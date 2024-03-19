Япония намеревается снять ограничения на экспорт новейших истребителей F-X

Законодательство Японии запрещает экспорт вооружений. Эти и другие ограничения в военной сфере были установлены после капитуляции бывшего союзника гитлеровской Германии в 1945 году.Однако нынешний глава японского кабмина Фумио Кисида, проводящий курс на максимальное военно-политическое сближение с НАТО и США, предпринимает шаги, дабы изменить эти законодательные нормы, часть которых прописана в Конституции страны. Так в прошлом году Токио одобрил передачу производимых национальными оборонными предприятиями радиолокационной системы наблюдения FPS-3ME Филиппинам и ракет к ЗРК Patriot Соединенным Штатам.Стало известно, что правительство Японии намеревается снять ограничения на экспорт новейших истребителей-невидимок шестого поколения Mitsubishi F-X, разрабатываемых совместно с Италией и Великобританией. О планах Токио по продаже самолетов в третьи страны сообщает военно-политическое издание Defense News.В октябре 2020 года японская компания Mitsubishi Heavy Industries была выбрана в качестве ведущего разработчика этих машин. В рамках глобальной программы Combat Air новые истребители к 2035 году должны заменить состоящие на вооружении ВВС Японии самолеты Mitsubishi F-2, а также британские и итальянские многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon.На прошлой неделе премьер-министр Кисида в ходе выступления в парламенте заявил, что ограничения на экспорт F-X в страны, не входящие в партнерство по его разработке, помешают плану модернизации боевого авиапарка страны и подорвут успех международной программы по созданию перспективного истребителя. С резкой либерализацией законодательных ограничений на продажу вооружений и военной техники третьим странам и фактическому отказу от десятилетия соблюдаемой пацифистской политики страны не согласны в оппозиционной коалиции парламента Японии. Однако в силу меньшинства воспротивиться этому оппозиционеры не могут.Для окончательного принятия решения по экспорту F-X требуется одобрение кабинета министров. Ожидается, что соответствующее решение правительство Японии примет в конце этого месяца, когда разработчики представят первый концепт истребителя. Кроме того, продажи самолетов могут осуществляться только в страны, имеющие оборонные соглашения с Токио. По данным издания, поставки истребителей будут запрещены в государства, участвующие в военных конфликтах.

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