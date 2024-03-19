Экс-начальник польского генштаба: Потери Украины исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч

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Экс-начальник польского генштаба: Потери Украины исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч

Украина понесла в ходе вооруженного конфликта колоссальные потери. К такому выводу пришел бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак в ходе интервью Polsat News.

Генерал в отставке считает, что украинская армия имеет ряд очевидных недостатков, которые и явились одной из причин высоких потерь. Сами потери не только в официальных источниках, но и многими экспертами очень занижены.



Не хватает более 10 миллионов человек. По моим оценкам, потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч. У страны нет ресурсов, некому воевать. Украинцы проигрывают эту войну

- подчеркнул экс-начальник польского генштаба.

К таким потерям могли привести недостатки в комплектовании бригад ВСУ, мобилизационные проблемы, сложности с получением техники, дефицит боеприпасов. Смена главкома ВСУ с генерала Валерия Залужного на генерал-полковника Александра Сырского, по мнению польского генерала в отставке, тоже не способно изменить ситуацию на фронте.

У генерала Сырского те же дилеммы, что и у генерала Залужного. Оказалось, что ему пришлось вывести войска и привести в порядок линию фронта. Все проблемы, которые были у Залужного, остались

- отметил Анджейчак.

В то же время, отставной генерал озвучил и еще один интересный тезис. По мнению бывшего начальника польского генерального штаба, Польше следует готовиться к войне с Россией. Анджейчак считает, что это может произойти в течение нескольких ближайших лет – через два, три года или пять лет.
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    15 комментариев
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    1. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      0
      Сегодня, 10:37
      Экс-начальник польского генштаба: Потери Украины исчисляются миллионами
      Поляки никогда не врут tongue
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 10:43
        Это экс.Ему можно.Но когда этот персонаж был действующим,то говорил бы обратное
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 10:52
          По моим оценкам, потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч.

          У каждого своя система подсчёта, но если считать сбежавших с Окраины, то да... Потери страны исчисляются миллионами... Впрочем, так им и надо... Заслужили... am
    2. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 10:42
      Всё-таки как у людей с приставкой "экс" проясняется разум и развязывается язык. laughing Хотя, на счёт миллионов он, мне видится, загнул. Если, конечно, не имеет ввиду потенциальные демографические потери.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +2
        Сегодня, 10:44
        Потенциальные демографические потери - мутная схема. По ней потери СССР в ВОВ некоторые оценивают большими числами, чем были фактические потери всех стран за ВСЮ ВМВ.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 10:47
        Цитата: Pharmacist
        Всё-таки как у людей с приставкой "экс" проясняется разум и развязывается язык. laughing Хотя, на счёт миллионов он, мне видится, загнул. Если, конечно, не имеет ввиду потенциальные демографические потери.

        Он имеет ввиду отток населения.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 10:58
          Цитата: Бородач
          Он имеет ввиду отток населения
          Называется цифра в 10 млн. скаклов, проживающих за границей
    3. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      0
      Сегодня, 10:43
      Во, а у нас над Конашенковым смеялись.
      Польскому пану я откровенно не верю. Думаю, если бы у Украины реально были такие потери, в пресс-службе МО быстро бы сообщили нам об этом, чтобы поднять моральный дух.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 10:58
        Да этот поляк считает и тех, кто свалил с нэньки. Тогда эти цифры становятся реальными. Он же сказал что "не хватает" 10 миллионов. Это же потери для окраины, по факту. Он говорит не про потери конкретно на фронте как я понял.
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:49
      Польше следует готовиться к войне с Россией. Анджейчак считает, что это может произойти в течение нескольких ближайших лет – через два, три года или пять лет.
      А разве Польша нужна России ?
      Даже после трех делений, она была для России, как хомут без кобылы.
    5. Roma-1977 Ранг пользователя
      Roma-1977
      +1
      Сегодня, 10:53
      Демографические потери Украины - да, катастрофические. Боевые потери безвозвратными - что-то свыше 300 000 человек. А насколько это "свыше" - уже никогда не узнаем. Наверное.
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        0
        Сегодня, 11:00
        Да за миллион давно перевалило! И это мы стоим на месте, по мнению некоторых. laughing
    6. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +2
      Сегодня, 10:54
      Польше следует готовиться к войне с Россией

      Если и дальше будете так активно гадить - тогда, несомненно стоит. Долго - вас таких терпеть не будут.

      А если возьмётесь за ум - да кому вы на фиг нужны-то?? Дважды в своей истории Россия имела неземное счастье владеть Польшей - третий раз не проканает даже по приговору суда ООН... Шуму много - шерсти мало, как говаривал чёрт, подстригая кошку. Мы своё уже отсидели - теперь это крест Эуропы, ей его и нести...
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 10:56
      Мы просто мечтаем кормить ,поить Польшу, ближайшие 50-60 лет .А еще недобалтов ,румын,болгар ,пришибленных чехов
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:00
      Ну сказал... кто ж его слушать то будет?
      После драки руками махать смысла нет, тем более лезть в очередную авантюру, себе дороже, скорее опасно.

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