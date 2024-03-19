Евросоюз принял законопроект, позволяющий перечислять Украине доходы от замороженных российских активов

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Евросоюз принял законопроект, позволяющий перечислять Украине доходы от замороженных российских активов

Евросоюз принял решение о направлении доходов от замороженных российских активов на закупку вооружений для Украины. Соответствующий законопроект был принят накануне на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным американского издания, ссылающегося на источники в руководстве Евросоюза, новый законопроект заработает уже в июле, тогда же часть доходов от замороженных активов России будет направлена на помощь Украине. Подтверждает принятие документа и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, большинство стран ЕС поддержали предложение о краже российских активов.



Не могу сказать, что было единство, но есть сильный консенсус насчет принятия такого решения

- заявил Боррель.

Новый законопроект предполагает дважды в год изымать часть доходов от российских средств и передавать их в Европейский фонт мира, через который финансируется война на Украине. Другая часть средств должна оставаться у тех стран, где имеются замороженные российские активы. Она может тратиться на управление этими активами, а также с ее помощью можно будет покрывать потери, которые понесут страны в ходе ответных действий России.

Как пишет издание, ЕС планирует получать примерно 3 млрд. евро в год с российских средств, все они пойдут на финансирование поставок оружия Украине и "стимулирования оборонной промышленности" страны.

В Москве неоднократно предупреждали, что любые действия с замороженными российскими активами приведут к ответной реакции, которая будет зеркальной.
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    29 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:42
      «Большинство стран ЕС поддержали предложение о краже российских активов» —

      — "Мы не злопамятные,просто мы злые и память у нас хорошая" ...
    2. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +11
      Сегодня, 07:43
      Нам надо принять аналогичный законопроект: доходы от всех европейских активов в РФ направить на СВО.
      1. yuliatreb Ранг пользователя
        yuliatreb
        +2
        Сегодня, 08:00
        Идея то у Вас замечательная, я думаю и Там даже приходят к аналогичному мнению, только воплотить ее в жизнь не кому, видать не родился такой человек на земле русской, ждём-с.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          -1
          Сегодня, 08:17
          Цитата: yuliatreb
          Идея то у Вас замечательная, я думаю и Там даже приходят к аналогичному мнению, только воплотить ее в жизнь не кому, видать не родился такой человек на земле русской, ждём-с.

          А вы в курсе, что уже давно доходы западных компаний с российских активов нельзя вывести из России?
          Осталось дело за законопроектом.
          Это только в сказках Иван- fool .
          1. yuliatreb Ранг пользователя
            yuliatreb
            0
            Сегодня, 08:49
            Как давно, что Вы несете, В том то и дело, что осталось то только принять, в этом то вся загвоздка.
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 08:11
        Цитата: Бородач
        Нам надо принять аналогичный законопроект: доходы от всех европейских активов в РФ направить на СВО.

        Доходы всех российских олигархов, проживающих вне России направить на СВО... yes
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 08:15
          Цитата: ROSS 42
          Цитата: Бородач
          Нам надо принять аналогичный законопроект: доходы от всех европейских активов в РФ направить на СВО.

          Доходы всех российских олигархов, проживающих вне России направить на СВО... yes

          С этим сложнее.
          Олигархи мотаются туда-сюда, как оно в проруби. Младший брат работает с одним. Тот раза три-четыре в год по паре недель за бугром проживает.
          Мы так совсем без олигархов останемся. Как же мы без них проживём? laughing lol wassat good
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            +1
            Сегодня, 08:19
            Цитата: Бородач
            Мы так совсем без олигархов останемся. Как же мы без них проживём?

            Начнём с тех, кто купил себе иностранное гражданство на российские деньги...
            А вообще-то г-ну гаранту пора принять закон о двойном гражданстве...Нельзя держаться одной рукой за сиську и за...
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 07:44
      Евросоюз принял решение о направлении доходов от замороженных российских активов на закупку вооружений для Украины.

      Надеюсь мы им тоже доходы от вложенных ими в нашу промышленность, торговлю и сферу услуг инвестиций не выплачиваем... Заморозили их пакеты акций и ничего по ним не платим... Не очень верю, но очень надеюсь... am
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 07:52
        Боррелю, подержись хотя б немножко за Зеленского ладошку и поймёшь какая CBO_лочь самому тебе под стать... И ты выглядишь Жозепа рядом с Зелею нелепо, но зато у вас все шансы ЕС клоунами стать... tongue
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:20
        Цитата: Lev_Russia
        Евросоюз принял решение о направлении доходов от замороженных российских активов на закупку вооружений для Украины.

        Надеюсь мы им тоже доходы от вложенных ими в нашу промышленность, торговлю и сферу услуг инвестиций не выплачиваем... Заморозили их пакеты акций и ничего по ним не платим... Не очень верю, но очень надеюсь... am

        Западные активы в России замороженны. Их нельзя вывести из страны. Их можно продать российскому бизнесу с очень-очень-очень большим дисконтом, за копейки.
    4. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +4
      Сегодня, 07:46
      Опять лукавят! Это "законопроект", который приняли на встрече МИДовцы? А они вправе?
      Это просто даёт повод трясти финансы с тех стран, где есть российские активы. Причём громче всех будут верещать те, у кого наших активов нет.
      1. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        0
        Сегодня, 08:17
        Цитата: Керенский
        Опять лукавят!

