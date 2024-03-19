Премьер Армении предупредил жителей приграничных с Азербайджаном сёл о вероятности начала войны в конце недели

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Премьер Армении предупредил жителей приграничных с Азербайджаном сёл о вероятности начала войны в конце недели

В сентябре прошлого года Азербайджан установил полный контроль над Нагорным Карабахом. На этом фоне казалось, что многолетний конфликт между Баку и Ереваном подошел концу.

Однако между двумя странами еще остались противоречия, которые могут привести к новой войне, если их не уладить. Именно об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области.



Со слов главы армянского правительства, если Ереван не пойдет на уступки Баку касательно уточнения границ на участках, где расположены села Воскепара и Киранц, то уже к концу недели может начаться война.

И это мы делаем не только во имя Республики Армения, но и для того, чтобы обеспечить безопасность этих сел

- приводит слова премьера общественное телевидение Армении.

Другими словами, Пашинян продолжает предпринимать попытки по втягиванию России в вооружённый конфликта на Южном Кавказе.

В то же время стоит напомнить, что территориальные споры между Баку и Ереваном касаются не только вышеупомянутых населенных пунктов. Дело в том, что Азербайджан претендует еще на 8 сел.

Ранее в Баку заявили, что принадлежность анклавных сел (находятся на территории Армении, но населены азербайджанцами) Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы Азербайджану не подлежит обсуждению. В то же время по поводу эксклавных сел Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки решение будет принято в ходе процесса демилитаризации границы.
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    32 комментария
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    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +8
      Сегодня, 11:40
      Нет слов,не каких!Даунито одним словом!!! request
      1. Александр 3 Ранг пользователя
        Александр 3
        +2
        Сегодня, 11:54
        Как и клоуну ему платят за его политику ,преклонения перед гегемоном.
        1. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 12:38
          Александр 3
          Сегодня, 11:54
          Как и клоуну ему платят за его политику ,преклонения перед гегемоном.
          Выкормыш Сороса даже после смерти последнего старшего, продолжает служить своей неверой и неправдой в интересах народа.
          Ничего личного, только бизнес - основная формула капитализма. Товар-деньги -Товар!
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 11:55
        В мире нет наглей армян, чем Никола Пашинян!!! И трусливей и спесивей в мире нет таких армян!!!
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 11:57
          Толпа она как стадо - пастух как приказал,
          Туда идти и надо, раз главный так сказал…
          На бойню так на бойню, барашки дружно в ряд,
          Спешат на скотобойню – на мясокомбинат…!!!
          И не пугает стадо нож мясника и смерть -
          Барашки, если надо, готовы умереть…
          Им после смерти сразу, пастух Рай обещал -
          Красивую он сказку им на ночь рассказал,
          Что станут после смерти барашки пастухами…
          Хоть верьте, хоть не верьте, мол, убедитесь сами
          И каждому по стаду овечек им дадут –
          Достойные награды хероев нынче ждут…
          Идут бараны молча, На смерть без лишних слов,
          Чтоб пастухам достался хороший, жирный плов!
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +3
          Сегодня, 12:05
          Пашинян буквально напрашивается на оккупацию Зангезурского коридора.
          Президенту Путину надо поддержать инициативу Пашиняна по выходу Армении из ОДКБ. Дальше Алиев сам решит армянский вопрос и вопрос железнодорожного сообщения Турции и России.
      3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +7
        Сегодня, 11:56
        Мало ему малый Алиев,тумаков отвесил. Еще хочет?.. Армяне,где вы взяли это ничтожество? Вы ведь культурный народ.
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 12:26
          Цитата: Андрей Николаевич
          Мало ему малый Алиев,тумаков отвесил. Еще хочет?..
          Не он хочет. Вашингтон хочет, чтобы на Кавказе горело. В идеале - как на Украине и чтобы Вашингтон только фигурки двигал, а платила за всё, на этот раз, Турция.

          А чего хочет Пашинян - он сам не знает. Что может знать маленькая деревянная кукла, которой для эффективного ею управления в седалище пятерню по локоть всадили?
      4. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        +1
        Сегодня, 11:59
        Цитата: Эдик
        Нет слов,не каких!Даунито одним словом!!!

