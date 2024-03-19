Странности поддержки: власти Франции поддержали призывы Варшавы к вводу ограничений на экспорт с Украины

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Странности поддержки: власти Франции поддержали призывы Варшавы к вводу ограничений на экспорт с Украины

Французские власти поддержали призывы Польши к ограничению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз. Подобные меры могут обойтись украинской экономике в 1,2 млрд евро потерянных доходов.

Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники, президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Польши Дональд Туск во время встречи стран "Веймарского треугольника" в Берлине провели переговоры, после чего выступили с совместным заявлением, в котором в очередной раз заявили о своей поддержке киевского режима.



В то же время, Макрон и Туск договорились выступить с совместной позицией в отношении ввода новых ограничений на поставки украинских сельхозпродуктов в страны Евросоюза. Этот вопрос предполагается обсудить на саммите европейских лидеров в Брюсселе.

Ранее Варшава нанесла ощутимый ущерб украинской экономике, не препятствуя польским фермерам, перекрывавшим границы, вследствие чего произошло резкое снижение украинского экспорта в ЕС, прежде всего, сельскохозяйственного. В результате этих действий Киев недополучал около 200 миллионов долларов в месяц, а отрицательное сальдо украинской внешней торговли увеличилось в девять раз.

Таким образом, страны, позиционирующие себя как ближайшие союзники Киева и даже декларирующие возможность отправки туда своих войск, готовы с легкостью пренебречь украинскими интересами, когда дело касается их собственных доходов.
  • kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:06
    Табачек врозь и это ожидаемо, поскольку своя рубашка, всяко, ближе к своему телу!
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 10:33
      Французские власти поддержали призывы Польши к ограничению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.

      Так это же классика... У попа была собака, поп её любил... Она съела кусок мяса - поп её y6ил... laughing
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 10:40
        Цитата: Lev_Russia
        Французские власти поддержали призывы Польши к ограничению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.

        Ну, значит не зря французские фермеры навозом Париж заваливали! yes
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 10:07
    «Страны, позиционирующие себя как ближайшие союзники Киева и даже декларирующие возможность отправки туда своих войск, готовы с лёгкостью пренебречь украинскими интересами» —

    — "Украинские интересы" никому не интересны ...
  3. Илия Ранг пользователя
    Илия
    +2
    Сегодня, 10:09
    А зе с ними, и спал в обнимку! laughing
    В то же время, Макрон и Туск договорились выступить с совместной позицией в отношении ввода новых ограничений на поставки украинских сельхозпродуктов в страны Евросоюза.
  4. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +1
    Сегодня, 10:13
    Франция и Польша к моральной поддержке "всегда готовы"! А вот все остальное....под большим вопросом! tongue
  5. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 10:24
    даже декларирующие возможность отправки туда своих войск,

    Так ить, обещать, не значит жениться laughing!
  6. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 10:24
    Это пока им хватает зерна, они ещё на наше и белорусское пошлину вводят, а когда закончится, любое будут брать, без всяких условий ❗❗❗
    1. Rakovor Ранг пользователя
      Rakovor
      0
      Сегодня, 10:45
      Почитал хотя бы какие-нибудь серьезные источники, прежде чем чушь писать. Европа обеспечивает себя сельхозпродукцией на 100%, они не знают куда излишки девать.
  7. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:26
    Украина это инструмент ,а никак не объект политики . Не для этого было все затеяно ,что бы Украина решала судьбу фермеров в ЕС
  8. Taskhyl
    Taskhyl
    +1
    Сегодня, 10:27
    ЕС резко поднимет пошлины на российские зерновые. А импорт туда у нас нехилый -около 1,5 млн. тонн. По нашим доходам ударчик будет и своих агропроизводителей умиротворят. Вот об этом надо писать, а не про какую-то там украину
    1. Rakovor Ранг пользователя
      Rakovor
      0
      Сегодня, 10:48
      А про это вам писать никто и не будет. У наших "патриотов" надо поддерживать миф о том, что Европа загнется без нашего зерна, как до этого "загнулась" без наших нефти и газа.
    2. Vik66 Ранг пользователя
      Vik66
      0
      Сегодня, 10:58
      Эти 1,5 млн. тонн Индия с Китаем слопают и не заметят даже.
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:42
    Французские власти поддержали призывы Польши к ограничению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз. Подобные меры могут обойтись украинской экономике в 1,2 млрд
    У Макрона с утра мысль о вводе войск НАТО на украину для ее спасения. Вечером не прочь поддержать Польшу и ограничение украинской с/х продукции. Так и живет - я сегодня такая противоречивая.

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