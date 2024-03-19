Глава Евросовета: Если мы не предоставим Украине достаточную помощь, мы будем следующими

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Глава Евросовета: Если мы не предоставим Украине достаточную помощь, мы будем следующими

Европейские политики продолжают пугать общественность грядущей войной с Россией и заявлять о необходимости как можно больше помогать Украине, чтобы избежать этого.

На этот раз подобные слова прозвучали из уст председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Как пишет бельгийское издание La Libre, он заявил, что Россия на Украине не остановится и Европе пора готовится к войне.



Если мы не предоставим Украине достаточную помощь, чтобы остановить Россию, мы будем следующими

- подчеркнул Мишель.

По словам политика, европейские страны сегодня имеют дело с «величайшей проблемой безопасности со времен Второй мировой войны». Он отметил, что Москва ведёт политику дестабилизации в самых разных странах от Южного Кавказа до Африки.

Россия представляет серьезную военную угрозу европейскому континенту и глобальной безопасности

- сказал глава Евросовета, вероятно, забыв, кто последние три десятка лет бомбил суверенные страны по всему миру.

Пришло время европейцам взять ответственность за собственную безопасность в свои руки и перейти в режим «военной экономики», считает Мишель. Политик уверен, что Европе уже пора уйти от американской зависимости в области обороны и безопасности.

Мы должны укрепить потенциал Украины и Европы, чтобы защитить демократический мир

- отметил европейский политик.
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    34 комментария
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    1. Илия Ранг пользователя
      Илия
      +6
      Сегодня, 09:32
      Накачка своих европейских оболвателей) мнимой угрозой. И, надо признать, на фоне полнейшего запрета на правдивую информацию извне, это у них получается.
      Если мы не предоставим Украине достаточную помощь, чтобы остановить Россию, мы будем следующими

      - подчеркнул Мишель.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -5
        Сегодня, 09:33
        Глава Евросовета: Если мы не предоставим Украине достаточную помощь, мы будем следующими
        нормально..нас так же пугают.
        1. Илия Ранг пользователя
          Илия
          +2
          Сегодня, 09:35
          А "нас", это кого?
          1. Аэродромный Ранг пользователя
            Аэродромный
            -3
            Сегодня, 09:37
            Цитата: Илия
            А "нас", это кого?

            РФ, кого же ещё ? или Вам высказываний Макарона мало ?
            1. abrakadabre Ранг пользователя
              abrakadabre
              +3
              Сегодня, 09:46
              нормально..нас так же пугают.
              РФ, кого же ещё ? или Вам высказываний Макарона мало ?
              Принципиальная разница в том, что нас пугают они, а их пугают они сами.
            2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
              Крымский партизан 1974
              +1
              Сегодня, 10:00
              или Вам высказываний Макарона мало ?
              ....так он ни кто и звать его ни как.....если профукал африку где франция сидела и наживалась веками...то что оно для бандерлянда сделает...правда сделало,..отправило за счёт налогоплательщика хунте вооружений которое очень быстро ушло в небытие....это этого надо боятся?...это надо иметь особую степень трусливости
            3. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              0
              Сегодня, 10:12
              Цитата: Аэродромный
              РФ, кого же ещё ? или Вам высказываний Макарона мало ?

              Извернулся-таки.Я уже продукты начал складировать yes "Запас карман не тянет"
        2. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          +2
          Сегодня, 09:37
          Цитата: Аэродромный
          нас так же пугают.

          Ну Вы ж не испугливых...
          1. Аэродромный Ранг пользователя
            Аэродромный
            -2
            Сегодня, 09:38
            Цитата: svp67
            Цитата: Аэродромный
            нас так же пугают.

            Ну Вы ж не испугливых...

            пугать не равно испугать. да ?
        3. Бывший солдат Ранг пользователя
          Бывший солдат
          +1
          Сегодня, 09:58
          Глава Евросовета: Если мы не предоставим Украине достаточную помощь, мы будем следующими
          нормально..нас так же пугают.


