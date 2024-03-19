Немецкий журналист удивился количеству уничтоженной западной военной техники в зоне проведения спецоперации
В зоне проведения специальной военной операции от Запорожья до Херсона на дорогах и полях – сожжённые бронемашины, танки, другая военная техника ВСУ, в том числе и западного производства. Об этом пишет немецкий журналист Штеффен Шварцкопф.
Корреспондент проехал по контролируемым киевским режимом территориям от Запорожья до Херсона. Он очень удивился количеству уничтоженной западной военной техники в зоне проведения спецоперации.
- рассказал журналист.
По мнению Шварцкопфа, украинская армия не может справиться с российскими дронами, которые постоянно проходят модернизацию, совершенствуются. Кроме того, ВСУ испытывают явный дефицит артиллерийских снарядов. ВС РФ в день используют в пять и более раз больше боеприпасов, чем украинская армия, и возможности России в этом плане не ограничены.
Как известно, ставка ВСУ на использование западной военной техники в ходе контрнаступления летом-осенью 2023 года не оправдалась. Танки Challenger и Leopard, бронемашины Bradley и другая техника западного производства в массе уничтожались российскими войсками в ходе отражения «контрнаступа».
Миф о «превосходстве» западной техники, ее «неуязвимости» был полностью разрушен. В итоге сейчас украинские формирования столкнулись с нехваткой бронетехники, дефицитом артиллерийских боеприпасов, и эти проблемы будут только нарастать.
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