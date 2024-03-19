Странности поддержки: власти Франции поддержали призывы Варшавы к вводу ограничений на экспорт с Украины

Французские власти поддержали призывы Польши к ограничению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз. Подобные меры могут обойтись украинской экономике в 1,2 млрд евро потерянных доходов.Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники, президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Польши Дональд Туск во время встречи стран "Веймарского треугольника" в Берлине провели переговоры, после чего выступили с совместным заявлением, в котором в очередной раз заявили о своей поддержке киевского режима.В то же время, Макрон и Туск договорились выступить с совместной позицией в отношении ввода новых ограничений на поставки украинских сельхозпродуктов в страны Евросоюза. Этот вопрос предполагается обсудить на саммите европейских лидеров в Брюсселе.Ранее Варшава нанесла ощутимый ущерб украинской экономике, не препятствуя польским фермерам, перекрывавшим границы, вследствие чего произошло резкое снижение украинского экспорта в ЕС, прежде всего, сельскохозяйственного. В результате этих действий Киев недополучал около 200 миллионов долларов в месяц, а отрицательное сальдо украинской внешней торговли увеличилось в девять раз.Таким образом, страны, позиционирующие себя как ближайшие союзники Киева и даже декларирующие возможность отправки туда своих войск, готовы с легкостью пренебречь украинскими интересами, когда дело касается их собственных доходов.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»