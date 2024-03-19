ВСУ строят фортификационные сооружения в Одесской области, готовясь к российскому наступлению

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ВСУ строят фортификационные сооружения в Одесской области, готовясь к российскому наступлению

Военнослужащие ВСУ строят фортификационные сооружения в Одесской области, готовясь к российскому наступлению. Уже имеющиеся заграждения обновляют и укрепляют, а также возводят новые.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.



На территории региона устанавливают «зубы дракона», копают противотанковые рвы, создают другие укрепления. В работах участвует 150 человек, используя 80 единиц специальной техники.

Основная задача – не дать врагу захватить новые территории

- заявил украинский чиновник.

По его словам, главной задачей администрации сейчас является укрепление обороноспособности области. Кипер утверждает, что это связано с усилением давления со стороны Вооруженных сил РФ.


Как показывает многовековая практика, непреодолимой обороны и неприступных крепостей не существует. И если будет принято решение освободить Одесскую область, и для этого сложится благоприятная обстановка, поставленная задача будет выполнена.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что в различных регионах, где существует опасность продвижения российских войск, идет строительство фортификационных сооружений. Общая длина этой оборонительной линии должна составить примерно две тысячи километров.

С конца февраля Вооруженные силы РФ перешли в наступление по всей линии боевого разграничения. Этот факт не отрицают не только в России, но также на Украине и на Западе.
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    33 комментария
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    1. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      -7
      Сегодня, 08:56
      А мы с моря и воздуха. Эффект неожиданности и быстроты. Народ будет с цветами встречать и помогут нам, сами потом разберутся с ВСУ. В Одессе нас точно ждут.
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        +5
        Сегодня, 09:09
        Народ будет с цветами встречать и помогут нам

        Так уже встречали, но кто-то их кинул через... забор. Вот не вспомню никак, кто же это был... Какой-то постоянно обманутый вроде...
      2. Михаил Маслов Ранг пользователя
        Михаил Маслов
        +4
        Сегодня, 09:21
        Эффекта неожиданности не будет.Нас там "ждут"с начала войны и готовятся,постоянно готовятся.С моря практически не возможно,с воздуха то же самое.Если вообще пойдем в том направлении "грызть"будем метр за метром.Увы не может Ген.штаб выработать рабочую тактику и тем более стратегию.Враг быстро перестраивается и принимает меры.Так что быстро только в кино.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          -1
          Сегодня, 09:38
          Укрофюрер строит Восточный Вал. am
        2. ААК Ранг пользователя
          ААК
          +3
          Сегодня, 09:44
          Дело даже чуть в другом... считая с периодом АТО (2014-2022) потери с той стороны - это несколько сот тысяч человек погибших и инвалидов, у каждого - семья, друзья, знакомые, а это уже миллионы, если не десяток-другой миллионов и у всех у них любви к нам не прибавится... к сожалению, всё более похоже на то, что с нашей стороны выбрана тактика типа со временем "...либо Ходжа, либо ишак...", а если с падишахом чего случиться...
      3. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +2
        Сегодня, 09:28
        rasl_iz_pitera
        В Одессе нас точно ждут.

        Нас, это кого ?
        1. rasl_iz_pitera
          rasl_iz_pitera
          -2
          Сегодня, 09:37
          А вы на каком сайте находитесь? НАТО или все таки военно патриотичный сайт РФ
          1. frruc Ранг пользователя
            frruc
            +3
            Сегодня, 09:49
            rasl_iz_pitera
            НАТО или все таки военно патриотичный сайт РФ

            Я больше склонен обсуждать технические стороны военной авиационной техники и средств ПВО.
            А по поводу Одессы-мамы скажу так, вспомните как устроили с молчаливого бездействия жителей и властей города пепелище в Доме профсоюзов. Желаю, чтобы преступников, причастных к этому массовому убийству и их покровителей повесили на удавках в этом доме.
          2. Ivan№One Ранг пользователя
            Ivan№One
            +2
            Сегодня, 09:57
            а что, на "военно патриотичный сайте РФ" можно описать только ура-лозунгами?
            Одесса - это настолько нереально в обозримой перспективе, что любой кто пишет про обратное - или или провокатор.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:57
      — Одесситы,начинайте мал-помалу изнутри! ...
    3. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +4
      Сегодня, 09:02
      Освобождение Одессы это не то, что не ближайшее событие, а 25е...и вряд ли достижимое военным путем и с моря и с суши при современном раскладе сил и промышленности в РФ. Если фронт посыплется, и на территории 404 возникнут самостийные области, то это решится другими способами.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 10:01
        это не просто "не ближайшее событие", это уже объективно нереальное событие

        поезд ушел (если только какой-то сценарий из разряда фантастики... но такой сценарий можно в обе стороны придумывать)

        в самом начале, если бы сил было раза в 2-3 больше +- (или делать весь удар с юга), а не вот то что гео-стратеги спланировали, наверное можно было бы войти на неожиданности, и с моря и с суши. Если даже в Харьков не зашли, который у границы самой (точнее зашли, но про тот заход никто старается не вспоминать, кропе нескольких блогеров).- о чем разгвор?
        1. Ghost1 Ранг пользователя
          Ghost1
          +1
          Сегодня, 10:26
          Раньше в 22г минусовали тех кто сомневался что будем в Одессе, теперь же минусы ловят те кто с лозунгами про нашу Одессу what
    4. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      -2
      Сегодня, 09:04
      Одесса мама,
      Ростов папа.
      И они обязательно встретятся.
      3 дня Жуков ждал-не входил пока в Одессе одесситы наведут порядок.
      Потом было проще.
    5. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +5
      Сегодня, 09:06
      Как показывает многовековая практика, непреодолимой обороны и неприступных крепостей не существует. И если будет принято решение освободить Одесскую область, и для этого сложится благоприятная обстановка, поставленная задача будет выполнена.

