Иран модернизировал стоящий на вооружении армии республики американский танк M60A1

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Иран модернизировал стоящий на вооружении армии республики американский танк M60A1

Иран показал модернизированную версию американского танка M60A1, стоящего на вооружении армии республики. Об этом пишет Army Recognition.

Иран имеет на вооружении около 150 уже устаревших танков M60A1, закупленных в 70-х годах прошлого века. На тот момент этот танк был вполне современной машиной, устраивающей командование ВС Ирана. Однако, на сегодняшний момент ОБТ M60A1 не соответствует современным требованиям, поэтому иранские военные приняли решение о его модернизации.



Как отмечает издание, у Ирана очень большие возможности по модернизации военной техники. Эти способности республика приобрела за годы оружейного эмбарго, когда Тегерану перекрыли все возможности закупать современные вооружения. Поэтому иранцы принялись за улучшение имеющейся у них техники.


По данным Army Recognition, модернизированный M60A1 получил дополнительное бронирование корпуса и башни, защитный экран для ствола орудия, а также дистанционно управляемый модуль с пулеметом на башне. Кроме того, наводчик получил современную прицельную аппаратуру, у командира тоже появился новый прицел с дистанционным управлением. По орудию информации нет, по-видимому, оно осталось прежним, это 105-мм нарезная пушка M68, созданная на базе британской Royal Ordnance L7. Также нет информации по двигателю. Предполагается, что по нему тоже никаких работ не производилось.
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    7 комментариев
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    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      +1
      Сегодня, 09:19
      Непохоже что крышу усилили. Хотя оптоэлектроника уже немало.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:22
        Ага. Прилетит дрон сверху и аминь этому модернизированному танку... И кожух на пушке танковой не поможет со всей этой оптоэлектроникой.....
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          0
          Сегодня, 09:25
          Это копеечная модернизация, без инновационности или нового поколения, как было модно в до дроновую эпоху. Молодцы чо.
          Всё равно сожгут в современной войне +- равных противников.
        2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 09:56
          Но меня все таки заинтересовал кожух на стволе. Это то, чего пока не ставят на наших танках, но что мы видим на новых образцах западной техники. Может мы зря пренебрегаем такой защитой, ведь любые осколочные "царапины" на стволе, влекут за собой угрозу разрыва ствола при последующей стрельбе. Что думают опытные танкисты на форуме, выскажитесь по этому вопросу.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 09:25
        Цитата: Владимир_2У
        Непохоже что крышу усилили. Хотя оптоэлектроника уже немало.

        После опыта полученного в ходе проведения СВО, все современные танки можно считать устаревшими.
    2. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 09:33
      Ну, так себе модернизация...для бедных. Турция интереснее вариант предложила и исполнила...
    3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 09:36
      да какое то папье-маше....уже б взяли нацепили вместо башни пару десятков "шахидов", вот это былаб жесть...а это такое...курам на смех

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