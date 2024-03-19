Глава Евросовета: Если мы не предоставим Украине достаточную помощь, мы будем следующими

Если мы не предоставим Украине достаточную помощь, чтобы остановить Россию, мы будем следующими

Россия представляет серьезную военную угрозу европейскому континенту и глобальной безопасности

Мы должны укрепить потенциал Украины и Европы, чтобы защитить демократический мир

Европейские политики продолжают пугать общественность грядущей войной с Россией и заявлять о необходимости как можно больше помогать Украине, чтобы избежать этого.На этот раз подобные слова прозвучали из уст председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Как пишет бельгийское издание La Libre, он заявил, что Россия на Украине не остановится и Европе пора готовится к войне.- подчеркнул Мишель.По словам политика, европейские страны сегодня имеют дело с «величайшей проблемой безопасности со времен Второй мировой войны». Он отметил, что Москва ведёт политику дестабилизации в самых разных странах от Южного Кавказа до Африки.- сказал глава Евросовета, вероятно, забыв, кто последние три десятка лет бомбил суверенные страны по всему миру.Пришло время европейцам взять ответственность за собственную безопасность в свои руки и перейти в режим «военной экономики», считает Мишель. Политик уверен, что Европе уже пора уйти от американской зависимости в области обороны и безопасности.- отметил европейский политик.