На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer

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На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer

Воздушные силы Украины, судя по всему, получили на вооружение французские авиабомбы Armement Air-Sol Modulaire (AASM), более известные как Highly Agile Modular Munition Extended Range (HAMMER). Такой вывод можно сделать из публикации Army Recognitnion.

Издание пишет, что на Украине был замечен истребитель советского производства МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer. По утверждению издания, был замечен самолет воздушных сил Украины с одной бомбой данного типа под крылом.



Авиабомба Hammer представляет собой высокоточный боеприпас. Это неуправляемая авиабомба, которая имеет дополнительное оборудование. Таким образом, продолжается оснащение самолетов советского производства, используемых воздушными силами Украины, различными ракетами и авиабомбами западного производства.


В то же время, самолеты западного производства Украине до сих пор не переданы, хотя речь об их поставках идет давно. Дания и Нидерланды первыми собрались передать Украине истребители американского производства F-16 Fighting Falcon. По данным западной прессы, поставки самолетов, изначально запланированные на зиму, а затем весну текущего года, могут быть осуществлены в июле.

Главными препятствиями для передачи американских истребителей ВСУ эксперты называют отсутствие подготовленных кадров – летчиков и технических специалистов, а также отсутствие соответствующей инфраструктуры для обслуживания самолетов такого типа.
  • https://www.armyrecognition.com/
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17 комментариев
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  1. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 08:10
    На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer
    Только замечен ? А почему еще не сбит ?
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 08:24
      Только замечен ? А почему еще не сбит ?

      Просто не заходит в зону поражения нашими ПВО... Одно дело с бомбою летать и совсем другое мишенью для нас стать!!! am
  2. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:12
    Кто программирует этот Highly Agile Modular Munition Extended Range (HAMMER)? Опять парамедики,волонтеры из стран ЕС
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 08:15
      У одних "отпускники" у других "парамедики с волонтёрами". Чего не так?
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        0
        Сегодня, 08:17
        Цитата: Копчёный
        Чего не так?

        Легенда дрявая .Парамедик и волонтер, не должен брать оружие в руки .
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          0
          Сегодня, 08:29
          А есть весь список чего и кто не должен делать? Его вообще кто хоть утверждает то?
          1. APASUS Ранг пользователя
            APASUS
            0
            Сегодня, 08:32
            Цитата: Копчёный
            Его вообще кто хоть утверждает то?

            Госдеп США утверждает ,где можно,что демократично,какие права ЛГБТ ущемлены
            1. Копчёный Ранг пользователя
              Копчёный
              0
              Сегодня, 08:32
              Т.е Вы не знаете получается?
              1. APASUS Ранг пользователя
                APASUS
                0
                Сегодня, 08:33
                Цитата: Копчёный
                Т.е Вы не знаете получается?

                Обратитесь к ним за списком всех разрешений
                1. Копчёный Ранг пользователя
                  Копчёный
                  0
                  Сегодня, 08:34
                  Дырявый ответ какой то, мне кажется.
                  1. APASUS Ранг пользователя
                    APASUS
                    0
                    Сегодня, 08:36
                    Цитата: Копчёный
                    Дырявый ответ какой то, мне кажется.

                    Не надо грубить парниша ,заигрался
                    1. Копчёный Ранг пользователя
                      Копчёный
                      0
                      Сегодня, 08:38
                      Да, извините, я лишку взял беря пример Вашей лексики.
  3. Irokez Ранг пользователя
    Irokez
    -2
    Сегодня, 08:13
    замечен истребитель советского производства МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer

    А у нас много демилитаризаторов замечено всяких и разных. Наверно это единственный и последний снимок МиГ 29.
  4. Село Ранг пользователя
    Село
    0
    Сегодня, 08:23
    Уверен у нашей армии есть Сюрпризы для планируемых к передаче фэ16.
  5. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 08:25
    Если не ошибаюсь, то уже лупили Хамер. А остатки авиации в любом случае надо уничтожать ❗❗❗
  6. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 08:37
    Т.е. мы не обеспечивает бесполетную зону над Украиной, а жаль...
  7. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 08:42
    Странная ситуация: на Украину потоком идёт вооружение из Франции...
    Если России некому поставить аналогичное вооружение против нацистских спонсоров, то может быть пора самим оприходовать французские активы - наступить на любимую французскую мозоль?

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