Иран модернизировал стоящий на вооружении армии республики американский танк M60A1
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Иран показал модернизированную версию американского танка M60A1, стоящего на вооружении армии республики. Об этом пишет Army Recognition.
Иран имеет на вооружении около 150 уже устаревших танков M60A1, закупленных в 70-х годах прошлого века. На тот момент этот танк был вполне современной машиной, устраивающей командование ВС Ирана. Однако, на сегодняшний момент ОБТ M60A1 не соответствует современным требованиям, поэтому иранские военные приняли решение о его модернизации.
Как отмечает издание, у Ирана очень большие возможности по модернизации военной техники. Эти способности республика приобрела за годы оружейного эмбарго, когда Тегерану перекрыли все возможности закупать современные вооружения. Поэтому иранцы принялись за улучшение имеющейся у них техники.
По данным Army Recognition, модернизированный M60A1 получил дополнительное бронирование корпуса и башни, защитный экран для ствола орудия, а также дистанционно управляемый модуль с пулеметом на башне. Кроме того, наводчик получил современную прицельную аппаратуру, у командира тоже появился новый прицел с дистанционным управлением. По орудию информации нет, по-видимому, оно осталось прежним, это 105-мм нарезная пушка M68, созданная на базе британской Royal Ordnance L7. Также нет информации по двигателю. Предполагается, что по нему тоже никаких работ не производилось.
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