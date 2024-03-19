Американские войска в Нигере пока остаются на базах, несмотря на разрыв соглашения

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Американские войска в Нигере пока остаются на базах, несмотря на разрыв соглашения

16 марта представитель Национального совета Нигера по защите родины (CNSP) полковник Амаду Абдрамане, выступил с телевизионным заявлением, в котором он сказал о разрыве военного соглашения с Соединенными Штатами.

Американское присутствие на территории Нигера является незаконным и нарушает все конституционные и демократические правила

- заявил тогда полковник Абдрамане.



Однако, как сообщают западные СМИ, Пентагон пока не получил официального уведомления от властей Нигера о выводе из страны американских военных. В Министерстве обороны не уверены, что делать с заявлением от 16 марта. По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, правительство США уже обратилось к CNSP за разъяснениями по поводу заявления полковника Абдрамане.

Она уточнила, что с 16 марта американские войска не покидали Нигер и власти этой страны пока не уведомили Вашингтон о сроках вывода войск. В этой африканской стране находится порядка 1000 военнослужащих США.

Напомним, что разрыв соглашения с США последовал сразу после посещения этой страны американской делегацией, которая прибыла туда из-за обеспокоенности по поводу отношений Нигера с Россией и Ираном.

До военного переворота в июле 2023 года Нигер был важным партнером вооруженных сил США в контртеррористических миссиях в Африке. Первоначально в Нигере было две американские базы: авиабаза в столице страны Ниамее и авиабаза недалеко от Агадеса. С сентября прошлого года большая часть американских войск в Нигере была сосредоточена на авиабазе в Агадесе.
  • Википедия/U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Jan K. Valle
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10 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:36
    Американские войска в Нигере пока остаются на базах, несмотря на разрыв соглашения
    . Так то все логично... от слов к делам не всегда случается!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 13:40
    «В Министерстве обороны не уверены, что делать с заявлением от 16 марта» —

    — Поторапливайтесь,а то получится как в Афганистане ...
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 14:35
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Поторапливайтесь,а то получится как в Афганистане ...

      Надо по взлётке накидать, пусть пешком, через джунгли путешествуют, крокодилов жрут...
  3. Victal Ранг пользователя
    Victal
    0
    Сегодня, 13:42
    - Дорогие гости, всего хорошего, до свидания, были вам очень рады!
    - Нет
  4. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 13:45
    Янки, гоу хоум, короче! Ну посмотрим , время покажет . Французы вон тоже кичились ,пыжились....но однако ушли.
  5. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 13:48
    Не плохо бы нигерцам самонаводящиеся поганные мётла отправить,чтоб вымели они американские войска из страны. . . winked
  6. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 13:56
    Американцы, как и скаклы, нигде их не любят и нигде не ждут wink
  7. fiv Ранг пользователя
    fiv
    +1
    Сегодня, 13:57
    Нигер - уран, олово, вольфрам, тантал, уголь железо, медь, золото, фосфориты, нищета, голод. Переворот Лавров назвал "антиконституционной затеей", Пригожин "антиколониальной борьбой". Китайцы никак не назвали. Если сша выдавят, то из "затеи" что-то может получиться дельное.
  8. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 14:10
    Американцы - не ушли из Нигер
    Нигер, как и другие вышли из союза с Нигерией.
    Француза - оставили свой корпус в ЧАДе
    при этом Нигерия просится в - БРИКС

    на лицо - подковерные игры (глядя на карту Африканского континента, с границами всех государств)
  9. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Сегодня, 14:41
    А коммуналку ковбоям не пробовали отключать?! Без душа и толчка матрасы к вечеру взвоют...

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