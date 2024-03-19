На Западе никак не могут решить, называть ли Владимира Путина президентом России или нет

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На Западе никак не могут решить, называть ли Владимира Путина президентом России или нет

После серии демаршей со стороны чиновников стран ЕС относительно их «непризнания результатов выборов в России» ситуацию прокомментировали в Вашингтоне. Напомним, что сразу после объявления результатов выборов в РФ представители правительства Германии заявили, что «не будут использовать термин «президент» в отношении Владимира Путина», но тут же добавили, что контакты продолжат:

Будем просто говорить: «Путин», без слова «президент». Но мы не разрываем контакты.

Похожие по смыслу заявления сделали и в некоторых других странах с русофобствующей верхушкой.



Представитель Белого дома Ведант Патель в ходе брифинга заявил, что Джо Байден не будет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, однако «США будут исходить из реалий, согласно которым Путин является президентом России».

Дальше других продолжает идти киевский режим, подконтрольные которому СМИ продолжают заявлять о «нелегитимности» выборов в России. Это при учёте того, что на самой Украине выборы президента и депутатов парламента вообще отменены. Также, напомним, СМИ Украины, а часто и официальные лица, пишут фамилию президента России с маленькой буквы.

Исходя из этого, в сети уже нашли обратную сторону этих процессов. Так, если не указывать должность Владимира Путина, а использовать только его фамилию, да ещё и с маленькой буквы, то это может привести к появлению нового устойчивого определения для главы государства. Судя по всему, имеется в виду вариант того, как в своё время появился термин «царь» - производная от Цезаря. Выходит, даже тут Запад загоняет себя в концептуальную ловушку…

Важным фактором здесь является то, что Запад продолжает считать себя главным источником легитимности для всего мира. Однако явка на выборах президента России, равно как и сплочённость в обществе, продемонстрировали, что Россия давно в «легитимности извне» не нуждается. Прошли те времена, когда для подтверждения итогов выборов в нашей стране, что называется, поглядывали на ОБСЕ, Госдеп и прочие взявшие на себя слишком многое зарубежные структуры.
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    30 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +13
      Сегодня, 07:55
      По большому счету, пофиг, что они там думают, говорят...
      Всё будет так, как диктует логика событий и всякую шелупонь, с их затея и, визгом и вонь, все серьёзные ребята будут игнорировать.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +11
        Сегодня, 08:03
        Германия предлагает ввести новую должность Путин Российской Федерации. Таким образом, все последующие президенты РФ будут Путиными, и Путин будет править вечно.
        Хочется вспомнить Лаврова с его выражением на букву Д. fool
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +5
          Сегодня, 08:09
          А что, в неметчине нет своих дуриков, которые бегут впереди не паровоза, даже, а быстрее собственного/общего визга.
          Хотя, кого у НАС волнует, чего и как там на придумают???
          У нас есть свои, неотложные дела, а на остальное всё... посмотрим и примем ответные меры.
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +4
            Сегодня, 08:12
            Вчера смотрел ролики в ТГ, какие километровые очереди стояли в Бонне и Берлине из желающих проголосовать на выборах президента РФ. Немцы тоже видели, пока стояли в пробках из-за очередей.
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Сегодня, 08:19
              Да нормальные, в данной ситуации, выборы были.
              На мой взгляд, именно наших там не было вообще, ну так для тех, кто осознает себя советским человеком, иначе и быть не может...
              А так, тяжёлые времена и приходится принимать не простые решения...
              1. Бородач Ранг пользователя
                Бородач
                +2
                Сегодня, 08:30
                Цитата: rocket757
                Да нормальные, в данной ситуации, выборы были.
                На мой взгляд, именно наших там не было вообще, ну так для тех, кто осознает себя советским человеком, иначе и быть не может...
                А так, тяжёлые времена и приходится принимать не простые решения...