        А что он должен сделать? Не возврашать земли и опять позволить случится войне? Вы думаете на месте Пашиняна был бы другой, это ситуация не случилось бы? Эту проблему они должны решить. Проблема с Азербайджаном это баласт для армян, их развитию.

        Тогда возникает вопрос, почему вы про Сержа не говорите который в апреле 2016 была война и потерял высоты и земли и пост и 800 солдат убитыми?
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          -1
          Сегодня, 12:21
          Цитата: Vugigugi
          А что он должен сделать?

          Тут легче сказать, что он не сделал!Он не утряс все вопросы с Азербайджаном при посредничестве России!Когда была такая возможность.И не заключил мирный договор с Азербайджаном!Я понимаю, у него много хотелок, но они ни на что не опираются без России.А мы ему всё сказали.Пусть утрётся и договориться.
          1. Vugigugi Ранг пользователя
            Vugigugi
            +1
            Сегодня, 12:26
            Цитата: Эдик
            А мы ему всё сказали.Пусть утрётся и договориться.

            Что ему говорить? Ему чётко дали понять из кремля

            1. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              0
              Сегодня, 12:32
              Ну вот пусть и разруливает!Россию в это втянуть не получится.
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 11:42
      Правильно, армяне! Хватит уж болтать - пора воевать!
      1. HAM Ранг пользователя
        HAM
        +5
        Сегодня, 11:45
        Вы,наверно,хотели сказать-сдаваться.......
      2. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +4
        Сегодня, 11:51
        Вот как раз воевать то они и не хотят, потому что знают, что с азерами шутки плохи -а хотят как всегда всех перехитрить и обмануть -например втянуть Россию в войну с Азербайджаном, а самим в это время отсидеться в кустах -не получится!
      3. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        +2
        Сегодня, 12:02
        Цитата: Кот Александрович
        Хватит уж болтать - пора воевать!

        Чем? С кем? Против Азербайджана? Если в этот раз война будет они всю южную часть потеряют. А так пару анклавов и тем более это не их. И весь мир признаёт это. Я просто не понимаю сколько раз они должны плевать на вас чтобы вы очнулись? Пашиняна народ выбрал с его прозападной ориентацией , 4 раза! Это вам ничего не говорит?
    3. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +2
      Сегодня, 11:51
      То то побежал поздравлять ВВП о победе на выборах... Спустя сутки после Алиева! Шашлычком запахло армянским..
      1. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        -1
        Сегодня, 12:03
        Цитата: Попуас
        Шашлычком запахло армянским..

        я бы сказал КАРМОЙ, законом БУМЕРАНГА, что посеяли то и пожинают а касса Божья берет в тройне. Это и происходит с ними! КАССА!!!!
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:58
      Пашинян продолжает предпринимать попытки по втягиванию России в вооружённый конфликта на Южном Кавказе.
      Явно, что не сам до этого додумался. А стратегов-советчиков хватает - это Сша и Франция со своими планами на Армению.
      1. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        -1
        Сегодня, 12:05
        Цитата: rotmistr60
        Явно, что не сам до этого додумался.

        Сам сам. Встреча была МИД-ов. Там их МИД-у обьяснили. Что всё вернут! До последнего клочка земли.

        Цитата: rotmistr60
        Франция со своими планами

        Франция катит бочку в сторону Азербайджана
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 12:05
        Цитата: rotmistr60
        Явно, что не сам до этого додумался. А стратегов-советчиков хватает - это Сша и Франция со своими планами на Армению.