        Я бы так не сказал... закон принят накануне встречи глав ведомств, это не значит что он принят ими. Это значит, что главы упомянутых ведомств делили деньги по этому закону. Т.е. доход от наших активов будет делиться между членами евробанды соразмерно их помощи Украине.
        В любом случае, все это легко контролируется со стороны и летом будем посмотреть, как это будет на самом деле.
    5. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +5
      Сегодня, 07:47
      В Москве неоднократно предупреждали, что любые действия с замороженными российскими активами приведут к ответной реакции, которая будет зеркальной.

      Главное, чтобы зеркало кривым не оказалось!!
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 08:15
        Главное, чтобы зеркало кривым не оказалось!!
        ..активы западных компаний которые покинули Российский рынок давно уже пользуют, зеркалка опасна тем кто ещё остаётся на Российском рынке, а это практически углеводородная западная братия, которые до сей поры чухали себя внормуле, теперь весь ихний ништяк может рухнуть окончательно...что и замечательно
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:48
      Евросоюз принял законопроект, позволяющий перечислять Украине доходы от замороженных российских активов
      . Очень удобно... решение приняли еврочиновники, т. е. те, кто ни за что, ни за кого не отвечает, никому, кроме дяди Сэма не подчиняется... а отвечать, шишки будут получать, конкретные, национальные структуры, в том числе, национальные руководящие органы!!!
      На это занимательно будет посмотреть...
      Ах да, хочу добавить... кричать, что "все пропало, клиент уезжает" не стоит. Рано, да и вообще, будем посмотреть, как оно будет на самом деле.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 08:25
        а отвечать, шишки будут получать, конкретные, национальные структуры,
        ...не просто нацструктуры, а корпорации и в основном у которых активы в нефтедобывающей отрасли РФ...а все остальные западные активы уже вот как лет 5 работают на РФ, общий вес западных активов в районе 1.3 лярда, то есть в 4 раза больше чем забугорных средств...отрадно видеть как гендеры занимаются мазохизмом с нарастающим упорством
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 08:30
          Все чётко... достаточно разных бизнес структур/объединений, которым от нас надо много больше, чем нам от них...
          Ничего нового, ничего неожиданного... визгу, а нас то за шо, будет много, если те, на кого свалят активную/реальную фазу грабежа активов нашего государства.
          1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 08:45
            которым от нас надо много больше,
            ...в принципе можно считать что национализация западных "газовых" активов это будет последний гвоздь в крышку гроба в 1.300 лярдов ...руку в которой этот молоток гендеры сами ВВП подняли, осталось просто опустить руку
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Сегодня, 08:51
              А что, будем подождать и посмотреть.
              "сказка" сказывается, да дело не сразу делается.
    7. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +2
      Сегодня, 07:49
      Нас кажется опять обманули)
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        Сегодня, 08:12
        Силуанов говорил такое невозможно это будет экономический терроризм.
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 07:52
      Не могу сказать, что было единство, но есть сильный консенсус насчет принятия такого решения
      Кто бы сомневался в том, что в ЕС будет "сильный консенсус" по распоряжению чужими деньгами да еще российскими. А захапать все наши активы все таки побоялись ограничившись доходами с них. Отвечать необходимо незамедлительно и официально озвучить, что доходы с европейских активов будут направлены на цели СВО. Реакция Европы будет предсказуема, но проблемы они себе создали сами.
    9. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 08:04
      Потом не плакайте , ответка будет очень жестокой.
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 08:10
        К сожалению она будет не жёстче совершенного действия. В этом можно быть уверенным на 200%.
    10. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 08:05
      Отдавать придётся Больше, Индюки Тупые ❗❗❗
    11. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 08:09
      В Москве неоднократно предупреждали, что любые действия с замороженными российскими активами приведут к ответной реакции, которая будет зеркальной.

      А что толку от этих предупреждений? Каков ответ был на заморозку активов? Кто там в ЕС стал заламывать руки?
      В конце концов, почему до сих пор никто не ответил за размещение активов в западных банках - фактическую утрату?
      * * *
      Собрались трепачи и врут друг перед другом о своём могуществе, в на деле - простые «пусто»звоны...
    12. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      0
      Сегодня, 08:17
      На данный момент выплаты от активов резидентов недружественных стран и так можно использовать только на покупку ОФЗ или уплату налогов, т.е. "зеркально" мы ответили намного раньше (в 2022 году). Теперь и эти выплаты можно принудительно забрать в бюджет.
    13. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 08:26
      В Москве неоднократно предупреждали, что любые действия с замороженными российскими активами приведут к ответной реакции, которая будет зеркальной.

      Какой реакцией?! Очередная красная линия? Сначала позволили вывести все капиталы из России, а теперь щеки надувают. В России остались те, кто не смотря на запреты хочет работать с Россией. Все враги слиняли немедлено и беспрепятствено. Санкции против друзей теперь вводить?

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