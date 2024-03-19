Источник: Восстановленный после аварии глубоководный аппарат АС-31 «Лошарик» испытают погружением на предельную глубину
7
Восстановленный после аварии атомный глубоководный аппарат специального назначения АС-31 "Лошарик"сохранил способность погружения на предельную глубину, поэтому в ходе испытаний будет выполнено несколько максимальных погружений, в том числе и на 6 тысяч метров. Об этом сообщил источник в российском ВПК.
Атомную подводную лодку специального назначения "АС-31" испытают погружением на предельную глубину в рамках послеремонтных испытаний, которые запланированы на лето этого года. На данный момент "Лошарик" продолжает находиться на "Севмаше", где на нем проводят завершающие ремонт работы.
"Лошарик" в ходе испытаний, начало которых намечено на лето текущего года, выполнит несколько погружений, в том числе на предельную глубину его использования - 6 тыс. метров
Ранее сообщалось, что глубоководный аппарат специального назначения АС-31 "Лошарик" восстановлен после пожара 2019 года, основные работы на подлодке завершены. При этом аппарат сохранил способность погружения на предельную глубину, поскольку титановый корпус не пострадал. На данный момент на подлодке проводятся доделочные работы, после которых "Лошарик" выйдет на испытания. По планам они начнутся в первой половине лета.
По имеющимся данным, в этом году планируется завершить ремонт и начать испытания, а в следующем вернуть "Лошарика" в боевой состав флота.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация