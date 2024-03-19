Наземный разведывательный беспилотник «Ёжик» получит версию для дистанционного минирования

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Наземный разведывательный беспилотник «Ёжик» получит версию для дистанционного минирования

Разработанная для применения в зоне СВО роботизированная платформа "Ежик" получит модернизированную версию, специалисты компании "Спектр" ведут работу над созданием робота для дистанционного минирования. Об этом рассказали в КБ.

Российские военные уже получили наземный беспилотник "Ежик" в разведывательной конфигурации, также способный вскрывать вражеские огневые точки, провоцируя их на открытие огня. Такую конфигурацию специально попросили бойцы спецназа, получившие осенью робота для тестирования. Судя по тому, что "Ежик" уже прижился в войсках, машина получилась годная, при этом относительно дешевая.



Сейчас КБ работает над "Ежиком-М", это будет роботизированная платформа-перевертыш, предназначенная для дистанционного минирования. В отличие от базовой версии, способной нести нагрузку до 5 кг, новый дрон рассчитан под две противотанковые мины ТМ-62, каждая весом в 10 кг. Еще одно отличие - универсальная платформа. Если "Ежик-Р" имеет только колесное шасси, то на "Ежике-М" оно будет гибридным, с возможностью установки как колес, так и гусениц.

КБ работает над второй модификацией платформы "Ежик-М", предназначенной для дистанционного минирования (...) Мы пришли к пониманию, что нужна машина "перевертыш", для которой не будут критичны перевороты. Чтобы машина могла продолжать движение (...) в любом положении - задом, передом, вверх ногами, вниз ногами, без разницы. Чтобы военнослужащие могли просто из машины выбрасывать нашего "Ежика", выполняя свои задачи

- приводит ТАСС слова гендиректора КБ "Спектр".

Ранее сообщалось, что КБ работает над ударной версией дрона, которая сможет производить выстрел боеприпасом, разработанным компанией для применения FPV-дронами. Предполагается, что "Ежик" сможет подойти гораздо ближе к позициям противника и поразить их.
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    3 комментария
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 08:15
      Сейчас КБ работает над "Ежиком-М", это будет роботизированная платформа-перевертыш, предназначенная для дистанционного минирования.

      Черный юмор... Прилетит к вам Ёжик - считай вы без ножек... А название такое ласковое, ласковое... На земле ежей не мало, а такого не бывало... Даже как-то грустно стало... request
      1. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        +1
        Сегодня, 08:25
        Почему сразу "без ножек"? Мины же противотанковые, а не противопехотные.
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 08:31
        Цитата: Lev_Russia
        А название такое ласковое, ласковое... На земле ежей не мало, а такого не бывало... Даже как-то грустно стало...

        Мне вот сразу на ум детская считалка приходит
        "Вышел ежик из тумана,
        вынул ножик из кармана,
        будет резать, будет бить... laughing

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