Парижский вьюн. Теракт в Тирасполе
В материале о парижском вьюне я достаточно детально рассматривал действия Франции по усилению своего влияния на Украину и главенствующей роли Парижа в создании южного «военного Шенгена». Понятно, что в силу некоторых особенностей СМИ, некоторые вопросы я вынужден был игнорировать или оставить для второй части статьи.
В частности, я практически не коснулся того факта, почему сегодня так активно нас подталкивают на активное, быстрое наступление на Харьков. Многие читатели заметили эту странность. Нам как бы говорят:
«Русские, зачем вам взламывать оборону в районе Херсона? Зачем проводить сложную операцию по форсированию Днепра? Зачем вам вообще Херсон сейчас? Вот вам чистое поле, где имеются лишь условно построенные укрепления!
Мы же понимаем, что ваша стратегия заключается не в захвате новых территорий, а в истощении Украины. И скорость вашего наступления не такая высокая, как может быть, это всего лишь тактика. Вы вынуждаете ВСУ проводить мелкие контратаки и тем самым нести огромные потери».
Действительно, после падения или даже просто осады Харькова, когда ВСУ вынуждены будут снимать резервы с других фронтов, появится возможность форсирования Днепра в более комфортных условиях. Нам это усиленно внушают все вокруг. Согласитесь, довольно странно это выглядит со стороны. Наш противник помогает советами нашему Генштабу.
Ранее я уже писал о том, как важно для Макрона сохранение Одессы как логистического хаба. Как это помогает Франции хотя бы выглядеть одним из лидеров Европы. Да и вопрос «заработка» немаловажен. И как-то сами по себе две этих мысли связались между собой. Просто потому, что в случае наступления на Харьков, судьба которого и так понятна, мы будем вынуждены менее активно работать на юге.
И тогда у Франции появляется возможность, не ввязываясь прямо в войну, ликвидировать главное препятствие для нормального функционирования южного «Шенгена». Я имею в виду очень аппетитный» для Украины вопрос ПМР. Арсеналы Приднестровья давно интересуют Киев.
Париж же рассматривает Приднестровье как прямой сухопутный путь на Украину и плацдарм для прямого контакта с Россией. Ситуация примерно такая же, какая сложилась в 1939 году после захвата Германией Польши.
Попробуем разобрать возможное развитие ситуации.
Откроют ли французы руками украинцев «второй фронт»?
Снарядов нет, но снаряды есть
Разговоры о захвате арсеналов Приднестровья начались ещё до начала СВО. События на Донбассе и наличие советского вооружения заставляли Киев ставить этот вопрос перед Молдавией и Западом. Напомню, война в Приднестровье закончилась в 1992 году. Вооружение и боеприпасы были завезены и того раньше, ещё при СССР. Понятно, что срок годности их истек уже давно, и они стали просто опасны для использования.
Но кто сегодня, когда ситуация с советскими боеприпасами критична, будет об этом вспоминать? Осечки, самопроизвольные подрывы и прочее сейчас не проблема. Одним расчетом больше, одним меньше. Кто сегодня считает украинские потери? ВСУ даже «трехсотых» бросают, не говоря уже о «двухсотых». Так что вопрос для Киева стоит ребром.
В самом начале СВО в украинских и западных штабах стали разрабатывать план обороны Приднестровья от российского нашествия. Киев серьезно считал, что главный удар Русских войск будет направлен на юг, по Одессе. С понятной целью – пробить сухопутный коридор в ПМР. Однако по ходу развития операции страх нападения исчез.
И вот тут-то, как видите, достаточно давно, на сцене появился третий игрок. Американцы заинтересовались Одессой. Именно там планируется создание будущей базы флота США на Черном море. По указанию из Вашингтона Франция стала развивать южное направление военной логистики из Европы на Украину. Соединенные Штаты мастерили новую военную инфраструктуру для своей военной базы. По своему обыкновению делали это чужими руками.
