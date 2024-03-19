Канадский эксперт считает, что долгосрочной целью российского президента является превращение золота в мировую валюту

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Канадский эксперт считает, что долгосрочной целью российского президента является превращение золота в мировую валюту

Против России введено более 16 000 санкций, однако ее экономика выросла на 3,6% в 2023 году и, по прогнозам, вырастет еще на 2,6% в 2024 году. В то время, когда президент Украины Владимир Зеленский изо всех сил пытается обзавестись оружием, средствами и новобранцами, Владимир Путин уверен в планах на будущее, пишет в своей статье для The Conversation адъюнкт-профессор исследований международного развития в Университете Далхаузи Роберт Хьюиш.

Со слов эксперта, санкции против России должны были носить стратегический характер, нацеленный на все отрасли, в которых она может действовать. При этом экономические ограничения были направлены против судоходства и торговли в РФ, но рынок золота, который представляет собой огромную отрасль, остался в значительной степени нетронутым.



Автор статьи напоминает, что по данным Всемирного совета по золоту, Россия в настоящее время является вторым по величине производителем этого драгоценного металла. Более того, ожидается, что РФ будет увеличивать добычу золота на 4% в год до 2026 года.

Как пишет канадский эксперт, наличие у той или иной страны крупных золотых резервов объясняется тем, что они используются для расчетов по иностранным операциям внутри страны и за рубежом. Держатели золота могут обменять его на одной из нескольких бирж драгоценных металлов. Его можно обменять на валюту для расчетов по сделкам, а затем обратно на золотые слитки. Например, Венесуэла — страна, подвергшаяся жестким санкциям, отправила Ирану золотые слитки в обмен на техническую помощь в добыче нефти.

Со слов Хьюиша, Великобритания, Соединенные Штаты и Канада не будут покупать российское золото. Но это с удовольствием сделают другие страны. В итоге, российское золото стоимостью в миллиарды долларов свободно продается по самым высоким ценам, избегая при этом всех этих 16 000 санкций.

По мнению автора статьи, долгосрочной целью российского президента является превращение золота в мировую валюту. Однако для этого оно должно пользоваться еще большим спросом.

Впрочем, как пишет адъюнкт-профессор исследований международного развития в Университете Далхаузи, если геополитическая обстановка будет оставаться напряженной, то банки, а также частные инвесторы, вероятно, начнут массово переводить свои активы в стабильное золото. В этом случае расчет президента РФ полностью себя оправдает.
  • pixabay.com
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20 комментариев
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  1. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +7
    Сегодня, 10:27
    Да хоть раковины на верёвочке, главное, что бы валюта имела реальное обеспечение. Золото в этой ситуации продукт уникальный. Так что, почему бы и нет.
    1. Венд Ранг пользователя
      Венд
      +2
      Сегодня, 10:40
      Золото и серебро всегда на протяжении истории человечества было единственной валютой. Возвращение к прежней системе вполне вероятно сделает финансовую систему стабельней
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        -2
        Сегодня, 10:43
        Не бывать этому уже никогда. Если только человечество вдруг не обнулится.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 10:46
        Канадский эксперт считает, что долгосрочной целью российского президента является превращение золота в мировую валюту

        Ну да... ну да... Был в сказке такой султан, который до чего бы не дотронулся всё в золото превращалось... С голоду, кстати, умер... Намёк европейцам понятен...??? laughing
        1. Пауль Зиберт Ранг пользователя
          Пауль Зиберт
          +2
          Сегодня, 10:55
          Цитата: Lev_Russia
          Канадский эксперт считает, что долгосрочной целью российского президента является превращение золота в мировую валюту

          Ну да... ну да... Был в сказке такой султан, который до чего бы не дотронулся всё в золото превращалось... С голоду, кстати, умер... Намёк европейцам понятен...??? laughing

          Не султан, царь.
          По имени Мидас.
          А золото не выгодно западникам с их дутой долларовой экономикой.
          Они костьми лягут, чтобы не пустить золото в мировую экономику как платёжное средство.
          Муаммар Каддафи хотел ввести единый золотой динар для арабских стран...
          Что западники сделали с Каддафи?..
        2. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          0
          Сегодня, 10:57
          Цитата: Lev_Russia
          Был в сказке такой султан, который до чего бы не дотронулся всё в золото превращалось... С голоду кстати умер..

