Премьер Армении предупредил жителей приграничных с Азербайджаном сёл о вероятности начала войны в конце недели

И это мы делаем не только во имя Республики Армения, но и для того, чтобы обеспечить безопасность этих сел

В сентябре прошлого года Азербайджан установил полный контроль над Нагорным Карабахом. На этом фоне казалось, что многолетний конфликт между Баку и Ереваном подошел концу.Однако между двумя странами еще остались противоречия, которые могут привести к новой войне, если их не уладить. Именно об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области.Со слов главы армянского правительства, если Ереван не пойдет на уступки Баку касательно уточнения границ на участках, где расположены села Воскепара и Киранц, то уже к концу недели может начаться война.- приводит слова премьера общественное телевидение Армении.Другими словами, Пашинян продолжает предпринимать попытки по втягиванию России в вооружённый конфликта на Южном Кавказе.В то же время стоит напомнить, что территориальные споры между Баку и Ереваном касаются не только вышеупомянутых населенных пунктов. Дело в том, что Азербайджан претендует еще на 8 сел.Ранее в Баку заявили, что принадлежность анклавных сел (находятся на территории Армении, но населены азербайджанцами) Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы Азербайджану не подлежит обсуждению. В то же время по поводу эксклавных сел Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки решение будет принято в ходе процесса демилитаризации границы.