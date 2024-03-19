Нидерланды и Бельгия планируют пополнить украинский флот ещё тремя кораблями противоминной обороны
Украинские ВМС получат еще три тральщика, западные спонсоры киевского режима продолжают спихивать украинцам устаревшие корабли, перевооружась на более современные. Как сообщает пресс-служба Минобороны Бельгии, это будет совместная акция с Нидерландами.
Бельгия и Нидерланды пополнят украинский флот сразу тремя тральщиками типа Tripartite, а также провести подготовку экипажей для них. В Бельгии украинские моряки будут учиться в Военно-морской академии, а Нидерланды обеспечат обучение экипажей уже непосредственно на кораблях. Пока других подробностей нет.
В прошлом году Нидерланды анонсировали передачу Украине двух кораблей противоминной обороны типа Alkmaar, построенных в рамках совместной франко-бельгийско-нидерландской программы Tripartite. Тральщики должны быть выведены из состава флота Нидерландов, но не ранее 2025 года, поскольку сначала необходимо получить новые корабли для их замены. А вот обучение экипажей планировалось начать еще в прошлом году, но видимо, что-то пошло не так. Третий тральщик такого же типа поставит Бельгия.
Стоит отметить, что у Украины уже имеются тральщики, переданные Великобританией. В 2021 году Киев получил два корабля противоминной обороны "Чернигов" и "Черкассы", они до сих пор болтаются у британских берегов. Еще два тральщика британцы обещали передать в конце прошлого года. Предназначались они для "обеспечения безопасности" в Черном море. Однако, пока идут боевые действия с Россией, она не пропустит ни один украинский корабль. Так что придется им находиться вдали от Украины еще очень длительное время. Зато все живы останутся.
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