После провала контрнаступления ВСУ в прошлом году и начала предвыборной кампании, США охладели к идее строительства военной базы в Одессе. Тогда-то руководство Украиной перешло к «заместителю» США – Британии. А Одессой плотно занялась Франция. Тогда же Макрон и Зеленский начали проводить многочисленные консультации по военным вопросам.
Результатом таких консультаций и стал план Макрона. Два президента стали союзниками. Хотя каждый из них преследует свои цели, никак не связанные с целями другой стороны. Подробно о целях Франции я писал в предыдущем материале.
Начало реализации плана Макрона или проверка реакции противника
17 марта был атакован военный объект на территории воинской части в Тирасполе, ПМР. Дрон ударил по вертолету МИ-8МТ на аэродроме. В результате удара вертолет сгорел. Жертв нет. Да и вертолет давно не использовался. По крайней мере, так сообщило Бюро реинтеграции Молдовы.
Тирасполь практически сразу заявил о том, что беспилотник летел со стороны Одессы. Но Украина, как ранее Молдова, отрицает свою причастность к диверсии.
Повторюсь, диверсия была проведена на фоне многочисленный сообщений из Киева о том, что Эммануэль Макрон собирается прибыть в Киев и обсудить вопросы военного сотрудничества Франции и Украины. Этот факт заставил аналитиков связать оба события.
Напомню, в Румынии находится элитное французское подразделение спецназа. А румынка и по совместительству президент Молдовы Санду наконец-то решилась на то, чтобы румыны в случае необходимости могли использовать территорию Молдовы для размещения своих ВС.
Возникает резонный вопрос о том, смогут ли ВСУ захватить ПМР за короткий срок?
Каким образом операция может быть проведена?
Мне кажется, если французские и румынские войска блокируют ПМР с запада, то задача вполне выполнима. Конечно, при наличии достаточных сил и средств со стороны Украины.
Ширина ПМР с запада на восток составляет всего от 3 до 40 км. При этом длина границы с Украиной более 400 км. Организовать серьезную оборону наличными у Тирасполя средствами просто невозможно. А помощь со стороны России доставить достаточно проблематично. Слишком маленький лимит времени. Сложно рассчитывать на успех обороны при таком раскладе сил. Именно поэтому Тирасполь засыпает Москву просьбами увеличить контингент Российских войск в ПМР.
Начнут или не начнут?
С одной стороны, ситуация в Приднестровье складывается в пользу альянса двух президентов. Вот они, эти самые огромные арсеналы вооружения и боеприпасов, которые могут разрешить многие проблемы ВСУ. Вот он прямой путь в Одессу. Вот идеальная транспортная магистраль для сухопутных поставок техники и боеприпасов на юг Украины.
С другой стороны, если для Украины ведение боевых действий против Российских войск вполне приемлемо, то для Франции это чревато. Недаром президент Путин прямо высказался о том, что если какая-то страна будет говорить об отсутствии красных линий в отношении России, то и у России эти самые линии исчезнут. Думаю, достаточно прямой ответ на высказывания Макрона.
Сомнительно, что даже в том случае, если французы будут просто блокировать западную границу ПМР, там не произойдет никаких боестолкновений. Вот вам и отсутствие красных линий. А там как Бог на душу положит. Сомнительно, что это пройдет для Франции безнаказанно.
Самое страшное для Макрона в этом случае, что действует он не как член НАТО, а как француз. В этом случае тот самый пресловутый 5-й пункт договора просто не действует. Один на один с Россией… Париж против Москвы. Скорее всего, глобальной войны не будет, но пара-тройка ударов по французским военным объектам лишит Макрона власти навсегда.
Так стоит ли это какой-то Украины?
Но исключать применение ядерного оружия с обеих сторон тоже нельзя. Несмотря на то, что российские и французские ядерные арсеналы несопоставимы, страны вполне могут обменяться ударами по критически важным объектам.
Наверное, поэтому так быстро отскочили от французского президента почти все европейские лидеры. Запад понимает, что первый же удар станет для Европы смертельным, в политическом и экономическом смысле...
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