                Напрасно вы так думаете. Всё скорее наоборот. Русские немцы сбежали в Германию в лихие 90-е, когда у нас дело было швах. В Германии они своими, западными немцами, так и не стали. Даже гэдээровцы не стали западными немцами. Русские немцы - это немцы второго-третьего сорта. У них меньше зарплата, тяжелее с работой, ниже пенсия. А сейчас в связи с ростом цен, мигрантами, лгбтсятины и прочей толерастии, и подъёмом России, многие русские немцы всё больше и больше посматривают на возвращение в Россию.
                Недавно по Первому каналу показали семью западных немцев с ШЕСТЬЮ детьми, которые переселились в Крым, потому что у нас традиционные семейные ценности, и детей не заставляют учить всякую гендерную дрянь.
                1. rocket757 Ранг пользователя
                  rocket757
                  +1
                  Сегодня, 08:39
                  Цитата: Бородач
                  Русские немцы сбежали в Германию в лихие 90-е, когда у нас дело было швах.

                  ХА, уж на эту тему могу сам рассказать не одну занимательно историю... у меня соседи, они самые, русские немцы Поволжья!
                  Сначала одна семья, потом две... потом, в 2014 г., ни одной! И вдруг опять... ТРИ СЕМЬИ! Недавно вернулись и друзей с собой привезли.
                  В общем, как нам, советским людям, не ужиться в мире капитализма, так и русским немцам, как то не айс, там, на исторической родине.
          2. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            +1
            Сегодня, 08:36
            Цитата: rocket757
            Хотя, кого у НАС волнует, чего и как там на придумают???

            Сейчас то, конечно нам приходится протаптывает свою тропинку.
            А, все это результат игры России по западным правилам во всех сферах госустройства, науки..., а в некоторых аспектах и морали. Например, ты считаешся неполноценным учёным, если не набрал какие-то баллы в иностранных публикациях... и прочее.
            Так и с "президентами", "спикерами", "конценсусами" и прочей западной ерундой, которая до сих пор у нас считается единственно правильным образом существования. А, запад это строго поддерживает в России через своих иноагентов.
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Сегодня, 08:48
              Сейчас то, конечно нам приходится протаптывает свою тропинку.
              . Чесно говоря, у нашей страны, у нашего народа, ОПЫТА, на все случаи жизни, предостаточно!!! Есть проблема с теми, кто должен правильно использовать опыт предков, правильно вносить коррективы, в соответствии с текущей обстановкой и... в общем понятно, не все верят, что теперешняя власть, руководство, это то лучшее, что могло, должно было быть!!!
              Ещё, первостепенных задача у нас одна, надо победить в прямом противостоянии с объединённых забугорьем, на НАШИХ ЗЕМЛЯХ!
              Когда победим, многие вопросы, проблемы отползут в сторону, вместе с побитыми организаторами оных...
              В общем, покой нам только снится и впереди у нас не лёгкие годы борьбы за нашу страну, за наш народ!
    2. Комментарий был удален.
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +5
      Сегодня, 07:57
      США будут исходить из реалий, согласно которым Путин является президентом России

      США как всегда самые хитрые... Признали. А Европа сама по себе. Если что мы не причём... Это они сами не признают (про Европу)...
    4. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 07:57
      На Западе никак не могут решить, называть ли Владимира Путина президентом России или нет

      Надеюсь, Путину как то это по барану... Да хоть "Отцом народов" назовите - вам не привыкать... ну а мы его как звали, так и будем звать... laughing
      1. Александр 3 Ранг пользователя
        Александр 3
        +1
        Сегодня, 08:16
        Хочется добавить.А народ выбравший В.В. Путина,как называть будут?В общем мы знаем, как называются те ,кто не признаёт наши выборы В гейропе таких много.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 07:57
      «На Западе никак не могут решить, называть ли Владимира Путина президентом России или нет» —

      — Предлагал я им уже считать президентом предыдущего ...
    6. zloybond Ранг пользователя
      zloybond
      +3
      Сегодня, 07:58
      Если в ответ на это неуважение послам этих стране не вручат билеты домой - то получается наши проглотили оскорбление и утерлись, потому как бизнес важнее.
      Попробовали бы они так с США- давно бы пинка их дип миссии получили, а тут молчание ягнят.
    7. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +6
      Сегодня, 07:59
      Первое известие: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан». Второе известие: «Людоед идет к Грассу». Третье известие: «Узурпатор вошел в Гренобль». Четвертое известие: «Бонапарт занял Лион». Пятое известие: «Наполеон приближается к Фонтенебло». Шестое известие: «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже». Вся эта литературная гамма уместилась в одних и тех же газетах, при одной и той же редакции на протяжении нескольких дней.

