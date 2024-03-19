Конгресс США идёт на сделку с Белым домом по возобновлению финансирования правительственных расходов

Задержки в предоставлении бюджетных средств на нужды американского правительства и на помощь иностранным государствам, в том числе, Украине, связаны с разногласиями по вопросам миграционной политики и ликвидации пограничного кризиса между законодателями-республиканцами и администрацией Байдена. Теперь конгресс США, похоже, идет на сделку с Белым домом по возобновлению финансирования правительственных расходов.На эту тему рассуждают авторы статьи, опубликованной на американском портале Axios.Отмечается, что предварительная договоренность между конгрессменами и Белым домом уже достигнута. Авторы считают, что, если сделка состоится, она станет крупным достижением спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Ведь ему, в отличие от предшественника, в этом случае удастся запустить в действие полноценный бюджетный механизм даже после пятимесячной задержки.Правда, соглашение о сделке пока носит предварительный характер, и не стоит забывать о письме, подписанном 43 республиканцами. В нем содержится призыв к законодателям голосовать против любого предложения властей по бюджетному финансированию, в котором не будут предусмотрены радикальные изменения в пограничной политике.И если соглашение не будет заключено, американскому правительству грозит полный шатдаун, то есть фактическое прекращение деятельности из-за отсутствия финансирования.Такое развитие событий накануне выборов президента США будет в значительной степени выгодным для участвующего в них Дональда Трампа, так как продемонстрирует неспособность демократов во главе с Байденом управлять страной.

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