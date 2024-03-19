Президент Казахстана исключил из списка полномочий Комитета национальной безопасности положение о личной охране первого президент Назарбаева

Комитет национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан получил новые полномочия. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.Среди новых полномочий – создание и использование оперативных учетов и информационных систем и ресурсов, проведение специальных проверок сотрудников органов безопасности, привлечение граждан страны к работе в качестве внештатных сотрудников, организация и руководство деятельностью пограничных представительств и так далее. Но это – вполне обычные для подобных документов положения.Куда больший интерес представляет то, что была исключена формулировка об участии Комитета национальной безопасности в охране первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Долгое время Назарбаев считался едва ли не «отцом» казахстанской нации. Отношение к нему было очень уважительным, а его влияние на политические процессы в стране даже после ухода с поста главы государства – крайне масштабным.Но сейчас Токаев делает все возможное, чтобы лишить экс-президента возможности влиять на государственную политику. Пункт об исключении формулировки об охране Назарбаева является этому наглядным подтверждением. К тому же, такое решение представляет собой и явное унижение бывшего главы государства.С другой стороны, Назарбаеву уже 83 года и маловероятно, что у него есть политические перспективы и амбиции. Скорее всего, это делается для «развенчания» своеобразного культа личности первого президента Республики Казахстан.

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