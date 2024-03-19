Губернатор: Над Белгородом силы ПВО сбили восемь воздушных целей

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Губернатор: Над Белгородом силы ПВО сбили восемь воздушных целей

Ситуация в Белгородской области остается крайне сложной из-за постоянных атак со стороны Украины. Это следует из сообщений в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова и из других источников.

Так, сегодня над Белгородом и Белгородской областью были сбиты восемь воздушных целей. Все они летели к областному центру и были уничтожены силами противовоздушной обороны ВС РФ. Губернатор Гладков сообщает, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

Однако в областном центре на два промышленных предприятия упали обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов. В результате падения были повреждены кровли предприятий. Кроме того, вылетели окна в одном из медицинских учреждений, был поврежден легковой автомобиль.


В Белгородском районе области была пробита из-за падения обломков дрона кровля частного домовладения. В селе Севрюково пострадал автомобиль, была повреждена линия электропередачи. Сейчас без света остаются населенные пункты Разумное и Крутой Лог. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, а сотрудники администрации определяют масштабы ущерба, проводя подомовой обход.


Таким образом, украинские формирования продолжают атаки на Белгородскую область. В последнее время они стали особенно интенсивными. За сутки с 17 по 18 марта, сообщает губернатор региона, в Белгороде погибли два человека из-за воздушной атаки ВСУ. Над селом Журавлевка были сбиты шесть беспилотников, над Отрадным и Октябрьским – по четыре беспилотника. В Наумовке после удара БПЛА погиб местный житель, а в Октябрьском получили ранения восемь человек. И это – лишь немногие из атак противника с применением дронов в течение суток с 17 по 18 марта.

Ситуация в Белгородской области требует скорейшего разрешения и более активного вмешательства федеральных властей. Слова президента России Владимира Путина о «санитарной зоне» на прилегающей территории Украины стали крайне актуальными и эту меру необходимо реализовать как можно скорее.
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2 комментария
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  1. Михаил Маслов Ранг пользователя
    Михаил Маслов
    +1
    Сегодня, 09:25
    Да тяжело нашим парням на границе.Сегодня ночью было чуть "по тише".Авиация наша не так сильно работала,ПВО то же.Тишина на улице уже как угроза.С утра опять пошли полеты видимо враг зашевелился.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      -1
      Сегодня, 09:35
      Пора всю Украину объявить санитарной зоной - дурдомом. fool

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