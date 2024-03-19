Банкоматы большинства банков Армении перестанут обслуживать карты российской платёжной системы «Мир»

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Банкоматы большинства банков Армении перестанут обслуживать карты российской платёжной системы «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» не будут принимать в большинстве банков Армении. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя банка «ВТБ Армения».

С 30 марта 2024 года большинство армянских банков не будут работать с картами данной платежной системы. По сути, единственным исключением станет банк «ВТБ Армения», являющийся филиалом российского банка «ВТБ».

В материале РБК отмечается, что в «ВТБ Армения» останутся доступными такие операции как снятие денег в банкоматах данного банка, оплата услуг через онлайн-банк и онлайн-покупки. В настоящее время карты «Мир» все еще принимаются армянскими банками.

Отказ работать с картами «Мир» свидетельствует о продолжении недружественных действий Еревана в отношении нашей страны. Делается это под давлением Запада, сами армянские банки вряд ли выиграют от такой политики.

Впрочем, аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах на постсоветском пространстве, включая вроде бы дружественный по отношению к нам Казахстан. Там ряд местных банков тоже прекратил обслуживание карт платежной системы «Мир» и запретил осуществление денежных переводов с карт данной системы. Вплоть до последнего времени эти карты активно использовались на территориях и Армении, и Казахстана, и ряда других государств.
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    23 комментария
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    1. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +5
      Сегодня, 08:23
      Армения упорно двигалась к вступлению в Азербайджан, а Ереван к названию Эриван.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 08:28
        Карты российской платежной системы «Мир» не будут принимать в большинстве банков Армении.

        Вот так армяне и останутся и без "мира" (в прямом смысле этого слова...) и без наших денег... Поделом "пашинянцам" упертым... am
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 08:35
          Ничего страшного. Сорос им поможет.
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            0
            Сегодня, 08:45
            Цитата: Aken
            Ничего страшного. Сорос им поможет.

            Боюсь скоро от туда беженцы попрут на Россию!Пашинян как девочка,обиделся он.
            1. Aken Ранг пользователя
              Aken
              0
              Сегодня, 08:47
              Они и так пёрли десятки лет.
              Те кто остался - отмороженные русофобы. Эти попрут в Соросию.
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +10
      Сегодня, 08:23
      А можно приостановить все транзакции и переводы из России в Армению...
      Хватит ныть, как будто у нас российское паломничество в Ереван...
      1. Everevil Ранг пользователя
        Everevil
        +5
        Сегодня, 08:26
        Первая мысль была именно такая. Так и надо отвечать, как у нас любят говорить "зеркально": они нам гадят в банковской сфере - мы отвечаем в том же секторе. Только отвечать надо так, чтобы их "санкции" меркли по сравнению с ответом. И блокировка переводов из России была бы самой адекватной мерой. С Украиной уже донянчились, и теперь имеем то, что имеем. Хватит скакать по граблям.
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +4
        Сегодня, 08:28
        Цитата: ROSS 42
        А можно приостановить все транзакции и переводы из России в Армению...

        Давно пора. А разные ""понаехавшие" пусть едут обратно и свою родню ТАМ обеспечивают.
      3. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 08:28
        Да,в Сочи перестать обслуживать армян..... belay Да за такое то,в Краснодарском крае судьи сразу за экстремизм...
    3. JOYyppe Ранг пользователя
      JOYyppe
      +2
      Сегодня, 08:24
      Если Армения хочет пободаться с Россией, то смею заметить, что габариты разные, однако yes
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 08:32
        Цитата: JOYyppe
        то смею заметить, что габариты разные, однако

        Однако, мелкая блоха злее кусает...
        А большой шкаф громче падает...
        Цитата: JOYyppe
        Если Армения хочет пободаться с Россией...

        ...то ей нужно просто обломать рога...Прекрасно действует как профилактическое средство.
    4. Винни76 Ранг пользователя
      Винни76
      +2
      Сегодня, 08:24
      Не пора ли вслед за запретом карточек Мир запретить Армению. Рисовать на картах просто белое пятно, как в Антарктиде. И телефоны с армянским префиксом в ЧС. А Пашиняну въезд запретить, чтобы под ногами у взрослых не путался
    5. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      -2
      Сегодня, 08:26
      Армению надо в состав РФ включать, все рано дело к этому идёт!
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 08:30
        Да как бы практически включено..Почти..Есть территория,где глупцы обосновались,но это просто гетто.
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:26
      Банкоматы большинства банков Армении перестанут обслуживать карты российской платёжной системы «Мир»
      . Ну и? Наши банки чего то там будут выжидать?
      Понятно, что все российское попытаются от туда выдавить... а стоит ли именно этого ждать?
      Если драка неизбежна... в общем понятно, все будут называть сложно и ещё сложнее.
      Хотя, отпустить не дружественных объединения в свободное плавание, не обязательно им желать, доброго пути... логично перекрыть им все пути, лазейки, в нашу сторону, пущай барахтаются там, куда они так стремились.
    7. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Сегодня, 08:27
      Применительно к Армении получается, что контроль за движением денег улучшится, раз только через ВТБ пойдут.
      И спрос наличные среди тех, кто в России на заработках.
    8. Село Ранг пользователя
      Село
      0
      Сегодня, 08:30
      И на что это повлияет? Сколько в арменнии людей пользуется картой Мир?
      Вот казахи почему в сторону запада с открытым ртом смотрят, думают им там медом намазано?
    9. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:30
      Я думаю стоит поставить под сомнения ,право получения гражданства некоторым категориям граждан
    10. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 08:31
      Азербайджан уже "на низком старте". От России Армения открестилась. Думает, США её, если что, защитят? Оно им надо? У них и других проблем дофига.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 08:37
        Цитата: DirtyLiar
        Азербайджан уже "на низком старте". От России Армения открестилась. Думает, США её, если что, защитят? Оно им надо? У них и других проблем дофига.

        турки смотрят ухмыляясь...
    11. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 08:31
      Переставая обслуживать банковские карты "Мир" ,они тем самым начинают обслуживать интересы известной заокеанской партии войны. . . winked
    12. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 08:32
      Ну все, не поеду в Армению, в знак протеста.
      Это тем легче, что я никогда там не был и никогда не собирался туда ехать.
    13. Knizhnik Ранг пользователя
      Knizhnik
      0
      Сегодня, 08:47
      За послушание Западу Армения конечно получит какие-то коврижки. Но опыт Грузии показывает, что за малейшую попытку проявить самостоятельность следует перевод на голодный паёк.

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