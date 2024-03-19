Американскому БПЛА MQ-9 Reaper пришлось совершать аварийную посадку в связи с исчезновением связи с базой на территории Польши
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Подтвердилась информация об инциденте с американским разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper в Польше.
Сообщается о том, что дрон армии США на одном из этапов полёта потерял связь с военной базой в польском Мирославце. Американское командование отдало приказ об экстренном приземлении БПЛА.
По последним сведениям MQ-9 Reaper был вынужден приземлиться «до завершения выполнения миссии» примерно через 35-40 минут после начала полёта. При этом сама посадка БПЛА носила аварийный характер.
Как пишет польская пресса, беспилотник армии США «аварийно приземлился на охраняемой и незаселённой территории».
Официальный представитель американских войск в Польше заявил, что дрон «участвовал в ежеквартальной проверке готовности войск». Внезапно связь с ним была потеряна. На базе в Мирославце (Западно-Поморское воеводство), расположенной неподалёку от границ с Германией, попытались восстановить связь с аппаратом, но тщетно, тогда и был включен режим экстренной посадки. В это время местная полиция закрыла район предполагаемой посадки.
Пока о состоянии дрона после такой посадки не сообщается.
Напомним, что в НАТО несколькими днями ранее обвинили Россию в том, что на борту самолёта британского министра обороны Гранта Шаппса пропал сигнал GPS.
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