          Зачем они нам? Что с них взять-то, если фабрикой мира становится Китай и Ю-В Азия? А у нас вся таблица Менделеева и энергоресурсы полный набор. Если ради высоких технологий Европы, то для этого совсем не надо захватывать территории. Да и захват территории например Греции или Румынии что нам даст?
      2. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        +2
        Сегодня, 10:08
        В Холодную войну было то же самое. Американцев стращали тем, что в Россия - дикая и агрессивная страна, что в России дикие медведи ходят по улицам а все мужики ходят не иначе как в фуфайках, шапках ушанках и валенках. Даже в голливудском кино на станции МИР наш космонавт в таком виде у них изображен.
        А реалтно Еврейские банкиры в Америке ощущают пятой точкой что пахнет жареным в экономике. Срочно нужна узда для населения, чтобы не бузили. Страх - превосходная форма контроля за поведением. Дополнительный бонус - можно дополнительно пилить военный бюджет. Так что просто бизнес и ничего личного.
    2. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +3
      Сегодня, 09:33
      Этот Шарль Мишель похож на Леонида Ярмольника.
      Тоже юморист. Одни клоуны в западной политике. laughing lol wassat
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 09:49
        Рассмешило про дестабилизацию на Южном Кавказе..А,так это же французик..Тогда понятно.И про Африку тоже.Фантомные боли.Вот только не надо было про Ярмольника..
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 10:50
        Цитата: Бородач
        Этот Шарль Мишель похож на Леонида Ярмольника.
        Тоже юморист.

        Нижней частью лица... yes Ещё тот юморист. А верней частью на Розенбаума...Песнями про: «Мы все умрём...»
    3. tralmaster Ранг пользователя
      tralmaster
      +6
      Сегодня, 09:37
      А ведь он не врет, правду говорит. После разгома укропитекии хозяин их отправит воевать с РОССИЕЙ руками лягушатников и приобнутых.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:39
      Глава Евросовета: Если мы не предоставим Украине достаточную помощь, мы будем следующими
      . Вопрос... а нафига нам с гейропейским дурикам связываться???
      Можно вспомнить Задорнова, но слегка добавить, что гейропейские переплюнули полосатиков во всем.
    5. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      -2
      Сегодня, 09:39
      А Европа входило в состав СССР? пускай определяться куда мы идем, в Европу, Кавказ, Азию. В России солдат немеренно, демография усиленными темпами растет. Не знаем куда направить
    6. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      +1
      Сегодня, 09:40
      Do these folks believe the shit they are trying to sell?
    7. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +2
      Сегодня, 09:40
      И с криком: "Русские идут", Шарль Мишель выпрыгнул в окно (некогда что-то подобное уже случилось...)
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        +2
        Сегодня, 09:49
        И с криком: "Русские идут", Шарль Мишель выпрыгнул в окно
        Хотя очень упирался. И даже хватался за радиатор отопления. Но раз хозяин сказал, что русские идут, пришлось прыгать.
    8. 30 вис Ранг пользователя
      30 вис
      +5
      Сегодня, 09:41
      Глава Евросовета: Если мы не предоставим Украине достаточную помощь, мы будем следующими --Если вы и дальше будете нагнетать , помогать , лезть со свими войсками на бывшую УССР , то точно будете следующими и даже раньше , чем думаете .. Гниды ... am
    9. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 09:42
      Кучу бредовых идей высказал Мишель.
      Политик уверен, что Европе уже пора уйти от американской зависимости в области обороны и безопасности.

