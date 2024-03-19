«На Западе никак не могут решить, называть ли Владимира Путина президентом России или нет»

Будем просто говорить: «Путин», без слова «президент». Но мы не разрываем контакты.

После серии демаршей со стороны чиновников стран ЕС относительно их «непризнания результатов выборов в России» ситуацию прокомментировали в Вашингтоне. Напомним, что сразу после объявления результатов выборов в РФ представители правительства Германии заявили, что «не будут использовать термин «президент» в отношении Владимира Путина», но тут же добавили, что контакты продолжат:Похожие по смыслу заявления сделали и в некоторых других странах с русофобствующей верхушкой.Представитель Белого дома Ведант Патель в ходе брифинга заявил, что Джо Байден не будет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, однако «США будут исходить из реалий, согласно которым Путин является президентом России».Дальше других продолжает идти киевский режим, подконтрольные которому СМИ продолжают заявлять о «нелегитимности» выборов в России. Это при учёте того, что на самой Украине выборы президента и депутатов парламента вообще отменены. Также, напомним, СМИ Украины, а часто и официальные лица, пишут фамилию президента России с маленькой буквы.Исходя из этого, в сети уже нашли обратную сторону этих процессов. Так, если не указывать должность Владимира Путина, а использовать только его фамилию, да ещё и с маленькой буквы, то это может привести к появлению нового устойчивого определения для главы государства. Судя по всему, имеется в виду вариант того, как в своё время появился термин «царь» - производная от Цезаря. Выходит, даже тут Запад загоняет себя в концептуальную ловушку…Важным фактором здесь является то, что Запад продолжает считать себя главным источником легитимности для всего мира. Однако явка на выборах президента России, равно как и сплочённость в обществе, продемонстрировали, что Россия давно в «легитимности извне» не нуждается. Прошли те времена, когда для подтверждения итогов выборов в нашей стране, что называется, поглядывали на ОБСЕ, Госдеп и прочие взявшие на себя слишком многое зарубежные структуры.