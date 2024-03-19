Экс-начальник польского генштаба: Потери Украины исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч

Не хватает более 10 миллионов человек. По моим оценкам, потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч. У страны нет ресурсов, некому воевать. Украинцы проигрывают эту войну

У генерала Сырского те же дилеммы, что и у генерала Залужного. Оказалось, что ему пришлось вывести войска и привести в порядок линию фронта. Все проблемы, которые были у Залужного, остались

Украина понесла в ходе вооруженного конфликта колоссальные потери. К такому выводу пришел бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак в ходе интервью Polsat News.Генерал в отставке считает, что украинская армия имеет ряд очевидных недостатков, которые и явились одной из причин высоких потерь. Сами потери не только в официальных источниках, но и многими экспертами очень занижены.- подчеркнул экс-начальник польского генштаба.К таким потерям могли привести недостатки в комплектовании бригад ВСУ, мобилизационные проблемы, сложности с получением техники, дефицит боеприпасов. Смена главкома ВСУ с генерала Валерия Залужного на генерал-полковника Александра Сырского, по мнению польского генерала в отставке, тоже не способно изменить ситуацию на фронте.- отметил Анджейчак.В то же время, отставной генерал озвучил и еще один интересный тезис. По мнению бывшего начальника польского генерального штаба, Польше следует готовиться к войне с Россией. Анджейчак считает, что это может произойти в течение нескольких ближайших лет – через два, три года или пять лет.