      Поздно, батенька. Практически розвалив европейский ВПК и привязав ЕС к заокеанской оборонке стать независимыми не выйдет - не для этого гегемон старался.
      Мы должны укрепить потенциал Украины и Европы

      Один вопрос - "где деньги, Зин?"
      На все эти хотелки нужны огромные средства которых в Европе нет.
      Начинать новую гонку вооружений ни нам ни Европе не по силам.
    10. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 09:53
      ну пугалки и страшилки это понятно....а вот интересно каков у них бюрократический аппарат..
      -глава европарламента, с кучей офисоф
      -глава евросоюза, с кучей офисоф
      -глава евросовета с кучей офисоф
      во млин, и все эти бройлеры пьют жрут, гадят за счёт налогоплательщика.....вот уж золотая эра для бездельников....замечательно, я в восторге...жрите черви дальше налоги империи лжи, и по больше
    11. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 10:02
      Россия представляет серьезную военную угрозу европейскому континенту и глобальной безопасности
      Мы испокон веков для них угроза. А после их походов на Россию (СССР) зря относились к ним по человечески и с жалостью. Они этого не заслужили по умолчанию. И вот сегодня это аукается нам же.
    12. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      -1
      Сегодня, 10:05
      То ли правда идиот, то ли придуривается скорее. И ежу понятно, что России с её немногочисленным населением и многочисленными проблемами совсем не нужны лишние территории и чемодан без ручки! Своё сохранить, себя сохранить - вот основная задача.Нафийхуа нам чужое?! smile
    13. 501Legion Ранг пользователя
      501Legion
      +1
      Сегодня, 10:15
      ой господе , кому нафиг нужны. вы эти байки для своего тупого населения рассказывайте
      1. Roman_VH Ранг пользователя
        Roman_VH
        +1
        Сегодня, 10:27
        Дык он не про себя (гейропу) говорит, это он "озвучивает" руку, шебуршащуюся в его попке. Финансовая элита она такая элита :)))
    14. Million Ранг пользователя
      Million
      +2
      Сегодня, 10:21
      Тут все просто:надо пообещать Евросоюзу не нападать на него.
      Как в свое время Горбачеву/Ельцину обещали не расширять НАТО.
      1. Roma-1977 Ранг пользователя
        Roma-1977
        +1
        Сегодня, 10:58
        Они не поверят. Они же врожденные лжецы, которые всю жизнь живут обманом.
    15. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 10:37
      Кроме слов безответственных евро политиков ,ничего не представлено .Слов Путина на пример,где он угрожает дойти до Лиссабона .И вся это толпа ведется ,на откровенную ложь .
      Нам срочно надо взвалить себе на шею очередных прихлебателей ,типа недобалтов ,румын,поляков .................... wink wink wink
    16. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 10:40
      Глава Евросовета: Если мы не предоставим Украине достаточную помощь, мы будем следующими

      Как иногда хочется сказать:
      «После Украины мы раворотим нахрен ваш гадюшник в Брюсселе!!! Персональная ракета пойдёт в здание МУС - председателю в руки!»
      Заварили сволочи кашу, а когда настало время расхлёбывать, озаботились за целостность собственных шкур...
    17. Василий12 Ранг пользователя
      Василий12
      +1
      Сегодня, 10:43
      Вы уже враги России, осталось только уничтожить вас нашей армии в параллельном режиме с Украиной. Прощайте дьявольское отродье.
    18. Roma-1977 Ранг пользователя
      Roma-1977
      0
      Сегодня, 10:57
      Наоборот. Так как ЕС не прекратит накачку Украины, то волей-неволей ему придется быть следующим. Хотя кремлевские и не хотели бы этого. Но неумолимая логика развития событий неизбежно даст пинка "пацифистам".
    19. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      0
      Сегодня, 10:58
      Всё-таки готовят гейропейцев к войне с Россией. Ведь всё что он говорит - это ложь чистой воды. Чем больше запад поставляет оружия окраине, тем сильнее сам себя втягивает в войну с Россией. Вся надежда на остатки простых здравомыслящих европейцев, которые не хотят помирать в ядерной мясорубке, что они снесут транснациональное фашистское руководство ЕС, обслуживающее интересы глобальных элит.

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