ВСУ строят фортификационные сооружения в Одесской области, готовясь к российскому наступлению
Военнослужащие ВСУ строят фортификационные сооружения в Одесской области, готовясь к российскому наступлению. Уже имеющиеся заграждения обновляют и укрепляют, а также возводят новые.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
На территории региона устанавливают «зубы дракона», копают противотанковые рвы, создают другие укрепления. В работах участвует 150 человек, используя 80 единиц специальной техники.
- заявил украинский чиновник.
По его словам, главной задачей администрации сейчас является укрепление обороноспособности области. Кипер утверждает, что это связано с усилением давления со стороны Вооруженных сил РФ.
Как показывает многовековая практика, непреодолимой обороны и неприступных крепостей не существует. И если будет принято решение освободить Одесскую область, и для этого сложится благоприятная обстановка, поставленная задача будет выполнена.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что в различных регионах, где существует опасность продвижения российских войск, идет строительство фортификационных сооружений. Общая длина этой оборонительной линии должна составить примерно две тысячи километров.
С конца февраля Вооруженные силы РФ перешли в наступление по всей линии боевого разграничения. Этот факт не отрицают не только в России, но также на Украине и на Западе.
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