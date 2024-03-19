Странности поддержки: власти Франции поддержали призывы Варшавы к вводу ограничений на экспорт с Украины
Французские власти поддержали призывы Польши к ограничению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз. Подобные меры могут обойтись украинской экономике в 1,2 млрд евро потерянных доходов.
Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники, президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Польши Дональд Туск во время встречи стран "Веймарского треугольника" в Берлине провели переговоры, после чего выступили с совместным заявлением, в котором в очередной раз заявили о своей поддержке киевского режима.
В то же время, Макрон и Туск договорились выступить с совместной позицией в отношении ввода новых ограничений на поставки украинских сельхозпродуктов в страны Евросоюза. Этот вопрос предполагается обсудить на саммите европейских лидеров в Брюсселе.
Ранее Варшава нанесла ощутимый ущерб украинской экономике, не препятствуя польским фермерам, перекрывавшим границы, вследствие чего произошло резкое снижение украинского экспорта в ЕС, прежде всего, сельскохозяйственного. В результате этих действий Киев недополучал около 200 миллионов долларов в месяц, а отрицательное сальдо украинской внешней торговли увеличилось в девять раз.
Таким образом, страны, позиционирующие себя как ближайшие союзники Киева и даже декларирующие возможность отправки туда своих войск, готовы с легкостью пренебречь украинскими интересами, когда дело касается их собственных доходов.
- kremlin.ru
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