Банкоматы большинства банков Армении перестанут обслуживать карты российской платёжной системы «Мир»
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Карты российской платежной системы «Мир» не будут принимать в большинстве банков Армении. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя банка «ВТБ Армения».
С 30 марта 2024 года большинство армянских банков не будут работать с картами данной платежной системы. По сути, единственным исключением станет банк «ВТБ Армения», являющийся филиалом российского банка «ВТБ».
В материале РБК отмечается, что в «ВТБ Армения» останутся доступными такие операции как снятие денег в банкоматах данного банка, оплата услуг через онлайн-банк и онлайн-покупки. В настоящее время карты «Мир» все еще принимаются армянскими банками.
Отказ работать с картами «Мир» свидетельствует о продолжении недружественных действий Еревана в отношении нашей страны. Делается это под давлением Запада, сами армянские банки вряд ли выиграют от такой политики.
Впрочем, аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах на постсоветском пространстве, включая вроде бы дружественный по отношению к нам Казахстан. Там ряд местных банков тоже прекратил обслуживание карт платежной системы «Мир» и запретил осуществление денежных переводов с карт данной системы. Вплоть до последнего времени эти карты активно использовались на территориях и Армении, и Казахстана, и ряда других государств.
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