          Небольшой экскурс в историю -Когда немцы в 1943 году создавали ваффен СС,то на Галичине вместо ,желаемых 15 тысяч пришли записываться 75 тысяч галичан .Вот и думайте -где должна проходить граница.

          Как это помогло Гитлеру?
          1. Александр 3 Ранг пользователя
            Александр 3
            0
            Сегодня, 07:46
            Я о территории и границе безопасности .Мой Дед погиб на этой войне с нацистами.Сейчас опять наши люди гибнут в войне с нацистами.
          2. Kartograf Ранг пользователя
            Kartograf
            0
            Сегодня, 08:06
            Цитата: Бородач
            Цитата: Александр 3
            Небольшой экскурс в историю -Когда немцы в 1943 году создавали ваффен СС,то на Галичине вместо ,желаемых 15 тысяч пришли записываться 75 тысяч галичан .Вот и думайте -где должна проходить граница.

            Как это помогло Гитлеру?

            Гитлеру не помогло,но тогда СССР имел 250 млн населения и помощь от США,а сейчас наоборот,миллиард населения Европы и помощь США против 140 млн России
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 07:21
      Санитарную зону для предотвращения обстрела
      Она же должна быть и санитарной зоной от каклофф. От них всегда много вони wink
    4. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +6
      Сегодня, 07:21
      Хочется спросить у Яна Гагина, как он собирается делать "делать" санитарную зону шириной 250 км? И что это в конечном итоге даст? Украина получит ракеты с дальностью стрельбы в 350 км и что дальше? Балоболы...
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 07:24
        Цитата: Владимир М
        Хочется спросить у Яна Гагина, как он собирается делать "делать" санитарную зону шириной 250 км? И что это в конечном итоге даст? Украина получит ракеты с дальностью стрельбы в 350 км и что дальше? Балоболы...

        по всей длинне ЛБС ? 1000 км примерно ?
      2. Пуз Большой Ранг пользователя
        Пуз Большой
        +3
        Сегодня, 07:34
        Будет повод задвинуть зону ещё глубже, и так до самых западных границ...
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          0
          Сегодня, 08:04
          Вы размер армии, мвд и сколько такое будет стоить содержать в год, для контроля такой территории, представляете? Это не компьютерная игра.
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            0
            Сегодня, 08:38
            Цитата: Копчёный
            Вы размер армии, мвд и сколько такое будет стоить содержать в год, для контроля такой территории, представляете? Это не компьютерная игра.

            Если вы думаете, что ваш смартфон, банкоматы, видеокамеры систем видеонаблюдения и т.д. не следят за вами, то вы глубоко заблуждаетесь. Система цифрового рабства была отработана во время пандемии коронавируса. Сейчас гораздо-гораздо сложнее шхерится по схронам, чем дедушкам бандеровцев.
            1. Копчёный Ранг пользователя
              Копчёный
              0
              Сегодня, 08:41
              Понятно. Вам виднее конечно. Если что, с такими знаниями Вас с распростёртыми объятиями возьмут в любое силовое ведомство.
    5. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +4
      Сегодня, 07:25
      Вроде с географией всегда дружил. Если от ЛБС и границы Брянской, Курской и Белгородской областей всё отодвинуть на 250 км, то и рейха не останется. Я-то "за", конечно. Это Гагин так пошутил, что ли? laughing
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:28
      Советник главы ДНР назвал минимальную ширину возможной санитарной зоны на Украине
      . Как бы идея "санитарной зоны" не захватила умы некоторых, ответственно безответственрых!!!
      У нас "полезных дурней" тоже хватает... они тоже помнят поговорку "жираф большой, ему видней".
      Впрочем, что там увидел, задумал "большой жираф" под разберись???
      А так... надо освобождать НАШИ ЗЕМЛИ и делать безопасной жизнь наших людей! Других целей нет и не должно быть вообще.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:44
        Цитата: rocket757
        Советник главы ДНР

        Н-да...поганые советники у главы ДНР. ""Казачок-то засланный". Никаких санитарных зон!! И Киев брать обязательно.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 07:52
          Что примечательно... всякие советники, вроде как и не "голуби мира", но погляди на таких и как то бе е е, не приятно, как минимум.
        2. Хорон Ранг пользователя
          Хорон
          +1
          Сегодня, 08:29
          Цитата: Егоза
          Цитата: rocket757
          Советник главы ДНР

          Н-да...поганые советники у главы ДНР. ""Казачок-то засланный". Никаких санитарных зон!! И Киев брать обязательно.

          250 км только от старых регионов или ото всех? Что там останется от окраины после этого?
          И Киев брать обязательно.

