Американскому БПЛА MQ-9 Reaper пришлось совершать аварийную посадку в связи с исчезновением связи с базой на территории Польши

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Американскому БПЛА MQ-9 Reaper пришлось совершать аварийную посадку в связи с исчезновением связи с базой на территории Польши

Подтвердилась информация об инциденте с американским разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper в Польше.

Сообщается о том, что дрон армии США на одном из этапов полёта потерял связь с военной базой в польском Мирославце. Американское командование отдало приказ об экстренном приземлении БПЛА.



По последним сведениям MQ-9 Reaper был вынужден приземлиться «до завершения выполнения миссии» примерно через 35-40 минут после начала полёта. При этом сама посадка БПЛА носила аварийный характер.

Как пишет польская пресса, беспилотник армии США «аварийно приземлился на охраняемой и незаселённой территории».

Официальный представитель американских войск в Польше заявил, что дрон «участвовал в ежеквартальной проверке готовности войск». Внезапно связь с ним была потеряна. На базе в Мирославце (Западно-Поморское воеводство), расположенной неподалёку от границ с Германией, попытались восстановить связь с аппаратом, но тщетно, тогда и был включен режим экстренной посадки. В это время местная полиция закрыла район предполагаемой посадки.

Пока о состоянии дрона после такой посадки не сообщается.

Напомним, что в НАТО несколькими днями ранее обвинили Россию в том, что на борту самолёта британского министра обороны Гранта Шаппса пропал сигнал GPS.
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    11 комментариев
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    1. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +6
      Сегодня, 09:26
      дрон армии США на одном из этапов полёта потерял связь с военной базой
      Если это наша работа - то молодцы! soldier
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 09:31
        Цитата: pyagomail.ru
        дрон армии США на одном из этапов полёта потерял связь с военной базой
        Если это наша работа - то молодцы! soldier

        если наши, то это плохая работа. в польше сел целый.
        1. pyagomail.ru Ранг пользователя
          pyagomail.ru
          +1
          Сегодня, 09:34
          Цитата: Аэродромный
          если наши, то это плохая работа

          Почему же - успешно обкатываем РЭБ, не сбиваем, керосином не обливаем - придраться к России нечем. (И самолет с британским министром обороны напугали)
        2. svarog77 Ранг пользователя
          svarog77
          +1
          Сегодня, 09:51
          Чукча не читатель?
          о состоянии дрона после такой посадки не сообщается
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 09:35
        Цитата: pyagomail.ru
        Если это наша работа - то молодцы

        Когда-то же глушили "Голос Америки". Почему бы и не повторить с БПЛ и прочими "летающими"?! laughing
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          +2
          Сегодня, 09:42
          Цитата: Егоза
          Цитата: pyagomail.ru
          Если это наша работа - то молодцы

          Когда-то же глушили "Голос Америки". Почему бы и не повторить с БПЛ и прочими "летающими"?! laughing

          аналоговые частоы глушить легко было. а ноне цифра,и частоты меняются всё время.это как булка с маком против макового зёрнышка.
        2. fiv Ранг пользователя
          fiv
          +1
          Сегодня, 09:47
          Голос омерики проще глушить было. Пердатчик не двигался, сигнал не прятался, частоты не менялись.
    2. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +4
      Сегодня, 09:26
      Почему такое не получается над Чёрным морем?
    3. Илия Ранг пользователя
      Илия
      +2
      Сегодня, 09:27
      Надеюсь это не геомагнитные бури? Может быть, все таки, наши - РОССИЙСКИЕ войска - РЭБ, закинули пробный шар?
      дрон «участвовал в ежеквартальной проверке готовности войск». Внезапно связь с ним была потеряна.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 09:27
      «Дрон армии США на одном из этапов полёта потерял связь с военной базой » —

      — Наверное хуситы ...
    5. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 09:38
      Ну какая наглость! У шнапса сигнал потеряли, а мы виноваты.... Пусть поищут в самолете, поди, закатился куда-нибудь. А то и сперли - нагличане все, что не привинчено, завсегда сопрут. А что привинчено - отвинтят и тоже сопрут, с винтами вместе

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