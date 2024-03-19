TNI: Бои на Украине показали неспособность американского лёгкого танка M10 Booker участвовать в современной войне
Новейший американский легкий танк M10 Booker, призванный усилить огневую мощь механизированных бригад Армии США, не способен принимать участие в боевых действиях в современной войне. Об этом пишет The National Interest.
Разработанный специально для поддержки пехоты на поле боя и занимающий нишу между танком и бронетранспортером, M10 Booker обладает 105-мм орудием и легкой броней. Как заявляют в Пентагоне, этого вполне достаточно для поддержки пехоты в бою. Кроме того, этот "легкий танк" можно перевозить военно-транспортным самолетом C-17 Globemaster III без необходимости разборки. По мнению американских военных, это является преимуществом, так как уходит меньше времени и его можно "с колес" пустить в бой.
Однако, как пишет издание, "новая игрушка" Пентагона стоимостью 12 млн. долларов за единицу, совсем не приспособлена для ведения боя в современной войне. В пример можно привести французские легкие танки AMX-10RC, поставленные Украине. Единственное, чего смогли добиться они на поле боя - это стать могилой для большого количества украинцев. Как оказалось, российские средства противотанковой обороны прошивали их насквозь, уничтожая на месте.
Такая же судьба ждет и новый M10 Booker, поскольку он отличается от французского AMX-10RC разве только более современным оборудованием.
Как отмечают в издании, система закупок вооружений Пентагона не зависит от потребностей армии, она оторвана от реальности и отражает политические предпочтения. Это и стало причиной появления на вооружении Армии США легких танков M10 Booker с легкой броней и слабой пушкой.
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