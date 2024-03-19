Военнослужащие ВСУ строят фортификационные сооружения в Одесской области, готовясь к российскому наступлению. Уже имеющиеся заграждения обновляют и укрепляют, а также возводят новые.Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.На территории региона устанавливают «зубы дракона», копают противотанковые рвы, создают другие укрепления. В работах участвует 150 человек, используя 80 единиц специальной техники.- заявил украинский чиновник.По его словам, главной задачей администрации сейчас является укрепление обороноспособности области. Кипер утверждает, что это связано с усилением давления со стороны Вооруженных сил РФ.Как показывает многовековая практика, непреодолимой обороны и неприступных крепостей не существует. И если будет принято решение освободить Одесскую область, и для этого сложится благоприятная обстановка, поставленная задача будет выполнена.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что в различных регионах, где существует опасность продвижения российских войск, идет строительство фортификационных сооружений. Общая длина этой оборонительной линии должна составить примерно две тысячи километров.С конца февраля Вооруженные силы РФ перешли в наступление по всей линии боевого разграничения. Этот факт не отрицают не только в России, но также на Украине и на Западе.

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