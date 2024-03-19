Президент Казахстана исключил из списка полномочий Комитета национальной безопасности положение о личной охране первого президент Назарбаева

16
Президент Казахстана исключил из списка полномочий Комитета национальной безопасности положение о личной охране первого президент Назарбаева

Комитет национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан получил новые полномочия. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Среди новых полномочий – создание и использование оперативных учетов и информационных систем и ресурсов, проведение специальных проверок сотрудников органов безопасности, привлечение граждан страны к работе в качестве внештатных сотрудников, организация и руководство деятельностью пограничных представительств и так далее. Но это – вполне обычные для подобных документов положения.



Куда больший интерес представляет то, что была исключена формулировка об участии Комитета национальной безопасности в охране первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Долгое время Назарбаев считался едва ли не «отцом» казахстанской нации. Отношение к нему было очень уважительным, а его влияние на политические процессы в стране даже после ухода с поста главы государства – крайне масштабным.

Но сейчас Токаев делает все возможное, чтобы лишить экс-президента возможности влиять на государственную политику. Пункт об исключении формулировки об охране Назарбаева является этому наглядным подтверждением. К тому же, такое решение представляет собой и явное унижение бывшего главы государства.

С другой стороны, Назарбаеву уже 83 года и маловероятно, что у него есть политические перспективы и амбиции. Скорее всего, это делается для «развенчания» своеобразного культа личности первого президента Республики Казахстан.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    16 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 09:26
      "друзья" по ОДКБ блин...
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +4
        Сегодня, 09:28
        Цитата: Аэродромный
        "друзья" по ОДКБ блин...

        Не удивлюсь, если Назарбаев поселится на соседней даче с Януковичем.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 09:51
        А ведь он правильно сделал..Нашим бы "защитникам дворца ЕБНа"в Кремле пример..
    2. Илия Ранг пользователя
      Илия
      +2
      Сегодня, 09:30
      Подковерные игры, с прицелом на будущее. Восток, однако!
      Скорее всего, это делается для «развенчания» своеобразного культа личности первого президента Республики Казахстан.
    3. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +5
      Сегодня, 09:33
      Ничёсе! Не то что даже Елбасы-Центр не построили,а даже охраны лишили. . . sad
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 09:38
        Цитата: андрей мартов
        Не то что даже Елбасы-Центр не построили,а даже охраны лишили. . .

        Пусть скажет спасибо, что шнурочком не удавили, по старинной традиции.
    4. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 09:40
      На Востоке если новый бай не зарезал предшественника - уже прогресс и демократия.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:46
      Токаев делает все возможное, чтобы лишить экс-президента возможности влиять на государственную политику.
      Токаев не только в отношении Назарбаева старается быть неким "борцом", но и к России у него начинает проявляться своеобразное отношение. На медни назвал Казахстан преемником Золотой Орды, определив дальнейший курс государства.
    6. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 09:57
      Долгое время Назарбаев считался едва ли не «отцом» казахстанской нации.

      А, как правильней: "казах" или "казахстанец"? feel
      1. Юра Ранг пользователя
        Юра
        0
        Сегодня, 10:57
        Цитата: Васян1971
        А, как правильней: "казах" или "казахстанец"?
        Наверно и то и другое правильно, казах - национальность без привязки к государству, казахстанец - казах житель, гражданин Казахстана.
    7. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 10:11
      Ещё недавно в его честь город переименовывали, ставили памятники, да и всегда высокие % на выборах были. А теперь вот отовсюду убирают, вот как повернулось.
    8. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 10:15
      вот так сменяют несменяемых
      а ведь назарбаев ведь уверен, что верного наследника поставил, что не будет ему мешать и его клану дальше зарабатывать
      вовремя уйти - надо уметь
    9. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 10:25
      Цитата: Васян1971
      Долгое время Назарбаев считался едва ли не «отцом» казахстанской нации.

      А, как правильней: "казах" или "казахстанец"? feel


      латыш или латвиец?
      финн или финляндец?
      и т.д. по списку
    10. cmax Ранг пользователя
      cmax
      +1
      Сегодня, 10:40
      Это пример для некоторых остальных, кого бы не оставил после себя, все может быть. И хорошо если это не Гаага. На вид якобы соратники все верные, преданные, согласные, а наступает время Х и УПС! История учит, люди которые могут возражать и иметь свое мнение гораздо надёжнее и предсказуемее чем " преданные" у которых свое на уме.
    11. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      -1
      Сегодня, 10:45
      Напоминает обычную месть .Как бы не относились к Назарбаеву ,но он все равно бывший президент страны .
      Как бы я не любил Горбачева ,но я понимаю почему его ФСО охраняла, до последнего часа
    12. День победы
      День победы
      0
      Сегодня, 10:50
      Когда Токаев уйдёт на пенсию, с ним что будет?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»