Снаряды и бронемашины Iveco LMV Lynx: в Бельгии готовят новый пакет военной помощи для Украины

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Снаряды и бронемашины Iveco LMV Lynx: в Бельгии готовят новый пакет военной помощи для Украины

Как сообщает бельгийское издание Belga со ссылкой на министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, правительство страны готовит новый транш военной помощи для Украины.

По словам Дедондер, в рамках этой помощи Киев получит артиллерийские снаряды и большое количество бронетехники – 280 бронемашин Iveco LMV Lynx итальянского производства.

На прошлой неделе правительство Бельгии одобрило три пакета военной помощи Украине, которая обойдётся стране в 412 миллионов евро.



Глава Минобороны Бельгии отметила, что часть вооружений будет поставлена из армейских резервов страны, а другая – будет закуплена совместно с некоторыми другими странами Евросоюза.

Помимо прочего, Бельгия планирует в сотрудничестве с Нидерландами организовать подготовку украинских военнослужащих и поставить Украине три минных тральщика. Бельгия также сотрудничает с Люксембургом в вопросе военной помощи Украине. Страны намерены закупить для Киева разведывательные дроны.

Ранее о первом в этом году пакете военной помощи для Украины заявили и в США.

Стоит отметить, что европейские страны и США направляли Киеву вооружения в значительно больших масштабах, чем это происходит сейчас, но положение ВСУ на передовой от этого лучше не стало.
  • Википедия/Italian Army
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