Евросоюз принял законопроект, позволяющий перечислять Украине доходы от замороженных российских активов
Евросоюз принял решение о направлении доходов от замороженных российских активов на закупку вооружений для Украины. Соответствующий законопроект был принят накануне на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным американского издания, ссылающегося на источники в руководстве Евросоюза, новый законопроект заработает уже в июле, тогда же часть доходов от замороженных активов России будет направлена на помощь Украине. Подтверждает принятие документа и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, большинство стран ЕС поддержали предложение о краже российских активов.
- заявил Боррель.
Новый законопроект предполагает дважды в год изымать часть доходов от российских средств и передавать их в Европейский фонт мира, через который финансируется война на Украине. Другая часть средств должна оставаться у тех стран, где имеются замороженные российские активы. Она может тратиться на управление этими активами, а также с ее помощью можно будет покрывать потери, которые понесут страны в ходе ответных действий России.
Как пишет издание, ЕС планирует получать примерно 3 млрд. евро в год с российских средств, все они пойдут на финансирование поставок оружия Украине и "стимулирования оборонной промышленности" страны.
В Москве неоднократно предупреждали, что любые действия с замороженными российскими активами приведут к ответной реакции, которая будет зеркальной.
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