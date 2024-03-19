Немецкий журналист удивился количеству уничтоженной западной военной техники в зоне проведения спецоперации

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Немецкий журналист удивился количеству уничтоженной западной военной техники в зоне проведения спецоперации

В зоне проведения специальной военной операции от Запорожья до Херсона на дорогах и полях – сожжённые бронемашины, танки, другая военная техника ВСУ, в том числе и западного производства. Об этом пишет немецкий журналист Штеффен Шварцкопф.

Корреспондент проехал по контролируемым киевским режимом территориям от Запорожья до Херсона. Он очень удивился количеству уничтоженной западной военной техники в зоне проведения спецоперации.



Повсюду сожженные машины ВСУ. Многие из них немецкого производства и американского. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley

- рассказал журналист.

По мнению Шварцкопфа, украинская армия не может справиться с российскими дронами, которые постоянно проходят модернизацию, совершенствуются. Кроме того, ВСУ испытывают явный дефицит артиллерийских снарядов. ВС РФ в день используют в пять и более раз больше боеприпасов, чем украинская армия, и возможности России в этом плане не ограничены.

Как известно, ставка ВСУ на использование западной военной техники в ходе контрнаступления летом-осенью 2023 года не оправдалась. Танки Challenger и Leopard, бронемашины Bradley и другая техника западного производства в массе уничтожались российскими войсками в ходе отражения «контрнаступа».

Миф о «превосходстве» западной техники, ее «неуязвимости» был полностью разрушен. В итоге сейчас украинские формирования столкнулись с нехваткой бронетехники, дефицитом артиллерийских боеприпасов, и эти проблемы будут только нарастать.
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    14 комментариев
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +4
      Сегодня, 10:02
      Так не надо верить хохлоСМИ и своим тоже не верьте.
    2. Илия Ранг пользователя
      Илия
      +3
      Сегодня, 10:07
      Странно. А мы - нет. Так оно должно, и обязано быть!
      Немецкий журналист удивился количеству уничтоженной западной военной техники в зоне проведения спецоперации
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 10:09
        Цитата: Илия
        Немецкий журналист удивился количеству уничтоженной западной военной техники в зоне проведения спецоперации

        Пусть вспомнит про ВОВ. Как тогда горели танки фашистов, так и сейчас горят.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 10:41
          Цитата: Егоза
          Пусть вспомнит про ВОВ. Как тогда горели танки фашистов, так и сейчас горят.
          Хорошо бы ещё и пленных наемников маршем через Красную площадь провести wink
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 10:10
      Миф о «превосходстве» западной техники, ее «неуязвимости» был полностью разрушен.
      . Военные всегда говорили, что... "дрова" они таковые и есть, сгорят и пеплом рассыпятся.
      Кстати, такая точка зрения среди всех военных, реальных... коньюктурщики, болтливые попугаи, это для люмпенов и прочих скакуасов.
      Короче, все как всегда, все как по учебнику.
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +1
        Сегодня, 10:29
        Это не «Миф», а просто реклама.
    4. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      +2
      Сегодня, 10:10
      Это ещё не предел, есть куда стремиться, чтоб сгорали только въехав на территорию 404!
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 10:12
      Повсюду сожженные машины ВСУ. Многие из них немецкого производства и американского.
      Немецкий журналист был удивлен? Неужели речи Зеленского о потерях (заниженные кратно) так повлияли на восприятие реальности? Ну, что же теперь посмотрит и другим расскажет.
    6. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +2
      Сегодня, 10:17
      Потихоньку удивление перерастёт в понимание,что не только западная техника не неуязвима,но и сам запад не бессмертен......только вот до ду раков долго доходит...
    7. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +1
      Сегодня, 10:19
      Какое превосходство, уничтожаются каждый день, так будет и дальше, ты там своим Дебилам расскажи об этом ❗❗❗
    8. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 10:21
      Немецкий журналист удивился

      Совсем с памятью хреново у немцев стало!
    9. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 10:22
      А еще немецкий журналист бы удивился ,просто проведя обычный анализ речей Клоуна .Там перемоги чередуются в одном предложении , с требованием и тут же , нехватке снарядов
    10. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 10:39
      Он очень удивился количеству уничтоженной западной военной техники
      Было очень хорошее предложение выставлять всю уничтоженную технику напротив посольств государств, снабжающих Скакляндию оружием. Было бы очень наглядно! Да ещё и сопровождать это все фотографиями уничтоженных наемников
    11. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +1
      Сегодня, 10:40
      Удивился-это мягко сказано.Очевидцы и случайные свидетели утверждают,что у немецкого журналиста "глазные шары"выкатились от количества уничтоженной западной техники. . . winked

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