      Автора бы этих строк туда, личным примером чтоб показал, как это будет выглядеть.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +5
        Сегодня, 09:19
        Автор этих строк просто какая-то девочка-редактор. Стыбзила где-то кусочек текста-агитки. Ладно, что хоть звучит патриотичненько.
        1. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          +2
          Сегодня, 09:19
          Очень на то похоже...
          ....................................
        2. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          +3
          Сегодня, 10:04
          девочка-редактор?
          да тут половина пользователей такими же лозунгами пишет, если не больше
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            +1
            Сегодня, 10:12
            Гораздо больше половины, согласен.
            Но тут-то речь о "журналюшках", с них-то спрос должен быть куда выше. Но, увы, только должен. Но его нет.
    6. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +2
      Сегодня, 09:07
      Если нет прикрытия войсками, все укрепления бесполезны.
      Да вообще. 150 человек - сколько времени строить будут? Или сколько успеют построить?
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 09:09
      Тот то у них, по заявлению дурынды министерки, ВВП "идёт в гору"... большая "стройка" однако, а все земляные работы это дорого. Но когда это дело раскручивать в нужную сторону, бабла в нужные карманы перемещается много и ещё больше.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 09:40
        Цитата: rocket757
        Тот то у них, по заявлению дурынды министерки, ВВП "идёт в гору"... большая "стройка" однако, а все земляные работы это дорого. Но когда это дело раскручивать в нужную сторону, бабла в нужные карманы перемещается много и ещё больше.

        Коррупция и воровство на Украине - самый лучший и надёжный союзник ВС РФ.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 09:43
          Верно подмечено... впрочем, об том говорят так много где, что можно предположить, что так и было задумано. Эта кормушка нужная.
    8. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 09:11
      Надо уничтожать спецтехнику , так-же как и военную.
    9. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 09:13
      Основная задача – не дать врагу захватить новые территории
      - задача ж вроде была выйти на границы 1991 года, не?
    10. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 09:14
      Военнослужащие ВСУ строят фортификационные сооружения в


      А чо военные ? Чо не гражданские ? Уже нехват ?
    11. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      -3
      Сегодня, 09:15
      Эти "зубы дракона" ничто иное, как "отмытие" средств. У нас тоже самое было. Что ни говори, а "мы один народ" и глупости у нас одни.
    12. Михаил Маслов Ранг пользователя
      Михаил Маслов
      +4
      Сегодня, 09:15
      Странно бы было если бы враг сидел сложа руки.Возведут укрепы,нароют нор.Враг учится ,а побережье Киеву важней чем сам Киев и ждать что будет легко не стоит.Только почему мы не противодействуем.Уничтожать все строительные бригады,базы и заводы работающие на строительстве.Это военные обьекты.Живу в приграничье Белгорода и сам видел как ВСУ уничтожало с помощью бпла и арты наши бульдозеры и особенно эксковаторы,били по автотранспорту с людьми работающими на возведении укрепов,причем целенаправленно .Так что цели оправданы и должны уничтожаться.
      1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
        KukuRuzvelt
        -2
        Сегодня, 09:30
        Мне кажется побережье важнее штатам, а не киеву. Киев как, как мне кажется, вообще не понимает, что происходит. И просто участвует в мощнейшем гэнгбэнге в современной истории.
        1. Михаил Маслов Ранг пользователя
          Михаил Маслов
          +1
          Сегодня, 10:07
          А вот тут вы не правы,именно море позволяет вести контроль как за Крымом,так и за войной со стороны НАТО,именно морем идет топливо на Украину,именно морем враг продолжает вывозить зерно получая деньги,именно с моря наносят удары по ЧФ,про политику вообще молчу.
    13. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      -1
      Сегодня, 09:32
      Общая длина этой оборонительной линии должна составить примерно две тысячи километров.
      А куда им деваться, когда понимают сложность положения и уверены, что Одессу российские войска точно будут со временем брать. А вот, что построят в действительности время покажет.
    14. 501Legion Ранг пользователя
      501Legion
      0
      Сегодня, 10:12
      а почему заводы цементные и тд не разбомбить ?
    15. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 10:24
      ВСУ строят фортификационные сооружения в Одесской области, готовясь к российскому наступлению
      Хм...
      Цена победы растёт.
      Вместо констатации факта строительства хотелось бы прочитать о фактах уничтожения строителей с их лопатами.

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