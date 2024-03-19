Опубликованы фотографии 86 ликвидированных в результате ракетного удара в марте 2022 года в Николаеве боевиков ВСУ

Киевский режим всеми силами старается скрыть реальные потери в рядах ВСУ, порою доходя до откровенного цинизма и вранья. Так президент Зеленский недавно заявил, что за два года военного конфликта безвозвратные потери украинской армии якобы составили 31 тысячу человек.И это при том, что даже ярые сторонники Киева на Западе озвучивают совсем иные цифры. Так еще в конце 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проговорилась, что на тот момент потери ВСУ составили порядка ста тысяч военнослужащих. Американский политик Роберт Кеннеди-младший недавно называл цифру в 350 тысяч только погибшими. Российский министр обороны Сергей Шойгу в конце зимы сообщил, что количество безвозвратных потерь ВСУ за все время проведения СВО превысило 444 тысячи военнослужащих.Но как бы не старались киевские правители скрыть реальные масштабы потерь, информация, порою с большим опозданием, в конце концов становится достоянием общественности. Ровно два года спустя украинские СМИ опубликовали фотографии 86 боевиков, ликвидированных в результате ракетного удара ВС РФ по расположению 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в городе Николаев. Под портретными снимками размещены жетоны с личными данными. Бригада эта известна множеством кровавых преступлений против жителей Донбасса, воевать с «собственными» гражданами это подразделение начало еще в 2014 году.Причем о существенных потерях этого подразделения украинской армии уже на следующий день после ракетного удара писало бельгийское издание VTM News, по информации которого еще до полного разбора завалов убитыми насчитывалось до 80 боевиков. В свою очередь, Минобороны России в июле 2022 года сообщало, что потери 79-й ОДШБр ВСУ превышают 80 процентов личного состава. По заявлению властей Николаева, удар по расположению боевиков был нанесен утром 18 марта 2022 года ракетами «Калибр» со стороны Херсонской области. Все произошло так стремительно, что в городе даже не успели включить сирены.Можно только догадываться, что стало причиной столь запоздалой публикации в прессе личных данных ликвидированных два года назад боевиков. Не исключено, что эта утечка в прессу преднамеренная и сделана она теми политическими силами, которые противостоят Зеленскому. С учетом проблем с принятием Верховной радой Украины очень непопулярного у населения законопроекта о мобилизации подобного рода информация явно не на пользу действующим киевским властям.Даже без этого закона, сильно ужесточающего существующие мобилизационные нормы, в стране уже серьезны проблемы с призывниками. Местные паблики сообщают, что в некоторых украинских селах не осталось мужчин, годных к военной службе. В ходе очередных рейдов сотрудники ТЦК бродят от дома к дому по опустевшим улицам, пытаясь найти хоть кого-то, кого можно поставить под ружье.