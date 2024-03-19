Япония намеревается снять ограничения на экспорт новейших истребителей F-X

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Япония намеревается снять ограничения на экспорт новейших истребителей F-X

Законодательство Японии запрещает экспорт вооружений. Эти и другие ограничения в военной сфере были установлены после капитуляции бывшего союзника гитлеровской Германии в 1945 году.

Однако нынешний глава японского кабмина Фумио Кисида, проводящий курс на максимальное военно-политическое сближение с НАТО и США, предпринимает шаги, дабы изменить эти законодательные нормы, часть которых прописана в Конституции страны. Так в прошлом году Токио одобрил передачу производимых национальными оборонными предприятиями радиолокационной системы наблюдения FPS-3ME Филиппинам и ракет к ЗРК Patriot Соединенным Штатам.



Стало известно, что правительство Японии намеревается снять ограничения на экспорт новейших истребителей-невидимок шестого поколения Mitsubishi F-X, разрабатываемых совместно с Италией и Великобританией. О планах Токио по продаже самолетов в третьи страны сообщает военно-политическое издание Defense News.

В октябре 2020 года японская компания Mitsubishi Heavy Industries была выбрана в качестве ведущего разработчика этих машин. В рамках глобальной программы Combat Air новые истребители к 2035 году должны заменить состоящие на вооружении ВВС Японии самолеты Mitsubishi F-2, а также британские и итальянские многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

На прошлой неделе премьер-министр Кисида в ходе выступления в парламенте заявил, что ограничения на экспорт F-X в страны, не входящие в партнерство по его разработке, помешают плану модернизации боевого авиапарка страны и подорвут успех международной программы по созданию перспективного истребителя. С резкой либерализацией законодательных ограничений на продажу вооружений и военной техники третьим странам и фактическому отказу от десятилетия соблюдаемой пацифистской политики страны не согласны в оппозиционной коалиции парламента Японии. Однако в силу меньшинства воспротивиться этому оппозиционеры не могут.

Для окончательного принятия решения по экспорту F-X требуется одобрение кабинета министров. Ожидается, что соответствующее решение правительство Японии примет в конце этого месяца, когда разработчики представят первый концепт истребителя. Кроме того, продажи самолетов могут осуществляться только в страны, имеющие оборонные соглашения с Токио. По данным издания, поставки истребителей будут запрещены в государства, участвующие в военных конфликтах.
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_F-X
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11 комментариев
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  1. Vugigugi Ранг пользователя
    Vugigugi
    0
    Сегодня, 11:00
    Японамать строить умеет. Не знаю как военная техника, но аппаратура у них ништяг.
    Хоть и не чистая история у них, но вроде раньше военную технику они строить умели.
    1. Dima68 Ранг пользователя
      Dima68
      -1
      Сегодня, 11:45
      Япономать не смогла построить пассажирский самолет, класса SSJ. Мицубиси больше 10 лет пыхтела и не смогла. И это без всяких санкций.
      1. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        0
        Сегодня, 11:47
        Я их очень умным народом считаю. Как они территорию увеличивают, сейсмо устойчивые здании и много многое другое. У меня машина Лексус..Тоже японская. Доволен. Они умный народ.
  2. Zoldat_A Ранг пользователя
    Zoldat_A
    -2
    Сегодня, 11:02
    Украина их уже потребовала?
    Зе уже сказал яппам, что, если не остановить Путина этими истребителями на Украине, то он пойдёт дальше, на Японию?

    Мне вот интересно - Путин после Украины пойдёт оккупировать Японию на запад или на восток? А то и через запад тоже можно до Японии дойти...
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +2
      Сегодня, 11:12
      Цитата: Zoldat_A
      Украина их уже потребовала?

      как добро дадут на продажу в экспорт, их делагация будет в Токио с тоном ДОЛЖНЫ! И бесплатно!
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 11:18
        Цитата: Vugigugi
        как добро дадут на продажу в экспорт, их делагация будет в Токио с тоном ДОЛЖНЫ! И бесплатно!
        С учётом цены не ставшей пока серийной вещи, общего японского тренда на дороговизну и количеством произведённых единиц (подозреваю, что их сильно меньше, чем даже тех же Фы-35) можно прогнозировать, что пообещают Украине три штуки к концу 2038 года.
        Для обеспечения Украине превосходства в воздухе и быстрой победы над агрессором. laughing
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:03
    Планы, планы... что то будет реализовано, что то так и останется в планах, на бумаге.
    Торговля оружием дело выгодное, в общем то, но конкуренты не дремлют...
    Всё как всегда и будет.
  4. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +1
    Сегодня, 11:04
    А у них свое пятое поколение уже есть в производстве? Или они сразу минуя все поколения от Митсубиши Зеро сразу на шестое кинулись? Лихо. Турки минуя все сразу пятое залепили, а эти уже и шестое.)
  5. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:24
    Законодательство Японии запрещает экспорт вооружений. Эти и другие ограничения в военной сфере были установлены после капитуляции бывшего союзника гитлеровской Германии в 1945 году.
    Ну...
    Если уже самой гитлеровской Германии можно оружием торговать, то уж Японии просто...
    обидно! Да?..
  6. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 11:48
    Сегодня читал про наш МИГ 41, который создан на базе срезанного в 90е глубокой модернизации МИГ31М. Машина 6 поколения.
    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 11:55
      Двигатель импульсно детоноционный_ 4.5 Маха. Работать будет на низких косм. орбитах, ну и собственно в воздушном пространстве.

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