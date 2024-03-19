Американские войска в Нигере пока остаются на базах, несмотря на разрыв соглашения

16 марта представитель Национального совета Нигера по защите родины (CNSP) полковник Амаду Абдрамане, выступил с телевизионным заявлением, в котором он сказал о разрыве военного соглашения с Соединенными Штатами.- заявил тогда полковник Абдрамане.Однако, как сообщают западные СМИ, Пентагон пока не получил официального уведомления от властей Нигера о выводе из страны американских военных. В Министерстве обороны не уверены, что делать с заявлением от 16 марта. По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, правительство США уже обратилось к CNSP за разъяснениями по поводу заявления полковника Абдрамане.Она уточнила, что с 16 марта американские войска не покидали Нигер и власти этой страны пока не уведомили Вашингтон о сроках вывода войск. В этой африканской стране находится порядка 1000 военнослужащих США.Напомним, что разрыв соглашения с США последовал сразу после посещения этой страны американской делегацией, которая прибыла туда из-за обеспокоенности по поводу отношений Нигера с Россией и Ираном.До военного переворота в июле 2023 года Нигер был важным партнером вооруженных сил США в контртеррористических миссиях в Африке. Первоначально в Нигере было две американские базы: авиабаза в столице страны Ниамее и авиабаза недалеко от Агадеса. С сентября прошлого года большая часть американских войск в Нигере была сосредоточена на авиабазе в Агадесе.

Американское присутствие на территории Нигера является незаконным и нарушает все конституционные и демократические правила

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