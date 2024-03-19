Канадский эксперт считает, что долгосрочной целью российского президента является превращение золота в мировую валюту
Против России введено более 16 000 санкций, однако ее экономика выросла на 3,6% в 2023 году и, по прогнозам, вырастет еще на 2,6% в 2024 году. В то время, когда президент Украины Владимир Зеленский изо всех сил пытается обзавестись оружием, средствами и новобранцами, Владимир Путин уверен в планах на будущее, пишет в своей статье для The Conversation адъюнкт-профессор исследований международного развития в Университете Далхаузи Роберт Хьюиш.
Со слов эксперта, санкции против России должны были носить стратегический характер, нацеленный на все отрасли, в которых она может действовать. При этом экономические ограничения были направлены против судоходства и торговли в РФ, но рынок золота, который представляет собой огромную отрасль, остался в значительной степени нетронутым.
Автор статьи напоминает, что по данным Всемирного совета по золоту, Россия в настоящее время является вторым по величине производителем этого драгоценного металла. Более того, ожидается, что РФ будет увеличивать добычу золота на 4% в год до 2026 года.
Как пишет канадский эксперт, наличие у той или иной страны крупных золотых резервов объясняется тем, что они используются для расчетов по иностранным операциям внутри страны и за рубежом. Держатели золота могут обменять его на одной из нескольких бирж драгоценных металлов. Его можно обменять на валюту для расчетов по сделкам, а затем обратно на золотые слитки. Например, Венесуэла — страна, подвергшаяся жестким санкциям, отправила Ирану золотые слитки в обмен на техническую помощь в добыче нефти.
Со слов Хьюиша, Великобритания, Соединенные Штаты и Канада не будут покупать российское золото. Но это с удовольствием сделают другие страны. В итоге, российское золото стоимостью в миллиарды долларов свободно продается по самым высоким ценам, избегая при этом всех этих 16 000 санкций.
По мнению автора статьи, долгосрочной целью российского президента является превращение золота в мировую валюту. Однако для этого оно должно пользоваться еще большим спросом.
Впрочем, как пишет адъюнкт-профессор исследований международного развития в Университете Далхаузи, если геополитическая обстановка будет оставаться напряженной, то банки, а также частные инвесторы, вероятно, начнут массово переводить свои активы в стабильное золото. В этом случае расчет президента РФ полностью себя оправдает.
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