          От крайней точки рос.границы брянской области до киева менее 250 км.
          Вопрос в другом, силёнок хватит создать такую зону безопасности? Всё это лишь слова, а так можно и на 3000 км отодвигать и даже марс колонизировать. request
    7. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      +3
      Сегодня, 07:37
      Вот только про санитарную зону болтают с июня 2023г., а воз и ныне там. Могли бы ее сделать - давно бы сделали. Каждый квадратный километр этой зоны придется с боями и потерями выгрызать у хахлов.
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:44
      даже расстояние в 250 км не обеспечит безопасности российских регионов
      Полностью согласен с автором. Отодвигая противника вглубь его территории под обстрелами будут оставаться вновь освобожденные территории. А значит в идеале - уничтожение бандеровского режима и отсутствия у него возможностей наносить такие удары. Предполагаемые "договоренности", например с теми же американцами - пустой звук и отсутствие гарантий.
    9. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +1
      Сегодня, 07:44
      Единственный вариант в этом случае — полная демилитаризация Украины, а для этого необходим захват всех остальных территорий, включая Киев. И тогда пришло время решить, что оставить новой Украине.
      - Возможно!
      Однако операция займет годы и будет стоить многих жизней, не говоря уже о расходах.
      Но полная демилитаризация никогда не была достигнута в истории ни одной другой страны.
      Посмотрите Югославию, после войны в Югославии были многочисленные тайники для оружия, которые так и не были найдены! А Югославия относительно небольшая.
      Чтобы защитить границу на Земле, необходимо строительство Берлинской стены 2.0. И должно и должно быть построено. Это означает, что российское население, проживающее на границе, защищено от танков и партизан.
      А после стены будет построена оборона для защиты российского населения от дронов и ракет.
      Мы никогда не должны забывать, как на протяжении многих лет воспитывались дети в Украине!
      Антироссийский и национал-социалистический. Достаточно посмотреть учебники украинской истории, которые раздавались в украинских школах.
      Потребуются годы, чтобы снова научить детей в Украине здравому смыслу. Пусть об этом позаботится Запад!
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 07:53
        Цитата: LeutnantTom
        Единственный вариант в этом случае — полная демилитаризация Украины, а для этого необходим захват всех остальных территорий, включая Киев. И тогда пришло время решить, что оставить новой Украине.
        - Возможно!
        Однако операция займет годы и будет стоить многих жизней, не говоря уже о расходах.
        Но полная демилитаризация никогда не была достигнута в истории ни одной другой страны.
        Посмотрите Югославию, после войны в Югославии были многочисленные тайники для оружия, которые так и не были найдены! А Югославия относительно небольшая.
        Чтобы защитить границу на Земле, необходимо строительство Берлинской стены 2.0. И должно и должно быть построено. Это означает, что российское население, проживающее на границе, защищено от танков и партизан.
        А после стены будет построена оборона для защиты российского населения от дронов и ракет.
        Мы никогда не должны забывать, как на протяжении многих лет воспитывались дети в Украине!
        Антироссийский и национал-социалистический. Достаточно посмотреть учебники украинской истории, которые раздавались в украинских школах.
        Потребуются годы, чтобы снова научить детей в Украине здравому смыслу. Пусть об этом позаботится Запад!

        Согласен с вами. Пусть запад о них позаботится.
        Поэтому всех западенцев надо депортировать на Запад. Это лучше, чем в Руанду из Великобритании.
        Почему наглосаксам можно депортировать беженцев к людоедам, а нам нельзя депортировать скакуасов в просвещенную Европу?
        Когда прочитал ваши стенания про детей, сразу Остапа Бендера вспомнил.
    10. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 07:49
      Цитата: Александр 3
      Я о территории и границе безопасности .

      Вы думаете, что беспилотники с Галичины не долетят до Кремля?
      Легко долетят. Ваше предложение не имеет смысла. Проще на всех галичан ошейники с ГЛОНАСС-трекером надеть, чтобы по схронам не лазили.
      1. LeutnantTom Ранг пользователя
        LeutnantTom
        +1
        Сегодня, 08:01
        Это всего лишь предложение!
        Технологии будут продолжать развиваться, и любой дрон сможет быть сбит с неба.
        На каждое наступательное оружие есть оборонительное. Это 21 век!
        Проще поставить на всех галичан ошейники с ГЛОНАСС-трекером, чтобы они в тайники не лезли.
        - Получайте удовольствие, пытаясь!
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 08:10
          Цитата: LeutnantTom
          Это всего лишь предложение!
          Технологии будут продолжать развиваться, и любой дрон сможет быть сбит с неба.
          На каждое наступательное оружие есть оборонительное. Это 21 век!
          Проще поставить на всех галичан ошейники с ГЛОНАСС-трекером, чтобы они в тайники не лезли.
          - Получайте удовольствие, пытаясь!

          Любой дрон сможет быть сбит? Вы реально так думаете? Ещё ДЕСЯТЬ лет назад разрабатывали орникоптеры и инсектокоптеры. Вы не смотрели фильм Терминатор с Арнольдом Шварценеггером? Терминаторы уже шагают по планете. Джинн уже выпущен из бутылки, и фарш вспять не провернуть. А вот депортировать скакуасов с территории бывшей Украины, а на остальных, в рамках денацификации, установить ГЛОНАСС-трекеры, легко. Все цифровые технологии по тотальному контролю за населением уже были отработаны во время так называемой пандемии коронавируса.
          1. LeutnantTom Ранг пользователя
            LeutnantTom
            +2
            Сегодня, 08:27
            Терминаторы уже гуляют по планете. Джинн уже вышел из бутылки и фарш уже не повернуть вспять.

