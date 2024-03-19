TNI: Бои на Украине показали неспособность американского лёгкого танка M10 Booker участвовать в современной войне

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TNI: Бои на Украине показали неспособность американского лёгкого танка M10 Booker участвовать в современной войне

Новейший американский легкий танк M10 Booker, призванный усилить огневую мощь механизированных бригад Армии США, не способен принимать участие в боевых действиях в современной войне. Об этом пишет The National Interest.

Разработанный специально для поддержки пехоты на поле боя и занимающий нишу между танком и бронетранспортером, M10 Booker обладает 105-мм орудием и легкой броней. Как заявляют в Пентагоне, этого вполне достаточно для поддержки пехоты в бою. Кроме того, этот "легкий танк" можно перевозить военно-транспортным самолетом C-17 Globemaster III без необходимости разборки. По мнению американских военных, это является преимуществом, так как уходит меньше времени и его можно "с колес" пустить в бой.



Однако, как пишет издание, "новая игрушка" Пентагона стоимостью 12 млн. долларов за единицу, совсем не приспособлена для ведения боя в современной войне. В пример можно привести французские легкие танки AMX-10RC, поставленные Украине. Единственное, чего смогли добиться они на поле боя - это стать могилой для большого количества украинцев. Как оказалось, российские средства противотанковой обороны прошивали их насквозь, уничтожая на месте.

Такая же судьба ждет и новый M10 Booker, поскольку он отличается от французского AMX-10RC разве только более современным оборудованием.

Как отмечают в издании, система закупок вооружений Пентагона не зависит от потребностей армии, она оторвана от реальности и отражает политические предпочтения. Это и стало причиной появления на вооружении Армии США легких танков M10 Booker с легкой броней и слабой пушкой.
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    20 комментариев
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 09:51
      система закупок вооружений Пентагона не зависит от потребностей армии, она оторвана от реальности и отражает политические предпочтения.

      Играйтесь и дальше! wassat
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 10:16
        у нас та же песня.
        где Арена? где нормальные БТР и БМП? где бортовой компьютер у буксируемых гаубиц? да у меня столько вопрос - где? что они все в комент не влезут.
    2. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      +5
      Сегодня, 09:54
      Хрень полная. Любой легкий танк средства противотанковой обороны прошивают насквозь. Да и ОБТ недалеко ушли, принять удар строго в лоб им редко когда удается. Техника выполняет свою роль в бою, а не "танкует", как в видеоигре.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 10:08
        Техника выполняет свою роль в бою, а не "танкует", как в видеоигре.
        ...а при чём здесь танковка?....тут упор на вооружение...105мм это не о чём,...нет достойного фугаса, нет управляемого танкового вооружения....для разведки этот девайс с древней нарезной 105 мм ни какой, для ближней линии боя-ни какой...итог -никакой,..
        1. красноярск Ранг пользователя
          красноярск
          0
          Сегодня, 10:21
          Цитата: Крымский партизан 1974
          .тут упор на вооружение...105мм это не о чём,...