      Е. В. Тарле. Наполеон, Глава XVI

      Я ни на что не намекаю! wassat
    8. Служу_отечеству Ранг пользователя
      Служу_отечеству
      +5
      Сегодня, 08:01
      Хаха два раза laughing Посмотрим чем у них выборы закончится. У деда полосатого Капитолий штурманули? Думаю в этот раз будет всё кручи и интереснее. Заготавливаем попкорн!
    9. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 08:02
      Да нам фиолетово как вы будете называть нашего президента, главное что мы его считаем нашим вождём....
    10. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +4
      Сегодня, 08:02
      Ну что взять с идиотов ? Тупые русофобы, захлебнутся желчью ) ❗ У нас настоящий президент, а у вас Петушатник ))) ❗ ❗ ❗
    11. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +2
      Сегодня, 08:07
      Пройдёт некоторое время-определятся....первым "бабкин муж" с телефоном,потом "колбаса"с кислой рожей.....будут униженно просить аудиенции с "моим господином",когда Трамп их бортанёт....
    12. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +3
      Сегодня, 08:07
      А может упоминая их, нам надо добавлять - фашисты?
      Фашистские США, фашистская Франция, фашистская Германия?
    13. Olga Taschilina Ранг пользователя
      Olga Taschilina
      +4
      Сегодня, 08:07
      По фиг, кем там они собираются считать. Для меня главное, как я сама считаю. А я результатом выборов довольна.
    14. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +2
      Сегодня, 08:10
      Неважно, что думают или говорят западные политики-клоуны!
      Например, в Германии над жаждущими войны немецкими политиками-клоунами большинство людей смеётся!
      Многие-многие немцы поздравляли Россию со старым и новым президентом!
    15. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:13
      Джо Байден не будет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, однако «США будут исходить из реалий, согласно которым Путин является президентом России».
      А американцы оказались более практичны (политически) чем европейцы, которые побежали впереди паровоза. А из-за отсутствия поздравления Байдена российская сторона не очень и расстроится. С волками жить...
    16. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 08:15
      А вот не насрать,признают Путина или нет на Западе ? Его признают в стране и этого достаточно. Мы по моему слишком много придаем значения признаниям Запада. Пусть они еще не признают наличие у нас ядерного оружия
    17. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +1
      Сегодня, 08:18
      Неважно, что думают или говорят западные политики-клоуны!
      Например, в Германии над жаждущими войны немецкими политиками-клоунами большинство людей смеётся!
      Многие-многие немцы поздравляли Россию со старым и новым президентом!
      В Германии канцлера не избирает народ, в отличие от России! То же самое относится и к ЕС: фон дер Ляйен, Боррель и т. д. не избираются европейским народом! lol
      Вот вам и западная демократия! laughing
    18. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 08:19
      Да глубоко наплевать что там решат на Западе...наш народ выбрал Путина,а не Запад.
      Я как увидел что зеленщицы вытворяют на выборных участках из за принципа пошёл и проголосовал за Путина...назло Макрону, назло Байдену и прочим англосаксам...чтоб плохо спали потом в постели поминая Путина во сне.
    19. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 08:30
      США признали, Германия - нет. Это несколько странно, как бы Германии не пришлось передумать.

      Впрочем, поглядим, как другие подтянутся.
    20. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 08:34
      Самая показательная позиция в этом вопросе у США.... Они стойко выждали время, дав своим "вассалам" продемонстрировать свою глупость, а потом ГосДеп США заявил, что ничего поделать сейчас не может и вынуждены признать выбор российского народа...
    21. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Сегодня, 08:36
      В чем смысл заявлений политиков других стран? От использования или неиспользования названия должности разве что то меняется?
    22. Dizel200 Ранг пользователя
      Dizel200
      0
      Сегодня, 08:47
      А разве это не может стать обоюдным? Не признание Россией кого-либо легитимным может быть намного хуже их действий

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