            Вы правы в этом вопросе. А может быть, это работает, что кто-то растворяется до точки невидимости и попадает в другое [желаемое] место, где снова обретает форму, как в серии Starship Enterprise.
            1. Бородач Ранг пользователя
              Бородач
              0
              Сегодня, 08:33
              Цитата: LeutnantTom
              Терминаторы уже гуляют по планете. Джинн уже вышел из бутылки и фарш уже не повернуть вспять.

              Вы правы в этом вопросе. А может быть, это работает, что кто-то растворяется до точки невидимости и попадает в другое [желаемое] место, где снова обретает форму, как в серии Starship Enterprise.

              Ну, это вы, батенька, загнули. laughing
              До таких технологий человечество ещё пока не дошло.
              1. LeutnantTom Ранг пользователя
                LeutnantTom
                0
                Сегодня, 08:48
                Поэтому я и написал МОЖЕТ! drinks Давай выпьем пива, друг мой!
                1. Бородач Ранг пользователя
                  Бородач
                  0
                  Сегодня, 08:49
                  Цитата: LeutnantTom
                  Поэтому я и написал МОЖЕТ! drinks Давай выпьем пива, друг мой!

                  Поддерживаю. drinks drinks drinks
    11. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      0
      Сегодня, 07:52
      И сколько лет ждать . Границу атакует 2500 человек , всего 2500 человек . А наши сидят в обороне .
    12. AntonR7 Ранг пользователя
      AntonR7
      +1
      Сегодня, 08:10
      Никаких санитарных зон. Только ликвидация украины с включением территорий бывшей украины в состав России.
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        +1
        Сегодня, 08:17
        Осталось дело за малым, вступить в ряды ВС России и осуществить задуманное.
    13. Million Ранг пользователя
      Million
      +4
      Сегодня, 08:10
      Новостной заголовок из Ленты .ру
      "«Весь город — сплошные руины» Белгородский Грайворон страдает от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как выживают люди?"
      Как то странно СВО проходит.
    14. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +1
      Сегодня, 08:12
      Гнать их Тварей до польской границы, вот Такой должна быть санитарная зона, чтобы не было этой Нечисти на Нашей Земле, тогда будет в Самый Раз ❗❗❗
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        0
        Сегодня, 08:18
        Вы конкретно уже гоните?
    15. ВлР Ранг пользователя
      ВлР
      +2
      Сегодня, 08:15
      Между тем, "Московский и комсомолец" сообщает:
      Белгородцы массово начали писать комментарии под постами в группе «Первого канала». Кто-то просит, а кто-то уже требует обратить внимание на непростую ситуацию в Белгороде.
      «Пока вся страна отмечает праздники, мы прячемся от обстрелов. Люди гибнут каждый день. Огромное количество разрушений. Люди вынуждены ехать на работу, оставляя дома детей одних. И не знаешь, что будет? Обстрелы, обстрелы, обстрелы. Сколько ещё можно! Мы тоже хотим жить, строить планы на будущее, праздновать праздники. Мы – Россия! Так защитите нас!», - написала одна из подписчиц.
      Также люди отправляют хэштэг #БелгородэтоРоссия.

      https://www.mk-belgorod.ru/amp/social/2024/03/17/belgorodcy-pod-postami-pervogo-kanala-prosyat-obratit-vnimanie-na-situaciyu-v-gorode.html
      Белгородский Минздрав:
      11 человек погибли, 80 пострадали при обстрелах за неделю

      На этом фоне, действительно, возникают вопросы о 90% белгородцев, проголосовавших на прошедших выборах за Путина: что за "раздвоение личностей"? Они практически поголовно довольны ситуацией и полностью одобряют происходящее или все-таки нет? Или - недовольны только "представители пятой колонны"? А остальные - приветствуют ход и развитие СВО?
    16. Пахарь Ранг пользователя
      Пахарь
      +1
      Сегодня, 08:25
      Ни какие санитарные зоны не помогут. Положит конец этой СВО могут: 1 - скорое взятие под контроль всей территории Украины т.к. процесс укрепления и модернизации ВСУ идет постоянно, 2- достигнуть мировое соглашение двух сторон. Думаю, первое решение, весьма проблематично. второе - не реалистично.
    17. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +1
      Сегодня, 08:29
      Минимальная зона - ликвидация Украины. В крайнем случае - оставить полякам Лембергскую область
    18. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      0
      Сегодня, 08:44
      Самый лучший вариант предложил Дима Медведев.
    19. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      0
      Сегодня, 08:46
      ..Единственным вариантом в этом случае является полная демилитаризация Украины, а для этого необходимо брать все остальные территории, включая Киев
      Вот так открыл Америку! laughing
      По-моему, это и ежу понятно довольно давно, чуть ли не с самого начала СВО. Вот только наш гарант все никак не может разродиться на конкретику, да официальные лица что-то мямлят невнятное. ((

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