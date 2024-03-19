Губернатор: Над Белгородом силы ПВО сбили восемь воздушных целей
Ситуация в Белгородской области остается крайне сложной из-за постоянных атак со стороны Украины. Это следует из сообщений в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова и из других источников.
Так, сегодня над Белгородом и Белгородской областью были сбиты восемь воздушных целей. Все они летели к областному центру и были уничтожены силами противовоздушной обороны ВС РФ. Губернатор Гладков сообщает, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
Однако в областном центре на два промышленных предприятия упали обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов. В результате падения были повреждены кровли предприятий. Кроме того, вылетели окна в одном из медицинских учреждений, был поврежден легковой автомобиль.
В Белгородском районе области была пробита из-за падения обломков дрона кровля частного домовладения. В селе Севрюково пострадал автомобиль, была повреждена линия электропередачи. Сейчас без света остаются населенные пункты Разумное и Крутой Лог. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, а сотрудники администрации определяют масштабы ущерба, проводя подомовой обход.
Таким образом, украинские формирования продолжают атаки на Белгородскую область. В последнее время они стали особенно интенсивными. За сутки с 17 по 18 марта, сообщает губернатор региона, в Белгороде погибли два человека из-за воздушной атаки ВСУ. Над селом Журавлевка были сбиты шесть беспилотников, над Отрадным и Октябрьским – по четыре беспилотника. В Наумовке после удара БПЛА погиб местный житель, а в Октябрьском получили ранения восемь человек. И это – лишь немногие из атак противника с применением дронов в течение суток с 17 по 18 марта.
Ситуация в Белгородской области требует скорейшего разрешения и более активного вмешательства федеральных властей. Слова президента России Владимира Путина о «санитарной зоне» на прилегающей территории Украины стали крайне актуальными и эту меру необходимо реализовать как можно скорее.
- Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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