          Вообще-то на нашей БМП-3 сотка стоит, и, если верить информации с поля боя, очень даже неплохая БМП получилась.
          1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 10:40
            Вообще-то на нашей БМП-3 сотка стоит,
            ..вот именно..которая лупит КУВом Кастет вне зоны поражения любой бронетехники противника, если у него нет КУВа и причесать может 30-кой...а что это недоразумение может сделать своей нарезкой, ..пукнуть, да и то если заряжающий не получил контузию
      2. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        +2
        Сегодня, 10:16
        к французским танкам предьява была не то что не выдерживают ПТУР или РПГ , а то что их даже осколки от 152мм прошивают.
        1. 2al Ранг пользователя
          2al
          0
          Сегодня, 10:42
          Как выяснилось на поле боя, не только осколки, но и флеше́ттами в НУРС С8С вполне себе уделывают более защищённый Stryker. Более устойчивы Bradley и БМП-3 к кассетным снарядам с ГПЭ в частности из-за более низкого силуэта
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +5
      Сегодня, 10:01
      Бедуинов с дубинками по пустыне гонять сойдёт , если ветра не будет.
    4. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +3
      Сегодня, 10:01
      После этой войны много чего пересмотрят и много от чего откажутся , и ... много к чему вернутся .
    5. синоби Ранг пользователя
      синоби
      +4
      Сегодня, 10:06
      Ну почему-же?Если у вашего оппонента ДШК и РПГ-7,ну и пару миномётов 85мм, самое тяжёлое вооружение,то да.Такой танк повоюет.Янки,после развала СССР,вообще не планировали войн с равным противником.Все их системы после 91 года разрабатывались под "полицейский тип войны".Когда оппонент в тапочках и с древним АК-47.
    6. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 10:06
      Походу, "Терминатор" у них в Голливуде, а у нас на ЛСБ. Почувствуй разницу.
    7. Machete Ранг пользователя
      Machete
      +6
      Сегодня, 10:07
      Странная логика у журналиста.
      Тогда и БТРы и БМП все можно в утиль списывать все разом. Они тоже не "танкуют" ничего на поле боя. У них другая функция.
      И лёгкий амерский танк за 12 млн долларов, если его не кидать в лоб на ПТУРы и танки должен выполнять свои функции поддержки из ближнего тыла.
      А вот дроны реально поменяли абсолютно всё на поле боя. Без защиты сверху сегодня не продержится ни тяжёлый танк ни лёгкая техника.
      1. Eroma Ранг пользователя
        Eroma
        +1
        Сегодня, 10:30
        Лёгкие танки устарели ещё во времена ВОВ, только французы после войны рассчитывали на лёгкий АМХ13, так как у них война закончилась в самом её начале и должного опыта они не успели получить laughing Но уже Израиль в 51 году на АМХ13 убедился, что лёгкие танки не для поля боя!
        М10 не сможет выполнять, ту функцию, для которой он создан, а именно поддержка огнём. Танковая пушка эффективна либо на передке, в крайнем случае с закрытой позиции на передовой, а там кроме собственно огневой мощи, нужна живучесть! Насколько эффективны в рядах ВСУ танки Леопард 1? Это прямой аналог М10. Их практически не видно, потому что страшно! tongue
        1. Machete Ранг пользователя
          Machete
          0
          Сегодня, 10:40
          ТОже верно.
          Наш Терминатор более приспособлен для прямой поддержки и пехоты и танков, так как сделан на базе ОБТ.
          Но и он от дронов не защищён.
        2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 10:46
          Но уже Израиль в 51 году на АМХ13 убедился, что лёгкие танки не для поля боя!
          ...зато трофейные ПТ-76 у Ариеля Шарона практически поставили крест на 6-ти дневной войне...ебибтяне не дадут соврать как их откошмарил шарон на ПТ-76...так что тут бабка надвое сказала
      2. 2al Ранг пользователя
        2al
        0
        Сегодня, 10:54
        Мангалы кстати появились из-за Javelin-ов, по крайней мере в ДНР на танках они засветитилсь уже в 2019г именно тогда Трам поставил первую их партию в ВСУ. Интересно, что довольно массовое применение БПЛА против танков при штурме коалицией Ракки и Мосула в 2018г не сподвигло на их появление. Конечно влияние fpv несомненно, такой дешёвый ПТУР это конечно не детище ВПК, но всё-таки кардинально поменяет поле боя рой fpv с ИИ получающий целеуказание с БПЛА разведчика, такой fpv будет в разы дешевле Javelina но уже сравним по стоимости с ПТУР 2-го поколения. Следствием будет вынос БТТ и вертолётов непосредственно с поля боя и появление готовых транспортируемых защищённых укрытий для пехоты.
    8. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +3
      Сегодня, 10:07
      . новая игрушка" Пентагона стоимостью 12 млн. долларов за единицу, совсем не приспособлена для ведения боя в современной войне.

      Цена у игрушки совсем не игрушечная.
    9. gribanow.c Ранг пользователя
      gribanow.c
      +1
      Сегодня, 10:30
      Задача такого танка видится как поддержка пехоты, идти всегда за пехотой, стоять за пехотой, поддерживать огнём, как Су-76, но никогда не выходить вперёд пехоты иначе подставит незащищённый борт
    10. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 10:33
      Это оружие против папуасов создано. Гонять их по пустыне за верблюдами. Там где есть хоть немного подготовленные бойцы,это просто мишень . Хуситы пожгли сколько танков у Саудовской Аравии ?

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