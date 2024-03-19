На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer

Воздушные силы Украины, судя по всему, получили на вооружение французские авиабомбы Armement Air-Sol Modulaire (AASM), более известные как Highly Agile Modular Munition Extended Range (HAMMER). Такой вывод можно сделать из публикации Army Recognitnion.Издание пишет, что на Украине был замечен истребитель советского производства МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer. По утверждению издания, был замечен самолет воздушных сил Украины с одной бомбой данного типа под крылом.Авиабомба Hammer представляет собой высокоточный боеприпас. Это неуправляемая авиабомба, которая имеет дополнительное оборудование. Таким образом, продолжается оснащение самолетов советского производства, используемых воздушными силами Украины, различными ракетами и авиабомбами западного производства.В то же время, самолеты западного производства Украине до сих пор не переданы, хотя речь об их поставках идет давно. Дания и Нидерланды первыми собрались передать Украине истребители американского производства F-16 Fighting Falcon. По данным западной прессы, поставки самолетов, изначально запланированные на зиму, а затем весну текущего года, могут быть осуществлены в июле.Главными препятствиями для передачи американских истребителей ВСУ эксперты называют отсутствие подготовленных кадров – летчиков и технических специалистов, а также отсутствие соответствующей инфраструктуры для обслуживания самолетов такого типа.

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