        Это верно. Пора ему уже и фамилию сменить на "Соросян" - гораздо больше будет соответствовать его политической сущности. yes
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 12:01
      Очень хочется ему снова по рогам получить. Думает, что лягушатники с натовцами прибегут спасать. Наивный. Из ОДКБ то они уже свалили?
      1. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        0
        Сегодня, 12:53
        В том-то и дело, что пока нет. При этом усердно гадит на Россию. При этом нарывается.
        В общем цель всего этого - дискредитация ОДКБ. Потому что, когда Армения начнёт получать по рогам, Россия за неё не вступится из-за явной анти-российской политики Армении. И вот тогда-то и начнут кричать, что "русские обманули, русские не вступились, ОДКБ - фуфло".
    6. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 12:01
      Однако между двумя странами еще остались противоречия, которые могут привести к новой войне, если их не уладить. Именно об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области.
      Ни чего нового он сказать и не мог.
      Ещё раз повторюсь, Азербайджан будет теперь "давить" Армению ровно до того момента пока Армения способна будет уступать.
      Пашиняну нужно помнить:
      «Кто выбирает между войной и позором, получает и войну, и позор»
      1. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        -1
        Сегодня, 12:07
        Цитата: Gomunkul
        Ещё раз повторюсь, Азербайджан будет теперь "давить" Армению ровно до того момента пока Армения способна будет уступать.

        Я бы сказал Азербайджан будет давить столько сколько ему позволяет ему международное право и подписи ноябские в 2020.

        Цитата: Gomunkul
        «Кто выбирает между войной и позором, получает и войну, и позор»

        Ну выберет войну и что? Что они смогут сделать? С кем? Чем? Чтобы они не сделали, получат в 10 раз больше. Это им уже с апреля 2016-го показывают.
    7. Старый электрик Ранг пользователя
      Старый электрик
      +3
      Сегодня, 12:03
      Если бы не Россия, то Армении вообще не было бы на карте Мира. Тем не менее, армяне злобно кусают кормящую их руку. Причём и в самой Армении, и в России. Увы! Практика показывает, что те, кто кусают кормящую их руку, преданно лижут пинающий их сапог. Поэтому лично я получаю искренне удовольствие, когда вижу Армению, получающую очередной волшебный пендель от Азербайджана при посредничестве своих новых Западных партнёров. Лижите Западные сапоги преданнее, и вам всё воздастся сторицей!
    8. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      +4
      Сегодня, 12:05
      Азербайджанцы давно поняли гнилую суть нынешних правителей Армении и используют это на сто процентов!
      А глупые из армян ждут славных французских мушкетеров,которые будут биться за свободу и независимость Армении....Вот только никто не придет,тем более ,что из ОДКБ этот бородатый черт ломится ,как голый в баню !
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 12:14
        Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
        Вот только никто не придет,тем более ,что из ОДКБ этот бородатый черт ломится ,как голый в баню !

        Это чепушило прекрасно знает, что западные "союзнички" на драку не явятся, но просто интересно, за сколько серебряников эта бородатая табуретка Пашинян, продал Армению западным кукловодам? Ну не может же премьер просто так "бескорыстно" разрушать собственное государство request
        1. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
          Себастьян Аристархович Перейра
          +1
          Сегодня, 12:20
          По ходу он вероятно и не армянин,а какой-то гнилой подвид,потому,как нормальный человек так поступать со своей родиной и народом не будет !
    9. vvn_vl Ранг пользователя
      vvn_vl
      0
      Сегодня, 12:12
      От макрона заразился…. А что, кто-то ждал, что он будет нашим другом? Куда эти республики не целуй - везде сплошная … благодарность
    10. cpls22 Ранг пользователя
      cpls22
      +1
      Сегодня, 12:30
      Похоже, разыгрывают спектакль выхода из ОДКБ. Как по нотам.
      Геополитически Армения - это замочек, вентиль , для гипотетического коридора из Средней Азии в Турцию, в обход Ирана. За ключ от этого замка и разыгрывается сейчас закавказская партия . Армения - идеальный вентиль - слаба, без собственных выходов к морю. Нечто похожее пробовали делать на входе в Красное море - Джибути, но там с другой стороны Йемен подсуропил. Хотя есть другой пример - Панама. Государство-вентиль.
    11. ShDE Ранг пользователя
      ShDE
      0
      Сегодня, 12:55
      Они ж попризнавали территории друг друга до исхода из Арцаха? Или армяне признали границы Азербайджана, а азербайджанцы целостность Армении не признали?

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