          Думаю, что это неудачный пример.
      3. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +3
        Сегодня, 10:49
        Я бы привязывался к корзине редких металлов... Помимо золота и серебра - есть палладий и тд. Но у всего этого есть неустранимый недостаток для нонешнего капитализма - их нельзя делать из воздуха... Как фантики.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 10:51
          Цитата: paul3390
          Я бы привязывался к корзине редких металлов
          Золото для абсолютного большинства людей более понятный металл. Ну можно и редкоземельные
      4. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 10:55
        Цитата: Венд
        Золото и серебро всегда на протяжении истории человечества было единственной валютой.

        До генуэзских купцов...Это же европейские ростовщики придумали расчёты в долговых расписках...
  2. Владимириус Ранг пользователя
    Владимириус
    +3
    Сегодня, 10:28
    в принципе для всех кроме америгадцев это был бы идеальный вариант
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +7
      Сегодня, 10:39
      Цитата: Владимириус
      в принципе для всех кроме америгадцев это был бы идеальный вариант

      Вспомним, что настоящей виной М.Каддафи перед США было не "отсутствие демократии". Он покусился на СВЯТОЕ - на ДОЛЛАР. Предложил северу Африки и Ближнему Востоку перейти в расчётах между собой и с миром за нефть на "золотой динар" - новую валюту, основой имевшую не печатный станок в ФРС и хотелки американцев, а связку "нефть-золото".
      По сути - он предложил такую же региональную валюту, как евро, которая с лёгкостью убила бы доллар и очень ощутимо придушила бы тот же евро.

      Ну, собсно, вот - его разбомбить получилось. С Россией как-то цыкотно. Максимум - Украину подпалить получилось.

      И эта смрадная гниющая тушка доллара ещё долго на весь мир войнами и разрушением стран вонять будет. Уж слишком разжирела...
  3. Бородач Ранг пользователя
    Бородач
    -2
    Сегодня, 10:29
    Ничего этот эксперд-профессор не понимает в экономике: цель Путина сделать цифровой рубль мировой резервной валютой - ресурсорубликом. laughing
    Сидишь себе за компьютером и за секунды миллиарды ресурсорубликов печатаешь.
  4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 10:31
    Скорее биток привяжут к золоту, чем мы решимся привязать к нашему же золоту наш же рубль.
    Хотя... логичнее было бы привязывать к товарной массе.
    1. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 10:41
      Речь не о рубле, а о золотом, полновесном средстве платежа, который не привязан никакой стране - золото есть золото.
  5. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 10:32
    Ну так было бы лучше, ну или Биткоин
  6. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 10:40
    Ответ очевиден:
    Возвращение золотого стандарта в сферу международной торговли и межгосударственных финансов — это способ защитить себя от произвола в любой форме.
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:51
    российское золото стоимостью в миллиарды долларов свободно продается по самым высоким ценам, избегая при этом всех этих 16 000 санкций.
    Как же американцы этого не предусмотрели? А потому, что золото остается золотом и на него всегда будет спрос.
    Великобритания, Соединенные Штаты и Канада не будут покупать российское золото. Но это с удовольствием сделают другие страны
    Англосаксы это еще не весь мир, а только небольшая его часть.
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 10:59
      Цитата: rotmistr60
      А потому, что золото остается золотом и на него всегда будет спрос.

      А ещё его количество нельзя преумножить спекуляцией. Килограмм золота так и останется килограммом, сколько его не перепродавай...
  8. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 10:55
    Цитата: 75Сергей
    Речь не о рубле, а о золотом, полновесном средстве платежа, который не привязан никакой стране - золото есть золото.


    "...о золотом, полновесном средстве платежа,..." - дико извиняюсь, но возникло стойкое ощущение: Вы солидно полазили по тырнет-сайтам в помойке и набрались мыслей. Браво! Ещё один макро-экономист добавился в обойму!!!!!!!!!
    Просьба к Вам, как к экономисту: попробуйте, пжлста, сами прочесть, что написали и ответить и смоделировать, для начала, самому себе, как выглядит на ПРАКТИКЕ "золотой полновесный платёж". Ну, например, за батон хлеба или ящик коньяку. Как Вы лично и персонально выполните в махазине золотой полновесный платёж за тушку куры, десяток яичек, батон бородинского, бутылку пива с кефиром и огурцами?
    Только, чур, не лукавить!!!!!! Ваш расчёт на кассе должен быть именно "золотым и полновесным". Ок?
  9. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:57
    Золото стабильнее доллара и не принадлежит определенной группе лиц .Манипулировать сложнее

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