Наземный разведывательный беспилотник «Ёжик» получит версию для дистанционного минирования
Разработанная для применения в зоне СВО роботизированная платформа "Ежик" получит модернизированную версию, специалисты компании "Спектр" ведут работу над созданием робота для дистанционного минирования. Об этом рассказали в КБ.
Российские военные уже получили наземный беспилотник "Ежик" в разведывательной конфигурации, также способный вскрывать вражеские огневые точки, провоцируя их на открытие огня. Такую конфигурацию специально попросили бойцы спецназа, получившие осенью робота для тестирования. Судя по тому, что "Ежик" уже прижился в войсках, машина получилась годная, при этом относительно дешевая.
Сейчас КБ работает над "Ежиком-М", это будет роботизированная платформа-перевертыш, предназначенная для дистанционного минирования. В отличие от базовой версии, способной нести нагрузку до 5 кг, новый дрон рассчитан под две противотанковые мины ТМ-62, каждая весом в 10 кг. Еще одно отличие - универсальная платформа. Если "Ежик-Р" имеет только колесное шасси, то на "Ежике-М" оно будет гибридным, с возможностью установки как колес, так и гусениц.
- приводит ТАСС слова гендиректора КБ "Спектр".
Ранее сообщалось, что КБ работает над ударной версией дрона, которая сможет производить выстрел боеприпасом, разработанным компанией для применения FPV-дронами. Предполагается, что "Ежик" сможет подойти гораздо ближе к позициям противника и поразить их.
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