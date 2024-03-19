Конгресс США идёт на сделку с Белым домом по возобновлению финансирования правительственных расходов

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Конгресс США идёт на сделку с Белым домом по возобновлению финансирования правительственных расходов

Задержки в предоставлении бюджетных средств на нужды американского правительства и на помощь иностранным государствам, в том числе, Украине, связаны с разногласиями по вопросам миграционной политики и ликвидации пограничного кризиса между законодателями-республиканцами и администрацией Байдена. Теперь конгресс США, похоже, идет на сделку с Белым домом по возобновлению финансирования правительственных расходов.

На эту тему рассуждают авторы статьи, опубликованной на американском портале Axios.

Отмечается, что предварительная договоренность между конгрессменами и Белым домом уже достигнута. Авторы считают, что, если сделка состоится, она станет крупным достижением спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Ведь ему, в отличие от предшественника, в этом случае удастся запустить в действие полноценный бюджетный механизм даже после пятимесячной задержки.


Правда, соглашение о сделке пока носит предварительный характер, и не стоит забывать о письме, подписанном 43 республиканцами. В нем содержится призыв к законодателям голосовать против любого предложения властей по бюджетному финансированию, в котором не будут предусмотрены радикальные изменения в пограничной политике.

И если соглашение не будет заключено, американскому правительству грозит полный шатдаун, то есть фактическое прекращение деятельности из-за отсутствия финансирования.


Такое развитие событий накануне выборов президента США будет в значительной степени выгодным для участвующего в них Дональда Трампа, так как продемонстрирует неспособность демократов во главе с Байденом управлять страной.
  • https://mikejohnson.house.gov/, https://www.gop.gov/
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:08
    «И если соглашение не будет заключено, американскому правительству грозит полный шатдаун» —

    — Будет заключено,сторгуются - рыночные отношения ...
    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:45
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 11:08
      «И если соглашение не будет заключено, американскому правительству грозит полный шатдаун» —

      — Будет заключено,сторгуются - рыночные отношения ...

      Шоу Pan Americana продолжается. Новые - старые политики думают, как всегда о своих личных политических ямбициях!!! Слоны с ослами на большой политической сцене - выглядит зрелищно!
      А по итогам, как в любом голливудсском фильме, добро победит зло! Сами понимаете,
      добро осязаемо в лярдах зелёных фунтиков, так необходимых конгрессменам и Сенату
      для безбедной жизни в америке!
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:16
    Это понятно, что договорятся, найдут компромисное решение... вопрос в деталях, что кому и сколько.
    В общем, очередной раунд предвыборной борьбы.
  3. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 11:17
    неспособность демократов во главе с Байденом управлять страной.
    Денех нет, мигранты прут, Йеллоустоун закипает...Трамп приди, порядок наведи ! laughing
  4. HAM Ранг пользователя
    HAM
    -2
    Сегодня, 11:32
    Там республиканцы слегка повыпендриваются чтоб набить себе цену,а дальше сторгуются....ведь все прекрасно понимают-личное благополучие зависит от количества "одобренных" долларов....
  5. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    -1
    Сегодня, 11:33
    Видать личные откаты согласовали меж собой.
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:36
    И если соглашение не будет заключено, американскому правительству грозит полный шатдаун,
    Да они к этому шатдауну уже столько раз подходили при различных президентах, а как итог - договаривались и продолжали творить черные дела. Договорятся и в этот раз.
  7. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    0
    Сегодня, 11:36
    Как бы они там не спорили, самоубийц там нет, поэтому - и договорятся, и профинансируют, и будут жить дальше
    Эти истории повторяются каждый год, результат одинаков
    И заранее предсказуем

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