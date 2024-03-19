«Это большая глупость»: Экс-замначальника генштаба ВСУ назвал главную ошибку Зеленского в войне с Россией
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Российская армия перехватила стратегическую инициативу у ВСУ и перешла в наступление практически по всей линии боевого соприкосновения. К этой ситуации привело всего одно решение политических властей Украины, считает бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
По мнению отставного генерала, еще в летом прошлого года украинская армия должна была перейти к стратегической обороне по всему фронту, но Зеленский сделал "большую глупость", не послушав советов и отправив ВСУ в наступление сразу на четырех направлениях, распылив и так не сильно большие силы. Романенко считает, что наступать на Бердянск и Мариуполь было смерти подобно, что и показали дальнейшие боевые действия. Вместо того чтобы быстро выйти к Азовскому морю, ВСУ уперлись в российскую оборону и начали терять личный состав и технику.
С июня прошлого года при контрнаступлении идти на бердянское и мариупольское направление с подготовленной обороной было нерационально, а действия на бахмутском направлении были в большей степени политическими
- заявил генерал добавив, что в контрнаступлении ВСУ потеряли все созданные резервы.
Сегодняшняя ситуация на фронте является итогом принятых политическим руководством страны решений в прошлом году. Да и сейчас Зеленский и Ермак опираются не на профессионалов, на "героев", что приводит к большим потерям в составе ВСУ.
Ранее украинские эксперты заявляли, что большинство провалов ВСУ на фронте - это результат желания Зеленского "покомандовать". Назначение на пост главкома ВСУ Сырского тоже из этой же оперы.
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